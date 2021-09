LIVE Polonia-Slovenia 1-3, Europei 2021 in DIRETTA: i ragazzi di Giuliani vincono una battaglia durata tre ore e volano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:25 Le percentuali in attacco sono state alte un po’ per tutti i giocatori: la Polonia conclude con un 53% di squadra, la Slovenia con il 51%. Questa sera la differenza l’hanno fatta i particolari.

20:22 L’occasione per i nostri ragazzi è enorme, adesso tutti a tifare Italia, perchè contro la Serbia si può fare!

20:20 Signore e signori abbiamo assistito ad una delle partite più belle di sempre, la Slovenia elimina la super favorita e vola in finale ad un Europeo per la seconda volta consecutiva!

35-37 E’ FINITAAAAAAAAAAAAAA! ATTACCO VINCENTE DI STERN, LA SLOVENIA E’ IN FINALE!

35-36 Sbaglia pure Leon, impressionante.

35-35 Esce la battuta di Stern, adesso tocca a Leon.

34-35 Stern a segno da posto due, adesso l’opposto se ne va al servizio.

34-34 Ancora Leon, bordata sulle mani del muro, non finisce più!

33-34 Mani-out di Cebulj, che rischio!

33-33 Diagonale letteralmente mostruosa di Leon, questa non la prendi mai.

32-33 Risponde al centro Kozamernik!

32-32 Primo tempo di Bieniek, che partita, mamma mia che partita!

31-32 IMPRESSIONANTE! Errore in attacco di Kurek dopo uno scambio massacrante! Ennesimo match-point per la Slovenia.

31-31 Non c’è il tocco, si continua! Mamma mia

30-31 Partita ferma ormai da 5 minuti, raramente si è visto un challenge così lungo.

30-31 Si prolunga l’attesa.

30-31 La tensione si taglia con il coltello.

30-31 Ancora un challenge per un eventuale tocco a muro di Drzyzga.

30-31 Bordata paurosa di Stern da seconda linea.

30-30 Non passa la battuta di Klemen.

29-30 Ennesimo attacco vincente di Cebulj, mamma mia che tensione!

29-29 TUTTO DA RIFARE! Challenge di Heynen e invasione di Cebulj!

28-30 E’ FINITAAAAAAAAAAAAA! MURONE DI STERN SU LEON!

28-29 Ancora Cebulj, che partita per Klemen!

28-28 Sbaglia la battuta Kozamernik!

27-28 All’incrocio delle righe Cebulj! Secondo match-point per la Slovenia!

27-27 Cebulj tira alto senza paura, mamma mia che partita!

27-26 Ancora Leon e ancora set-point per la Polonia!

26-26 Leon passa sopra il muro, si continua!

25-26 ATTENZIONE! Stern trova le mani del muro di Bieniek, match-point per la Slovenia!

25-25 Spallata di Stern in parallela, si continua punto a punto.

25-24 Passa questa volta Kubiak da posto due, altro set-point.

24-24 Muroneeeeee di Kozamernik su Kubiak, mamma mia!

24-23 Sbaglia la battuta Pajenk, set-point per la Polonia!

23-23 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Urnaut, è nuovamente parità!

23-22 Out anche la battuta di Kochanowski.

23-21 Errore dai nove metri anche per Cebulj.

22-21 Sbaglia il servizio Leon.

22-20 La palla è dentro di pochi centimetri!

22-20 Leon pianta un chiodo in diagonale! Challenge per la Slovenia.

21-19 Invasione di Cebulj, doppio vantaggio per la Polonia.

20-19 Sbaglia questa volta la battuta Sket!

19-19 Sket entra e tira una botta pazzesca, si torna in parità!

19-18 Primo tempo pauroso di Kozamernik, mamma mia!

19-17 Mani-out di Leon, è una battaglia adesso!

18-17 Mamma mia! La Slovenia ha coperto l’impossibile e alla fine è andata segno con Kozamernik!

18-16 Pipe vincente di Cebulj.

18-15 Gran primo tempo di Kowakowski.

17-15 Errore in attacco di Kurek, Heynen chiama l’ennesimo challenge.

17-14 Non passa la battuta di Kaczmarek.

17-13 Appoggio disastroso di Stern, ci pensa a filo rete Kubiak.

16-13 Kubiak trova le mani di Urnaut.

15-13 Kozamernik mette giù una palla a filo rete e riporta i suoi a -2.

15-12 Mani-out di Urnaut da posto quattro.

15-11 Primo tempo di Nowakowski, ma Cebulj aveva tirato sù un difesa una palla pazzesca!

14-11 Ancora Kochanowski dal centro, percentuali folli per il polacco.

13-11 Si insacca il primo tempo di Pajenk.

13-10 Gran primo tempo di Kochanowski.

12-10 Errore dai nove metri per Kurek.

12-9 Ci ha visto bene Heynen, punto per la Polonia.

11-9 Heynen ferma il gioco convinto che la palla sia caduta a terra.

