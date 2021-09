Berrettini-Moutet oggi, US Open 2021: orario, tv, programma, streaming

Francese dopo francese, Matteo Berrettini avanza negli US Open con un cammino con tanta vista Oltralpe. Il numero 1 d’Italia sfida Corentin Moutet, giustiziere di Stefano Travaglia e giocatore di buon talento, mai però arrivato ai piani che contano almeno per ora.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori in questione. Se il romano ha superato il francese Jeremy Chardy all’esordio, il parigino ha fatto lo stesso con Stefano Travaglia, in un match al termine del quale le scintille non sono certo state di basso numero. All’orizzonte c’è la prospettiva di uno tra il canadese Vasek Pospisil e il bielorusso Ilya Ivashka. Sarebbero entrambi portatori di buoni ricordi per Berrettini, ma il punto fondamentale è che ci deve arrivare. Per lui è importante avanzare, poiché c’è in ballo la difesa dei punti della semifinale del 2019.

Il match di secondo turno tra Matteo Berrettini e Corentin Moutet si giocherà quest’oggi all’interno della quarta giornata degli US Open. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-MOUTET, US OPEN 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE

Matteo Berrettini (ITA) (6)-Corentin Moutet (FRA) – 2° incontro sul Grandstand (inizio programma dalle 17.00)

BERRETTINI-MOUTET, US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, discovery+; migliori match anche su LiveNow

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse