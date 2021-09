NASCAR Xfinity Series, Darlington: Noah Gragson vince ed entra nei Playoffs

Noah Gragson vince nella NASCAR Xfinity Series a Darlington. Il #9 del JR Motorsport si impone per la prima volta in questa stagione ed entra automaticamente nei Playoffs che inizieranno tra sole tre prove. Secondo acuto per il nativo di Las Vegas nello storico impianto del South Carolina davanti ad Harrison Burton (Gibbs #20).

L’evento si è aperto con il dominio del Gibbs Racing. Daniel Hemric #18 e Denny Hamlin #54 si sono alternati al comando con quest’ultimo che sembrava avere in pugno la prima Stage. Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha perso il controllo della propria Supra nell’ultimo passaggio della prima frazione quando, in curva 3-4, ha colpito un doppiato. Il #18 del gruppo ha preso il comando ed ha messo in bacheca il primo ‘Playoffs point’ di giornata.

Il secondo terzo della competizione ha visto il dominio di Noah Gragson che ha approfittato della battaglia per il secondo posto per allungare sugli altri. Il portacolori di Chevrolet ha tagliato indisturbato il traguardo candidandosi di fatto per il successo.

La squadra del #9 è stata perfetta e l’ultima sosta ha permesso all’alfiere di JR Motorsport di gestire il comando delle operazioni, mentre Denny Hamlin veniva rilegato in fondo al gruppo per un errore in pit road da parte dei meccanici.

La gara si è protratta all’overtime in seguito a dei detriti lasciati sul tracciato dalla Supra #18 di Hemric. Gli ultimi due giri non hanno modificato le sorti della prova con Noah che ha respinto ogni possibile attacco da parte di Burton che si è dovuto arrendere nell’ultimo passaggio.

Continua la lotta per un posto certo nei Playoffs. Appuntamento settimana prossima a Richmond in concomitanza come sempre nella Cup Series.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Darlington

Noah Gragson (Chevrolet) Harrison Burton (Toyota) Austin Cindric (Ford) Justin Haley (Chevrolet) Jeb Burton (Chevrolet)

Foto: LaPresse