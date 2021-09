Superbike, GP Catalogna 2021: Tom Sykes conquista la pole position. Razgatlioglu davanti a Rea, Locatelli 6°

Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Catalogna 2021, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Barcellona. Il britannico ha timbrato un eccellente 1:40.408 ed è così riuscito a imporsi in una tiratissima Superpole, che ha definito la griglia di partenza per la gara-1 in programma questo pomeriggio (ore 15.15). L’alfiere della BMW ha ottenuto a sorpresa il miglior risultato stagionale, dopo tante difficoltà riscontrate nel corso del campionato (soltanto due volte sul podio nei primi 8 Gran Premi).

Tom Sykes ha preceduto di 0.286 il turco Toprak Razgatlioglu. Il leader del Mondiale ha comunque ben figurato in sella alla sua Yamaha ed è riuscito ad avere la meglio sul suo grande rivale per il titolo iridato. Il britannico Jonathan Rea, che insegue in classifica generale a sette lunghezze di ritardo, scatterà dalla terza piazzola dopo aver racimolato un ritardo di 0.513 con la sua Kawasaki. La prima Ducati è quella del britannico Scott Redding, quarto a 0.570 (è terzo nel Mondiale ma a -72 da Razgatlioglu). Quinto invece il britannico Alex Lowes (a 0.678), compagno di squadra di Rea.

Andrea Locatelli è il migliore degli italiani: sesto a 0.721 con la Yamaha. Michael Ruben Rinaldi, che quest’anno ha vinto due gare a Misano, è ottavo a 0.867 in sella alla Ducati, subito alle spalle della Honda del britannico Leon Haslam (settimo a 0.845). Axel Bassani 11mo, Samuele Cavalieri 14mo.

Photo LiveMedia/Otto Moretti