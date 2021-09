CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.08 Il percorso dell’azzurro continua, ma al prossimo turno sarà necessario ridurre gli errori con il rovescio.

23.07 Buone sensazioni palesate dell’azzurro solo a tratti, cioè nel terzo e quarto set. Decisivo il dritto e il numero di aces odierni, ben 17.

23.05 Al prossimo turno Berrettini affronterà Ilya Ivashka, come accadde a WImbledon.

6-3! Finisce qua!!! Esulta Berrettini al termine di una sfida complicata.

40-AD Match point Berrettini! Attacca alla perfezione con il dritto l’azzurro.

40-40 In rete il rovescio di Moutet.

40-30 Back in rete dell’azzurro dopo la risposta.

30-30 Regala Berrettini con il back dal centro del campo.

15-30 Serve benissimo Moutet, sfiora solo il romano.

0-30 Aggressivo Berrettini che chiude una volèe agevole.

0-15 Doppio fallo di Moutet.

5-3 Soli due punti concessi al servizio per Berrettini, a un game dalla vittoria.

40-15 Risposta corta di Moutet, sbaglia un dritto facilissimo l’azzurro.

40-0 Ace del romano.

30-0 Non riesce più a rispondere Moutet.

15-0 Lunga la risposta del francese.

4-3 per il numero 8 al mondo, sempre più vicino al successo.

40-0 Ace di Moutet.

30-0 Buona prima e poi dritto vincente per il francese.

15-0 Parte bene Moutet con il solito dritto a sventaglio che lascia immobile Berrettini.

4-2 Serve bene il romano che rimane avanti.

40-0 In corridoio il tentativo disperato sulla difnesiva di Moutet.

30-0 Ace esterno di Berrettini.

15-0 Servizio e rovescio in controbalzo vincente del romano, gran colpo!

3-2 Berrettini che continua a rispondere bene, senza concretizzare buone occasioni.

40-30 In rete la risposta di Berrettini.

30-30 Smorzata di Moutet che chiama avanti l’italiano e poi gioca il passante incrociato.

15-30 Buono il passante di Moutet, fa buona guardia Berrettini che chiude a rete.

15-15 Risposta pesante di Berrettini che chiude con il dritto.

15-0 Servizio e dritto per Moutet.

3-1 Berrettini che conferma il break.

40-0 Lunga la risposta aggressiva tentata da Moutet.

30-0 Dritto lungolinea e smash perfetto del numero 8 al mondo.

15-0 Ace di Berrettini.

2-1 Berrettini nel quarto set.

AD-40 Fatica negli spostamenti laterali Berrettini, ne approfitta Moutet con il rovescio che costringe il romano a una difesa strenua, senza successo.

40-40 Ottima prima di Moutet.

30-40 In rete il dritto in corsa del romano.

15-40 Quanto pesa il dritto di Berrettini! Due palla break ancora.

15-30 Abile Moutet a giocare in controbalzo il rovescio dopo un discreto attacco dell’azzurro.

0-30 Show Berrettini, rovescio vincente su una palla corta.

0-15 Servizio che non funziona a Moutet, Berrettini risponde sulla riga.

2-0 in favore dell’azzurro.

40-15 Dritto a campo spalancato per Berrettini.

30-15 Si salva Moutet che trova un passante nei piedi.

30-0 Pare aver staccato dall’acceleratore il francese, più passivo adesso.

15-0 Ace al centro del romano.

1-0 Berrettini, break in apertura! Dritto di Moutet nettamente lungo.

30-40 Perfetto il dritto in avanzamento del transalpino, non contiene con il back Berrettini.

15-40 Servizio al corpo di Moutet.

0-40 Ottimo il tennis proposto da Berrettini, più libero di spingere in questo frangente ed in fiducia. Tre palle break!

0-30 Doppio fallo Moutet.

0-15 Subito un dritto vincente di Berrettini ad aprire la quarta frazione!

6-4 Berrettini che conferma il break maturato in apertura.

40-0 In rete la risposta di Moutet.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Ottimo dritto del romano che trova la riga esterna.

5-4 Berrettini che servirà per il set.

40-30 Rovescio piazzato di Moutet.

30-30 Cerca l’angolo Moutet con il back, ma va fuorigiri.

30-15 Ace con taglio ad uscire per Moutet.

15-15 Continua ad incitarsi il francese anche sugli errori di Berrettini, come in questa circostanza.

