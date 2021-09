CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea U23 uomini degli Europei di ciclismo. Su un percorso lungo 133,6 chilometri, i ciclisti si daranno battaglia per scrivere il loro nome nell’albo d’oro. Sono tanti i pretendenti al titolo continentale.

Il novero dei favoriti dipenderà da come i corridori affronteranno le dieci tornate del circuito. A rendere dura e spettacolare la gara la salita di Povo, 3,6 km al 4,7% di media, che insieme a due brevi tratti di pavé cittadino possono regalare emozioni.

Il percorso, quindi, non è semplicissimo ma dall’altra parte neanche impossibile anche per le ruote veloci che hanno buona capacità di resistenza. Molto dipenderà dall’andatura che il gruppo deciderà di tenere. Nel caso in cui la gara dovesse essere non troppo dura l’Italia si affiderà a Filippo Baroncini, tra gli azzurri anche Gabriele Benedetti, Luca Colnaghi, Gianmarco Garofoli, Edoarzo Zambanini e Filippo Zana.

Nel novero dei favoriti anche il neerlandese Marijn van den Berg, il belga Stan Van Tricht e il norvegese Anders Halland Johannessen. Nel caso in cui, invece, la gara dovesse risultare particolarmente dura i favori del pronostico si sposterebbero sullo spagnolo Juan Ayuso e sul norvegese Tobias Halland Johannessen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara degli Europei di ciclismo riservata agli U23 con la cronaca in tempo reale, chilometro dopo chilometro per non perdervi davvero nulla. La gara della massima competizione continentale inizierà alle ore 9.00. Buon divertimento!

Foto: Federciclismo