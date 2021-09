LIVE Vuelta a España in DIRETTA: tappone duro, arrivo in salita a Covadonga. Esame per Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 2021

GLI AZZURRI CONVOCATI PER GLI EUROPEI 2021 DI TRENTO

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2021. La Unquera-Lagos de Covadonga, di 185,8 chilometri, sarà la prima delle due frazioni decisive in ottica classifica generale per quanto riguarda la lotta in salita tra i big di questa edizione della grande corsa a tappe iberica.

Sarà una giornata senza un attimo di tregua, contraddistinta da quattro GPM. Il primo, al chilometro 37,3, sarà il terza categoria dell’Altu de Hortigueru con i suoi 5,3 chilometri al 4,7% di pendenza media. Una veloce discesa, seguita da un’altrettanta dolce salita, porterà il gruppo al GPM di prima categoria de La Collada Llomena (km 87,9) con i suoi 7,6 chilometri al 9,3%. Sarà una vera e propria rampa che verrà ripetuta una seconda volta al chilometro 129,6, con tanto di punti bonus. Questo GPM presenta picchi del 14% a metà ascesa.

Qui si farà un’ulteriore e decisiva differenza che verrà incrementata dalla scalata finale verso il traguardo. Quest’ultima verrà anticipata dal traguardo volante di Cangues d’Onis (km 163,5). Ed eccoci dunque arrivati all‘ascesa di Lagos de Covadonga: un GPM di categoria speciale lunga 12,5 chilometri al 6,9%. Al chilometro 6 di ascesa si toccheranno punte del 16%, mentre la parte conclusiva che porta alla vetta presenta un doppio saliscendi. Traguardo in leggera ascesa.

I primissimi candidati del giorno saranno, ovviamente, i tre uomini apparsi più in forma sino a questo momento, e stiamo parlando di Primoz Roglic (Jumbo-Visma), super favorito per una storica tripletta in maglia roja alla Vuelta a España, e la coppia della Movistar formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez, che quest’oggi saranno obbligati ad attaccare. Attenzione peró alla maglia roja in carica Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), la cui lucidità mostrata sinora non andrà minimamente sottovalutata; come del resto quella del secondo della generale Guillaume Martin (Cofidis).

Dietro di loro ci sono Jack Haig (Bahrain Victorius), un corridore sempre temibile, e il duo della Ineos Grenadiers formato da Adam Yates ed Egan Bernal, costretti a recuperare davvero tanto, troppo tempo sul loro terreno preferito, in salita. Tra gli uomini apparsi più in forma ci sono Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), David De La Cruz (UAE Team Emirates) e Romain Bardet (Team DSM), attuale maglia pois della classifica dei GPM. Ma attenzione ai nostri azzurri Damiano Caruso (Bahrain Victorius) e Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2021 dalle ore 11.45. Buon divertimento!