0-15 Sbaglia il dritto Moutet dal centro del campo.

5-3 Berrettini, che alla fine si salva grazie al servizio.

AD-40 Ace ad uscire di Berrettini.

40-40 Dritto dal centro del campo di Moutet, rimane immobile Berrettini.

40-30 Il dritto vincente di Berrettini!

30-30 Volèe stoppata sulla quale Moutet non può arrivare.

15-30 Dimezza lo svantaggio il romano con lo smash.

0-30 Doppio fallo Berrettini, con la seconda lunga di metri.

0-15 Rovescio in corridoio del romano.

4-3 Berrettini nel terzo set.

40-30 Stecca il dritto in arretramento il francese.

40-15 Riga con il dritto per Moutet.

30-15 Ottimo attacco in back del romano, passante in rete di Moutet.

30-0 Larga la risposta dell’azzurro.

15-0 Non riesce a rispondere Berrettini sull’ottima prima del francese.

4-2 Lontano dalla riga Moutet, che subisce gli attachhi di un Berrettini più centrato.

40-15 Punto incredibile a rete: Moutet gioca il recupero in allungo, chiude Berrettini con la volèe quasi in tuffo.

30-15 Mal eseguito il dritto in uscita dal servizio di Berrettini, largo.

30-0 Una sentenza la prima di Berrettini!

15-0 Sparacchia via un dritto da buona posizione il francese.

3-2 Berrettini, sempre avanti di un break.

40-0 Dritto lungolinea perfetto di Moutet, sulla difensiva nello scambio.

30-0 Ben eseguita la palla corta di Moutet.

15-0 Lunga la risposta di Berrettini.

3-1 Rimane avanti l’azzurro, molto solido al servizio.

40-15 Moutet corre ovunque, ma alla fine deve capitolare sulla palla corta del romano.

30-15 Si apre bene il campo l’azzurro e va a segno con il dritto.

15-15 Doppio fallo dopo l’ace.

15-0 Ace di Berrettini ad aprire il game.

2-1 Berrettini nel terzo set.

40-15 Palla corta di Berrettini, ci arriva bene Moutet e lo passa.

30-15 Contropiede delizioso di Moutet.

15-15 Punto rocambolesco: attacco bene l’azzurro ma viene superato dal lob di Moutet che alla fine vince il punto nei pressi della rete.

0-15 Incrocio delle righe trovato dal romano in risposta.

2-0 In questa occasione Berrettini consolida il break.

40-15 Servizio e dritto per l’azzurro.

30-15 Ancora ace di Berrettini, il decimo.

15-15 Scambio intenso, alla fine sbaglia con il back l’azzurro.

15-0 Ace Berrettini.

1-0 Break Berrettini in apertura!

30-40 Scambio intenso, sbaglia per primo Moutet sulla diagonale di dritto.

30-30 In rete il back difensivo dell’azzurro.

15-30 Bravo Berrettini ad attaccare di dritto.

15-15 Volèe non facile giocata al meglio da Moutet.

0-15 Largo il rovescio di Moutet.

6-4 Moutet, altro regalo di Berrettini e alla fine il set va in direzione francese.

30-40 Rischia Berrettini nei pressi della rete ma chiude la volèe.

15-40 Prima vincente di Berrettini.

0-40 Male Berrettini con il dritto, tre set point per il francese.

0-30 Seconda debole del romano, che non contiene la risposta di Moutet.

0-15 Subito aggressivo Moutet, ottima risposta nei piedi e volèe incrociata.

5-4 Conferma con qualche patema la battuta Moutet.

AD-40 Ace di Moutet.

40-40 Regala anche il francese di rovescio, si resta in questo game.

AD-40 Difesa perfetta di Moutet che recupera lo smash di Berrettini e lo costringe all’errore.

40-40 Larghissimo il rovescio incrociato tentato dal transalpino.

40-30 Stecca la risposta il tennista azzurro.

30-30 Come si riscatta il francese!! Dritto lungolinea in corsa.

15-30 Impreciso con il dritto Moutet.

15-15 Risposta con il back del romano che costringe all’errore Moutet.

15-0 Prima esterna perfetta di Moutet.

4-4 Game rapidissimo vinto dall’azzurro.

40-0 Ace di Berrettini

30-0 Larghissima la risposta di dritto del francese.

15-0 Servizio e dritto, schema perfetto per Berrettini.

