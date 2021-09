LIVE Superbike, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Rea vince la superpole race su Razgatlioglu! Alle 15.15 Gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.37 La classifica generale, a questo punto, vede Rea allungare leggermente e portarsi a +9 su Razgatlioglu

11.35 Splendido duello in pista tra Rea e Razgatlioglu che non si sono risparmiati curva dopo curva! Il nord-irlandese dà una risposta importante, mentre il turco proverà a rifarsi in gara-2

11.34 ORDINE DI ARRIVO SUPERPOLE RACE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’41.725 1’41.609 313

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.211 +0.211 1’41.493 1’41.493 320

3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 2.771 +2.560 1’42.253 1’42.012 326

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.948 +0.177 1’42.544 1’41.847 320

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 3.428 +0.480 1’42.578 1’41.689 323

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.431 +2.003 1’42.905 1’41.939 320

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 5.729 +0.298 1’43.006 1’42.162 321

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 5.814 +0.085 1’42.960 1’42.314 322

9 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 9.514 +3.700 1’43.468 1’43.136 315

10 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 9.818 +0.304 1’43.836 1’43.142 316

11 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 10.767 +0.949 1’43.771 1’43.427 319

12 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 12.713 +1.946 1’44.145 1’43.554 315

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 13.005 +0.292 1’44.518 1’43.874 319

14 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 14.513 +1.508 1’44.891 1’44.154 312

15 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 19.893 +5.380 1’42.201 1’42.201 320

16 83 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-10RR 28.773 +8.880 1’48.746 1’46.929 300

OT 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’43.560 303

OT 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1

OT 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1

ARRIVO – VINCE JONATHAN REA!!!!!!!!!!!!!!! Razgatlioglu rimane a 211 millesimi, terzo Bautista a 2.771!!!!!!!!

ULTIMO GIRO: Rea risponde e in curva 10 è a 318 millesimi!

ULTIMO GIRO: Razgatlioglu si porta a 282 millesimi attenzione!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO: Razgatlioglu rimane a 443 millesimi da Rea con il giro veloce, e ci prova fino all’ultimo metro!!!

-2 giri: Razgatlioglu sta dando tutto ma non guadagna che pochissimi millesimi, ma il turco ci prova!!!!!!!!

-2 giri: Rea apre il penultimo giro con 675 millesimi su Razgatlioglu, quindi terzo Lowes a 1.192 e Bautista a 1.567

-3 giri: Razgatlioglu non riesce a chiudere il gap, Rea mantiene 649 millesimi

-3 giri: Razgatlioglu non vuole mollare e si mette alla caccia di Rea! Che sfida!!!!!!!!!!

-3 giri: Rea apre un nuovo giro con 694 millesimi su Razgatlioglu quindi terzo Lowes a 1.014 e Bautista a 1.334

-4 giri: Razgatlioglu passa subito Bautista in curva 4, ma Rea sta scappando!!!!

-4 giri: un durissimo Rea prova a scappare ora!!!!!! 232 millesimi su Bautista che ha passato Razgatlioglu

-5 giri: Rea ci riprova in curva 8 e lo passa!!!!!!!!!!!!! Mentre cade Locatelli con Nozane

-5 giri: DUELLO TOTALE!!!!!!!!!! Rea attacca Razgatlioglu ma il turco risponde!!!!!!!!!!!!

11.25 PARTENZA – Lo scatto migliore è di Razgatlioglu che va a contatto con Rea sul rettilineo!!!

11.24 Di nuovo tutti sullo schieramento! Sale la tensione!!!!!!!!!!! 5 giri da non fallire!!!!!!!!!

11.22 Si parte per il giro di ricognizione

11.20 Piloti di nuovo in griglia, ora quick-start e si riparte! Ce la farà anche Mahias, dalla pit-lane

11.19 Si riapre la pit-lane ed i piloti tornano in pista. Dopodichè un minuto di attesa e si parte per gli ultimi 5 giri!