11-9 Diagonale piazzato di Cebulj, colpo meraviglioso.

11-8 Primo tempo di Nowakowski, per poco non riesce un miracolo in difesa ad Urnaut.

10-8 Non passa la battuta di Kubiak.

10-7 Urnaut attacca direttamente in rete, è sceso il ritmo degli sloveni.

9-7 Sbaglia la battuta Kozamernik.

8-7 Parallela stupenda di Urnaut.

8-6 Kubiak passa in pallonetto questa volta, l’arena di Katowice è una bolgia adesso!

7-6 Ancora una bordata di Kubiak, che adesso è in trance agonistica! Time-out per la Slovenia.

6-6 Capitano polacco veramente irrispettoso, Urnaut era andato tranquillamente a protestare dall’arbitro, la tensione adesso è alle stelle!

6-6 Punto pazzesco! SCONTRO SOTTO RETE TRA KUBIAK E URNAUT!

5-6 Muro di Nowakowski su Kozamernik.

4-6 Finisce qui la serie al servizio di Pajenk.

3-6 Murone di Kozamernik su Kurek!

3-5 Ace di Stern, cala il gelo a Katowice!

3-4 Stern stampa una gran parallela sulla linea.

3-3 Kochanowski trova le mani del muro e continua ad essere il migliore in campo per la Polonia.

2-3 Errore dai nove metri anche per Leon.

2-2 Non passa il servizio di Stern.

1-2 Lunga la battuta di Kurek.

1-1 Spallata di Leon, Urnaut c’era in difesa.

0-1 Si riparte con un gran primo tempo di Kozamernik.

19:26 La Polonia è crollata al 45% in attacco, mentre la Slovenia viaggia al 56%.

19:25 In questo quarto parziale la Polonia non ha capito letteralmente nulla, come spesso capita si è vista una squadra che squadra non è, avere tante buone individualità non è sempre la soluzione.

16-25 La Polonia vola sul 2-1!

16-24 Muro mostruoso di Kochanowski su Urnaut, mamma mia.

15-24 Semeniuk annulla il primo in pipe.

14-24 Parallela in extra-rotazione per Stern, ci sono 10 set-point per la Slovenia!

14-23 Primo tempo di Nowakowski.

13-23 Urnaut mantiene i suoi a +10.

12-22 Diagonale stretta di Urnaut, mamma mia come sta giocando la Slovenia!

12-21 Kaczmarek si prende un gran muro, la Polonia non ci sta capendo nulla!

12-20 Primo tempo stupendo di Kozamernik.

12-19 Questa volta trova il punto Urnaut.

12-18 Azione rivista al challenge, il punto è della Polonia.

11-19 Urnaut spinge contro le mani del muro.

11-18 Passa alto questa volta Semeniuk, ma i polacchi restano a -7.

10-18 Esce l’attacco di Semeniuk, quante difficoltà.

10-17 Time-out per la Slovenia.

10-17 Fuori anche il servizio di Cebulj.

9-17 Diagonale mostruosa di Cebulj, i polacchi non tirano sù più nulla in difesa.

9-16 Esce la battuta di Stern, cambia la diagonale Heyen.

8-16 Male dai nove metri anche Kurek.

8-15 Si ferma sul nastro la battuta di Kozamernik.

7-15 Mani-out di Cebulj su Kurek.

7-14 Leon passa ampiamente sopra il muro.

6-14 Non passa la battuta di Semeniuk.

6-13 A segno Semeniuk da posto due.

5-13 Finalmente un cambio: entra Semeniuk su Kubiak.

5-13 Disastro in ricostruzione della Slovenia, Heynen si ostina a non cambiare nessuno.

5-12 Muroneeee di Kozamernik su Kubiak, il capitano polacco non ci sta capendo nulla!

5-11 Colpo piazzato di Urnaut, che sta mettendo in mostra tutto il suo repertorio di colpi.

5-10 Mani-out di Kurek da seconda linea.

4-10 Ace di Pajenk, la Polonia si sta sgretolando!

4-9 Urnaut passa con una parallela piazzata, inchiodato in difesa Kurek.

4-8 Questa volta passa in attacco Kubiak.

3-8 Ci ha visto bene Giuliani, il punto è della Slovenia!

4-7 Giocata stupenda di Kubiak, Giuliani chiede un challenge.

3-7 Primo tempo di Pajenk, il cambio-palla polacco non funziona più!

3-6 Lunga anche la battuta di Leon.

3-5 Esce questa volta il servizio di Stern.

2-5 Ace di Stern, la Slovenia vola a +3!

2-4 Esce il servizio di Kurek.

2-3 Leon passa alto da posto quattro, continuano le lamentele di Heynen.

1-3 Pallonetto spinto di Cebulj, ma la Slovenia ha preso di tutto in difesa!

1-2 Parallela stupenda di Cebulj.

1-1 Esce la battuta del centrale polacco.

1-0 Si riparte con un primo tempo di Bieniek.