4-3 Torna avanti Moutet.

40-30 Che peccato!! In rete il passante di Berrettini a campo scoperto.

30-30 Passante strepitoso con il back del romano.

30-15 Risposta vincente in avanzamento di Berrettini.

30-0 Ace di Moutet.

15-0 Non passa la palla corta di Berrettini.

3-3 Erroraccio di Berrettini che cede il servizio.

40-AD Palla break Moutet! Lungo di un nulla il dritto dopo il servizio.

40-40 Scarico da fondocampo Berrettini, in rete il dritto.

40-30 La solita prima ad uscire nei punti importanti.

30-30 Attacca a rete il francese che tenta una soluzione tattica differente.

30-15 Ennesima ricerca di palla sul lato del dritto di Moutet, che però ne perde il controllo.

15-15 Ottima prima esterna di Berrettini.

0-15 Risponde bene Moutet che chiude con il dritto vincente.

3-2 ARRIVA IL BREAK DI BERRETTINI!

30-40 Regalone con Moutet sul lato del dritto nello scambio.

30-30 Gran palla cortaeseguita dal francese.

15-30 Si sposta sul dritto Moutet, ma la palla termina in rete.

15-15 Dritto vincente del francese.

0-15 Lungo il dritto di Moutet, lontano dal campo.

2-2 Game agevole per Berrettini.

40-0 Volèe in avanzamento di Berrettini.

30-0 Una sentenza il romano sul lato del dritto: arriva il vincente in corsa.

15-0 Ace di Berrettini. Per il francese sembrerebbe nulla di grave.

20.58 Medical timeout richiesto da Moutet.

2-1 Anche Moutet soffre ma si salva.

40-30 Serve and volley perfetto di Moutet.

30-30 In rete il rovescio in controbalzo del numero 88 al mondo.

30-15 Rovescio in salto lungo di Moutet.

30-0 Scambio prolungato, regala di dritto l’azzurro.

15-0 Lungo di un nulla il back di Berrettini.

1-1 Si salva Berrettini che sul 30-30 ha rischiato.

40-30 Lungo il pallonetto di Moutet.

30-30 Gratuito evitabile del romano con il dritto.

30-15 Ace esterno del romano.

15-15 Sbaglia la chiusura di dritto Berrettini da metà campo.

15-0 Largo il chop difensivo del francese.

1-0 Moutet, abile a partir bene.

40-15 Servizio vincente del francese.

30-15 E’ il dritto incrociato di Moutet che, ancora una volta, sovverte l’inerzia di uno scambio combattuto.

15-15 Seconda provvidenziale del transalpino.

0-15 Si apre il secondo set con un dritto profondo di Berrettini, sbaglia Moutet.

7-6 Berrettini che vince un set equilibrato, nel quale non ha trovato gran continuità.

6-2 Ace di Berrettini.

5-2 Servizio vincente di Moutet.

5-1 Secondo mini-break di Berrettini, che risponde e attacca alla perfezione con il backi.

4-1 Il solito servizio in ausilio al romano.

3-1 Volèe stoppata di Berrettini.

2-1 Questa volta è buono il dritto di Moutet, sulla riga.

2-0 In corridoio il dritto a sventaglio del francese.

1-0 Inizia con l’ace al centro Berrettini.

6-6 Si va al tie-break.

40-30 Lungo di un nulla il back di Berrettini.

30-30 Non passa la risposta di rovescio del numero 8 al mondo.

15-30 Lungo il dritto di Moutet.

15-15 Dritto incrociato di Berrettini che si carica.

15-0 In rete la risposta del romano.

6-5 Si salva l’azzurro.

AD-40 CHE PRIMA DI SERVIZIO! Palla a 220 km/h che rimbalza altissima.

40-40 Ottimo smash eseguito dall’azzurro.

30-40 Prima esterna e dritto in contropiede.

15-40 Ace ad uscire dell’azzurro.

0-40 Secondo back consecutivo sotto il nastro di Berrettini che concede tre palla break.

0-30 In rete il back del romano.

0-15 Rovescio splendido di Moutet che trova il vincente.

5-5 Ottimo game giocato dal francese.

40-15 Ottima soluzione incrociata di dritto di Moutet.

30-15 In rete il dritto anomalo di Berrettini.

15-15 Servizio sulla riga di Moutet.

0-15 Fermo nella ricerca di palla Moutet che strappa di dritto.

