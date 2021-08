Vuelta a España 2021, pagelle di oggi: Jakobsen imbattibile in volata, Trentin e Dainese ancora piazzati

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPANA 2021

Fabio Jakobsen, voto 10: con l’addio di Philipsen è diventato praticamente imbattibile. Consolida sempre più la maglia verde l’olandese volante che agguanta, supportato ancora una volta da una Deceuninck Quick-Step al limite della perfezione, la terza vittoria di tappa.

Jordi Meeus, voto 8: finalmente riesce a farsi vedere davanti il talentuoso velocista belga, classe 1998. Seconda posizione per il corridore della BORA – hansgrohe, che non riesce a sconfiggere Jakobsen nel testa a testa.

Matteo Trentin, voto 7: la condizione è in netto crescendo per l’ex campione d’Europa che centra nuovamente il podio chiudendo lo sprint di gruppo in terza piazza. In una giornata un po’ più mossa potrebbe farsi valere.

Alberto Dainese, voto 6,5: nella sua scaletta personale, dopo il secondo, terzo e quarto posto mancava la quinta posizione. Il corridore della DSM non riesce ad uscire al meglio nello sprint e deve accontentarsi ancora di poco. La vittoria purtroppo non vuole arrivare.

Michael Matthews, voto 6: veniva dato in un grandissimo stato di forma prima del via da Burgos, lo ha dimostrato in diverse circostanze, ma le occasioni stanno per terminare e restano poche chance per giocarsi la vittoria di tappa. Oggi quarto, altro piazzamento.

Riccardo Minali, voto 6,5: abbonato all’ottava piazza, terza volta per lui in questa Vuelta. Il corridore della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux si sta dimostrando molto costante in volata, anche se manca il picco di velocità per fare meglio.