11.18 Tom Sykes, voleva provare a ripartire, ma la direzione gara lo ferma dato che si era già ritirato.

11.17 Si lavora alacremente dentro i box per riproporre le moto per questa ripartenza, mentre i piloti cercano la giusta concentrazione

11.14 Ecco la notizia! Si riparte con quick-start alle ore 11:19, soli 5 minuti di attesa!

11.12 Vengono sostituiti gli air-fence di protezione in curva 11. Non dovrebbe mancare molto alla ripartenza

11.10 La procedura di ripartenza vedrà solamente 5 giri da effettuare. Quindi si riduce di una tornata il GP.

11.08 Procedono le operazioni di soccorso ai due piloti e, nel frattempo, recupero delle moto con conseguente sistemazioni delle barriere di protezione. Davies viene portato via in barella, ma fa segno “ok” con la mano

11.06 Gara sospesa! L’incidente tra Mahias e Davies ha costretto la sospensione della gara. I due piloti sono finiti nella ghiaia di curva 11 con il britannico che è a terra

-7 Razgatlioglu tiene la vetta con 210 millesimi su Rea, quindi Redding in scia che approfitta delle scaramucce tra i due rivali. Cadono Davies e Mahias! BANDIERA ROSSA!

-8 Rea è negli scarichi del turco e lo insidia curva dopo curva! Attacco alla 10, ma risposta di Razgatlioglu!!!!!!!!

-8 Razgatlioglu apre il terzo giro con 60 millesimi su Rea e 622 su Redding che prova a non mollare. Locatelli accusa già un secondo. Rea attacca in curva 1, passa Razgatlioglu che però risponde subito!

-9 Sta succedendo quello che immaginavamo, Razgatlioglu al comando che prova a scappare, ma Rea è in scia

-9 giri: Razgatlioglu apre il secondo giro con 87 millesimi su Rea, mentre Redding accusa già 414 millesimi, Locatelli a 735, quinto Rinaldi a 805

-10 giri: Rea passa subito Redding mentre Razgatlioglu allunga subito e prova a scappare, mentre cadono Sykes e van der Mark in curva 7!

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Redding che imbocca per primo curva 1, ma Razgatlioglu lo infila! Terzo Rea

11.00 TUTTO è PRONTO PER IL VIA! SALE LA TENSIONE AL MONTMELò!

10.59 Il gruppo sta percorrendo i 4665 metri del tracciato catalano e, tra pochi istanti, torneranno sulla griglia di partenza

10.58 La griglia si svuota, i piloti partono per il giro di allineamento

10.57 Pochi istanti e si parte con il giro di ricognizione!

10.56 Splende il sole oggi al Montmelò e le temperature stanno crescendo fino a livelli tipicamente estivi

10.55 I TEMPI DEL WARM-UP DI QUESTA MATTINA

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.711 8 164,832 317,6

2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.886 0.175 0.175 8 164,549 318,6

3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.982 0.271 0.096 8 164,394 315,8

4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.080 0.369 0.098 8 164,236 317,6

5 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.111 0.400 0.031 7 164,186 320,5

6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.125 0.414 0.014 8 164,164 318,6

7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.237 0.526 0.112 8 163,984 318,6

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.262 0.551 0.025 7 163,944 313,0

9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.389 0.678 0.127 8 163,740 319,5

10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.400 0.689 0.011 8 163,723 319,5

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.423 0.712 0.023 8 163,686 317,6

12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.608 0.897 0.185 8 163,391 309,5

13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’42.769 1.058 0.161 8 163,135 319,5

14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’42.868 1.157 0.099 2 162,978 319,5

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’43.472 1.761 0.604 5 162,026 318,6

16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.521 1.810 0.049 8 161,950 314,9

17 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’43.575 1.864 0.054 7 161,865 316,7

18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.652 1.941 0.077 8 161,745 313,0

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.044 2.333 0.392 8 161,136 311,2

