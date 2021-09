LIVE Fernandez-Raducanu, Finale US Open 2021 donne in DIRETTA: orario e canale tv, chi vincerà il primo Slam?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tennis, US Open 2021: la finale delle teenager. Continua l’incredibile sogno di Raducanu e Fernandez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Leylah Fernandez e Emma Raducanu sfida valida per la finale del torneo singolare femminile US Open 2021 a Flushing Meadows. Primo confronto di sempre a livello Wta le classi 2002, magari il primo di una lunga serie. Nel 2018 invece Raducanu e Fernandez si giocarono l’accesso al terzo turno di Wimbledon juniores (vinse la britannica in due set). Prima finale Slam tra due teenagers dal 1999 tra Venus Williams e Martina Hingis.

La #73 al mondo Leylah Fernandez ha disputato un torneo pazzesco per giungere sin qui, contribuendo a realizzare il record straordinario, insieme alla britannica, di approdare in una finale Slam per la prima volta nell’Era Open come giocatrici non teste di serie. La canadese é giunta sin qui battendo le migliori giocatrici del circuito: da Naomi Osaka sino alla #2 al mondo Aryna Sabalenka per 7-6 4-6 6-4 passando per Elina Svitolina e Angie Kerber.

Emma Raducanu ha realizzato un capolavoro: nessun set perso sin qui provenendo dalle qualificazioni e soprattutto da #150 al mondo. Vittorie che le hanno permesso di volare virtualmente al 32º posto mondiale e in caso di successo finale entrerebbe in top20. In semifinale la britannica di origini canadese ha vinto 6-1 6-4 contro la greca Maria Sakkari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Leylah Fernandez e Emma Raducanu sfida valida per la finale del torneo singolare femminile US Open 2021 a Flushing Meadows, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà l’unico incontro della sessione serale sul Campo Centrale di New York, il cui programma prenderà il via alle 22 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove Eurosport è disponibile.

Foto: LaPresse – (AP Photo/Seth Wenig)