5-4 Palla corta e volèe dell’italiano.

40-15 Ancora un errore di dritto di Berrettini.

40-0 In rete la risposta bloccata di Moutet.

30-0 Ace esterno del romano.

15-0 Servizio e dritto per Berrettini.

4-4 Altra risposta di poco larga. Il tennista romano non sembra al meglio da fondocampo.

40-15 Si sposta sul dritto e chiude lo scambio l’azzurro.

40-0 Lungo il dritto di Berrettini che ha cercato la profondità.

30-0 Risposta larga di Berrettini.

15-0 Parte bene Moutet che chiude con la volèe.

4-3 Ancora il servizio a salvare l’azzurro.

AD-40 Prima al centro che pesa.

40-40 Gran risposta del francese, in rete il dritto di Berrettini.

40-30 Punto pazzesco! Berrettini stecca lo smash arretrato, Moutet attacca a rete ma viene trafitto dal passante.

30-30 In rete l’approccio in back di Berrettini.

30-15 Errore grossolano dell’azzurro che perde malamente il dritto.

30-0 Scambio intenso nel quale perde il controllo del dritto Moutet.

15-0 Servizio e rovescio vincente del romano.

3-3 Risposta lunga di rovescio dell’azzurro che non nasconde la sua frustrazione scagliando in rete una pallina.

40-15 Dritto pesante dell’azzurro, non controlla la difesa il francese.

40-0 Lunga la risposta di rovescio del romano.

30-0 Dritto in rete dell’italiano che ha tentato l’incrociato.

15-0 Ottima prima di Moutet al centro.

2-3 Controbreak immediato di Moutet.

30-40 Arriva il doppio fallo di Berrettini, che concede palla break.

30-30 Ace al centro del romano.

15-30 Brutta volèe bassa di Berrettini, con la palla che arriva debolmente a rete.

15-15 Sulle corde la risposta di Moutet, continua a servire con efficienza Berrettini sul lato destro.

0-15 Dritto in rete della testa di serie numero 6.

3-1 Berrettini!! Arriva il break del romano in apertura di set.

30-40 Rovescio lungolinea del francese di un nulla largo!

30-30 Perfetto il dritto in avanzamento di Berrettini.

30-15 Ottimo il dritto incisivo di Moutet, con personalità cambia il ritmo dello scambio.

15-15 Lungo il dritto di Moutet.

15-0 Buona traiettoria mancina del francese con il servizio, non riesce a rispondere l’azzurro.

2-1 Tiene con altrettanta diligenza Berrettini.

40-15 Drittone lungolinea di Berrettini che sfonda con facilità.

30-15 Gran palla corta del tennista romano, nulla può il francese.

15-15 Risposta nei piedi di Moutet, Berrettini spara il dritto in rete.

15-0 Prima rapidissima dell’italiano che chiude con la volèe.

1-1 Tiene agevolmente Moutet.

40-15 Serve bene e chiude col rovescio incrociato Moutet.

30-15 Regala Moutet con il rovescio che termina sul nastro.

30-0 Primo scambio prolungato della sfida con l’accelerazione improvvisa di Moutet dal centro del campo.

15-0 Servizio e dritto per il transalpino.

1-0 Tiene il servizio il romano che chiude il game con un gran dritto.

40-15 Errore di Berrettini con il rovescio in corridoio dopo il servizio.

40-0 Ottima prima esterna dell’azzurro.

30-0 Sbaglia malamente Moutet con il peso del corpo all’indietro, palla in rete.

15-0 Incomincia con l’ace il tennista romano.

SI PARTE CON L’AZZURRO AL SERVIZIO!

19.38 L’atleta romano è reduce da un infortunio alla coscia sinistra che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi. All’esordio buone sensazioni palesate al servizio.

19.37 Matteo Berrettini ha sconfitto all’esordio un altro tennista francese, Jeremy Chardy, specialista su questi campi. Vittoria finale con il punteggio di 7-6 7-6 6-3.

19.35 Corentin Moutet ha sconfitto all’esordio Stefano Travaglia in tre set equilibrati: a far la differenza i dettagli nei punti decisivi, nei quali l’azzurro ha spesso concesso.

19.27 La sfida inizierà a breve, al termine dell’incontro tra Sakkari e Siniakova, il cui score recita 6-4 5-2 in favore dell’ellenica.

19.25 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Moutet, match valevole per il secondo turno degli Us Open.

