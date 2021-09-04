Classifica Superbike Mondiale 2021: Toprak Razgatlioglu +5 su Jonathan Rea

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2021
CLASSIFICA PILOTI
- TOPRAK RAZGATLIOGLU336YAMAHA
- JONATHAN REA331KAWASAKI
- SCOTT REDDING277DUCATI
- ALEX LOWES169KAWASAKI
- ANDREA LOCATELLI167YAMAHA
- MICHAEL RUBEN RINALDI163DUCATI
- TOM SYKES153BMW
- MICHAEL VAN DER MARK142BMW
- GARRETT GERLOFF140YAMAHA
- ALVARO BAUTISTA102HONDA
- CHAZ DAVIES101DUCATI
- AXEL BASSANI95DUCATI
- LEON HASLAM77HONDA
- LUCAS MAHIAS38KAWASAKI
- TITO RABAT37DUCATI
- KOHTA NOZANE30YAMAHA
- ISAAC VINALES20KAWASAKI
- JONAS FOLGER14BMW
- EUGENE LAVERTY14BMW
- CHRISTOPHE PONSSON14YAMAHA
- LEANDRO MERCADO8HONDA
- MARVIN FRITZ6YAMAHA
- LORIS CRESSON3KAWASAKI
- ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI
- LUKE MOSSEY2
Foto: LM / Otto Moretti