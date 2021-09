NFL 2021-2022 (2a settimana): prosegue il dominio di Tom Brady e di Tampa, vincono Ravens, Titans e Cardinals

La seconda settimana della NFL 2021-2022 regala conferme, ma anche sorprese non da poco. Nella AFC i Baltimore Ravens superano in rimonta i Kansas City Chiefs, mentre i Tennessee Titans vincono in casa dei Seattle Seahawks con Henry dominante. Nella NFC prosegue il dominio di Tom Brady e dei Tampa Bay Buccaneers, mentre gli Arizona Cardinals superano i Minnesota Vikings e rimangono imbattuti. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 2.

I MATCH DELLA SECONDA SETTIMANA

Baltimore Ravens (1-1) – Kansas City Chiefs (1-1) 36-35: che spettacolo! Gli attacchi ci regalano un match splendido che si apre con la pick-6 di Mathieu, pareggiato dal fumble ricoperto da Duvernay per il 7-7. Il primo quarto si chiude con Mahomes che lancia Robinson per 33 yds ed il td del 14-7. Nel secondo periodo Murray corre in end-zone per il 14-14, quindi i Chiefs tornano avanti con Williams che corre per 2 yds in meta per il 21-14. Dopo il riposo (sul 21-17) Mahomes lancia Pringle in end-zone per 40yds ed è 28-17. Baltimore risponde con Jackson che lancia Brown per 42yds ed il 28-24, ma Mahomes continua, spara per Kelce per 46yds ed il 35-24. Sembra tutto in controllo per KC, ma due mete di Jackson su corsa nel quarto periodo danno il 36-35 per i padroni di casa. Stat: Mahomes 343 yds, 3 td, 1 int. Jackson 239 yds, 1 td, 2 int e 107 yds e 2 mete su corsa.

Seattle Seahawks (1-1) – Tennessee Titans (1-1) 30-33 dopo overtime: Seattle scappa sul 24-9 a fine primo tempo e tutto sembra apparecchiato per il 2-0 in stagione, poi si sveglia Henry. Dopo sei quarti sonnecchianti, il RB dei Titans riscrive la storia di Tennessee andando ad asfaltare la difesa dei Seahawks. 182 yds su corsa e 3 mete e 55 su ricezione, con 128 per Julio Jones e rimonta da 17-0 nel secondo tempo. Non sono bastate le 178 yds e una meta di Lockett, perché Wilson sparisce dal campo, e Tannehill (347 yds) domina grazie al suo running back. Si arriva all’overtime, risolto dal field goal di Bullock a 4:45 dalla fine.

Indianapolis Colts (0-2) – Los Angeles Rams (2-0) 24-27: secondo successo per i Rams, ma che fatica! I californiani vanno avanti 17-14, ma non riescono a chiudere i conti. Ci pensano il td di Kupp ed il field goal di Gay a 2:23 dalla fine a regalare la vittoria a LA. Stafford lancia per 278 yds, 2 td e 1 int, Wentz risponde con 247 yds, una meta e un int. Grandissime prove per Kupp (163 yds e 2 td) e Pittman (123 yds).

Pittsburgh Steelers (1-1) – Las Vegas Raiders (2-0) 17-26: vittoria di spessore per la squadra di coach Gruden che viene guidata da un ottimo Carr da 382 yds e 2 td, e un Ruggs III che riceve per 113 yds e una meta. Dopo i due field goal di Carlson per il 6-0, risponde Pittsburgh con il td su ricezione di Smith-Schuster, prima del terzo field goal di Las Vegas per il 9-7. Carr lancia per Moreau a metà terzo quarto ed è 16-7. Nel quarto periodo ad ogni segnatura degli Steelers rispondono i Raiders per il 26-17 finale.

Negli altri incontri, i Tampa Bay Buccaneers (2-0) non hanno lasciato scampo agli Atlanta Falcons (0-2) per 48-25 con un Brady allucinante da 5 td. Il QB valica i 4 td per il quarto match di fila e pareggia la seconda striscia più lunga dal 1950 ad oggi. Infinito. I Los Angeles Chargers (1-1) cadono 17-20 contro i Dallas Cowboys (1-1) che volano con le corse di Pollard (109 yds e una meta) e Elliott (71 yds e una meta).

Gli Arizona Cardinals (2-0) beffano 34-33 i Minnesota Vikings (0-2) in un match nel quale gli attacchi dominano. Murray lancia per 400 yds, 3 mete e 2 int, Cousins risponde con 243 yds e 3 mete. Cook per i Vikings corre per 131 yds, Moore per i Cards riceve per 114 con una meta, ma tutto si risolve a 4:25 dalla fine con un calcio di Prater da 27 yds per il sorpasso finale. Nella NFC South i Carolina Panthers (2-0) stendono 26-7 i New Orleans Saints (1-1) che crollano dopo l’ottimo esordio contro i Packers. Winston lancia 2 intercetti e i Panthers volano con Darnold da 305 yds, 2 td e 1 int, McCaffrey da 72 yds e una meta su corsa e 65 yds su ricezione.

Nella AFC East i Miami Dolphins (1-1) vengono umiliati 35-0 in casa dei Buffalo Bills (1-1) in un match mai iniziato. Allen si limita a 179 yds, 2 td e un int, ma i Dolphins non esistono in campo ed è tutto facile per i Bills. I Philadelphia Eagles (1-1) vengono piegati in casa 17-11 dai San Francisco 49ers (2-0). Match davvero poco spettacolare che i californiani vincono nel quarto quarto grazie al td su corsa del Qb Garoppolo.

I Cleveland Browns (1-1) hanno la meglio 31- 21 sugli Houston Texans (1-1) ma rischiano di aver perso a lungo Landry. I Chicago Bears (1-1) piegano 20-17 i Cincinnati Bengals (1-1) ma nel finale rischiano di farsi riprendere lasciando 14 punti di fila ai rivali. Gli attacchi fanno pochissimo, per cui ci pensano le difese a dettare legge. La Week2 si era aperta con il rocambolesco Thursday Night match tra il Washington Football Team (1-1) che aveva superato proprio allo scadere i rivali della NFC East, i New York Giants (0-2) per 30-29 grazie ad un field goal prima sbagliato, poi ricalciato per una penalità di offside ai newyorkesi. Infine i Jacksonville Jaguars (0-2) perdono ancora 13-23 contro i Denver Broncos (2-0) mentre I New England Patriots (1-1) regolano senza problemi 25-6 i New York Jets (0-2) in un match interno alla AFC East. La seconda settimana della NFL si concluderà questa notte con il Monday Night tra i Green Bay Packers (0-1) ed i Detroit Lions (0-1) in un match interno alla NFC North.

Foto: Lapresse