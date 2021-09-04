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Classifica Superbike Mondiale 2021: Toprak Razgatlioglu +5 su Jonathan Rea

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2021

CLASSIFICA PILOTI

  1. TOPRAK RAZGATLIOGLU336YAMAHA
  2. JONATHAN REA331KAWASAKI
  3. SCOTT REDDING277DUCATI
  4. ALEX LOWES169KAWASAKI
  5. ANDREA LOCATELLI167YAMAHA
  6. MICHAEL RUBEN RINALDI163DUCATI
  7. TOM SYKES153BMW
  8. MICHAEL VAN DER MARK142BMW
  9. GARRETT GERLOFF140YAMAHA
  10. ALVARO BAUTISTA102HONDA
  11. CHAZ DAVIES101DUCATI
  12. AXEL BASSANI95DUCATI
  13. LEON HASLAM77HONDA
  14. LUCAS MAHIAS38KAWASAKI
  15. TITO RABAT37DUCATI
  16. KOHTA NOZANE30YAMAHA
  17. ISAAC VINALES20KAWASAKI
  18. JONAS FOLGER14BMW
  19. EUGENE LAVERTY14BMW
  20. CHRISTOPHE PONSSON14YAMAHA
  21. LEANDRO MERCADO8HONDA
  22. MARVIN FRITZ6YAMAHA
  23. LORIS CRESSON3KAWASAKI
  24. ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI
  25. LUKE MOSSEY2

 

Foto: LM / Otto Moretti

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LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

TAG:
Alex Lowes Alvaro Bautista Andrea Locatelli Axel Bassani Chaz Davies Eugene Laverty Garrett Geldoff Jonas Folger Jonathan Rea Michael Ruben Rinaldi Michael Van der Mark Mondiale Superbike 2021 Samuele Cavalieri Scott Redding Superbike 2021 Tito Rabat Tom Sykes

ultimo aggiornamento: 04-09-2021

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