20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’44.044 2.333 0.000 8 161,136 314,9

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.659 2.948 0.615 8 160,189 303,4

22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’46.470 4.759 1.811 8 157,464 299,2

10.52 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA DI IERI

1 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 1’56.166 309,5 1’40.978 316,7

2 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 1.577 1.577 1’56.578 301,7 1’41.632 314,9

3 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.326 0.749 1’56.183 311,2 1’41.275 318,6

4 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.554 2.228 1’56.847 308,6 1’40.921 314,9

5 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 6.518 1.964 1’56.236 299,2 1’41.320 321,4

6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 8.514 1.996 1’56.851 303,4 1’41.086 317,6

7 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 12.695 4.181 1’56.577 299,2 1’41.253 319,5

8 1 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 15.346 2.651 1’57.163 298,3 1’40.408 316,7

9 16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 16.938 1.592 1’56.933 310,3 1’42.055 324,3

10 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 33.386 16.448 1’57.537 295,1 1’41.791 316,7

11 12 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 33.394 0.008 1’58.231 303,4 1’41.744 311,2

12 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 34.169 0.775 1’57.874 300,8 1’41.129 314,9

13 15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.565 0.396 1’57.819 298,3 1’41.808 314,9

14 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 44.546 9.981 1’58.305 300,0 1’42.446 313,0

15 17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 58.200 13.654 1’58.683 297,5 1’42.215 318,6

16 14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 1’07.818 9.618 1’59.439 291,9 1’41.801 319,5

17 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 1’22.762 14.944 1’59.997 298,3 1’42.460 313,0

18 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1’25.638 2.876 2’00.324 297,5 1’43.841 308,6

19 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 1’27.363 1.725 2’00.113 291,1 1’42.257 318,6

20 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 2’04.070 278,4 1’45.732 301,7

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 14 6 Laps 1’56.364 306,8 1’40.694 318,6

RET 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’41.405 310,3

10.49 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE WSBK 2021

1 JONATHAN REA 376 KAWASAKI

2 TOPRAK RAZGATLIOGLU 370 YAMAHA

3 SCOTT REDDING 323 DUCATI

4 ANDREA LOCATELLI 190 YAMAHA

5 MICHAEL RUBEN RINALDI 188 DUCATI

6 ALEX LOWES 186 KAWASAKI

7 TOM SYKES 167 BMW

8 MICHAEL VAN DER MARK 165 BMW

9 GARRETT GERLOFF 147 YAMAHA

10 ALVARO BAUTISTA 122 HONDA

11 CHAZ DAVIES 120 DUCATI

12 AXEL BASSANI 120 DUCATI

10.46 Il sabato del Montmelò ha scritto una pagina importante dell’intera stagione con il pesantissimo “zero” di Toprak Razgatlioglu che ha permesso a Jonathan Rea di tornare in vetta alla classifica generale

10.43 Sulla pista posizionata ad una ventina di chilometri da Barcellona si entra nel vivo con la gara sprint, quindi alle ore 15.15 toccherà a Gara-2

10.40 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 20 minuti prenderà il via la superpole race del GP di Catalogna

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race ed alla gara-2 del Gran Premio di Catalogna, nono atto del mondiale Superbike. Lo spettacolo è assicurato dopo un sabato che ha visto una splendida tripletta da parte delle Ducati.

Il britannico Scott Redding ha vinto la prima competizione del fine settimana davanti ai nostri Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi. Quarto posto ieri per l’inglese Jonathan Rea (Kawasaki) che ha riconquistato la leadership del campionato.

Il #1 del gruppo vanta 6 punti di vantaggio sul turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), out ieri per un problema tecnico. Più attardato il già citato Redding che ha attualmente 53 lunghezze dal pluricampione inglese che ieri è stato autore di un’incredibile rimonta

Appuntamento alle 11 con la superpole race, mentre la gara-2 è prevista per le 15.15.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti