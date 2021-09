LIVE Superbike, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: risultati e classifica superpole e gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, si inizierà a fare sul serio nel campionato dedicato alle moto derivate di serie, con i primi pesantissimi punti in palio.

I due grandi rivali per la corsa al titolo, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, saranno uno contro l’altro per andare a caccia del successo in Gara-1, con il distacco in classifica di appena 7 lunghezze che renderà il tutto ancor più emozionante. La giornata sul tracciato catalano prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.10 si passerà alla superpole. Quindici minuti di qualifiche da vivere a tutta per andare a centrare la pole position e, soprattutto, per andare a comporre la griglia di partenza dell’attesissima Gara-1, che scatterà alle ore 15.15.

Cosa dovremo attenderci dal sabato del Montmelò? Per quanto visto ieri, come detto, vivremo l’ennesimo duello campale tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con il resto del gruppo a fare da spettatore, o quasi. Vedremo come si comporteranno gli italiani, con Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi che sembrano pronti per un buon risultato.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.10 si passerà alla superpole, mentre Gara-1 scatterà alle ore 15.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di superpole e Gara-1 per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Superbike!

Foto: LPS Otto Moretti