18:48 Ottima partita di Stern, che ha già siglato 12 punti, con un ottimo 55% in attacco vista la grande quantità di palloni che si è trovato ad attaccare.

18:47 Calano per tutti i polacchi le percentuali in attacco: Kubial è al 36%, Kurek al 67% e Leon al 62%. Il migliore resta sempre Kochanowski, che ha messo giù in totale tre attacchi (100%), 3 muri e 2 ace per un totale di 8 punti.

18:45 Sloveni letteralmente indemoniati dai nove metri: sono arrivati addirittura sei ace, contro i tre della Polonia.

30-32 Mani-out di Stern, la Slovenia riapre la partita!

30-31 ATTENZIONE! La palla ha pizzicato la linea, la Slovenia torna avanti!

31-30 Leggermente lunga la battuta di Cebulj, Giuliani chiama nuovamente un challenge.

30-30 Errore dai nove metri anche per Leon.

30-29 Disastro in ricostruzione della Slovenia, Stern si prende un murone da parte di Kochanowski.

29-29 Pipe di Urnaut, nessuno vuole saperne di mollare, che nervi saldi!

29-28 Attacco assurdo di Leon, questa non la tieni mai.

28-28 Si insacca ancora una volta l’attacco di Stern, mamma mia che set!

28-27 Leon sfonda sulle mani del muro, la Polonia torna ad avere un set-point!

27-27 La palla è ampiamente fuori.

27-27 Errore in battuta anche per Urnaut, quanti errori. Giuliani chiama un challenge.

26-27 Si insacca l’attacco di Stern, secondo set-point per la Slovenia.

26-26 Ropret sbaglia il servizio.

25-26 Muroooooo di Kozamernik su Bieniek, adesso il set-point è per la Slovenia! Time.out per la Polonia.

25-25 Primo tempo di Kozamernik!

25-24 Fuori la battuta di Pajenk, terzo set-point per i polacchi.

24-24 Rientra infatti la diagonale titolare.

24-24 Erroraccio di Leon in attacco, tutto da rifare, strana scelta di Heyne di restare in campo con la diagonale di riserva.

24-23 Kochanowsli annulla il primo con un errore al servizio.

24-22 Pallonetto spinto di Kaczmarek, ci sono due set-point per la Polonia!

23-22 Esce di un pelo il servizio di Cebulj.

22-22 Miracolo di Ropret ad una mano, poi ci pensa Pajenk in attacco!

21-22 Lunga la battuta di Stern, adesso fioccano gli errori.

21-21 Sbaglia questa volta Kurek, si va avanti punto a punto.

21-20 Time-out per la Slovenia.

21-20 Aceeee di Kurek, la Polonia torna avanti!

20-20 Scappa la ricezione di Cebulj, ci pensa immediatamente Kochanowski a filo rete, parità!

19-20 Servizio pessimo, la tensione è alle stelle.

18-20 Entra Sket per il servizio.

18-20 Diagonale di Cebulj, che ha trovato il tocco del muro di Kochanowksi.

18-19 Muroneeee di Kurek su Stern, i polacchi non mollano!

17-19 Subito primo tempo per Bieniek, che ora se ne va al servizio.

16-19 Aceeee di Urnaut, quanta fatica in seconda linea per la Polonia. Entra Bieniek su Nowakowski.

16-18 Primo tempo di Kozamernik, che finalmente si sblocca in attacco.

16-17 Pipe di Leon in leggero controtempo.

15-17 Ace di Ropret, break per gli sloveni!

15-16 Mani-out di Stern, partita di grande consistenza per l’opposto sloveno.

15-15 Apertura stupenda di Drzyzga, poi ci pensa Kurek, che tira una bomba addosso a Cebulj!

14-15 Urnaut passa in parallela da posto quattro.

14-14 Lunga la battuta di Cebulj.

13-14 Cebulj attacca da posto uno e riporta i suoi avanti!

13-13 Esce il servizio di Leon al rientro dal time-out.

13-12 Kubiak la mette giù al terzo tentativo con un colpo da beach a scavalcare il muro, wow!

12-12 Scappa via la battuta di Stern.

11-12 Pipe di Urnaut, schema perfetto.

11-11 Spallata indifendibile di Leon.

10-11 Stern tira in posto sei, un po’ scomposto Nowakowski in difesa.

10-10 Ancora una bordata sulle mani del muro di Kurek, si torna in parità!

9-10 Mani-out di Kurek da posto due.

8-10 Non passa la battuta di Kubiak.

8-9 Murone di Nowakowski su Stern, polonia a -1!

7-9 Colpo stupendo di Kubiak, che classe e che esperienza per Michal.

6-9 Murone di Stern su Kurek, difficoltà per i polacchi.

6-8 In rete la battuta di Drzyzga.

6-7 Esce il servizio di Pajenk.

5-7 Primo tempo strettissimo di Pajenk.

5-6 Ace di Kochanowski, mamma mia come gioca questo centrale!

4-6 Esce di poco la battuta di Cebulj.

3-6 Stern passa in mezzo al muro da seconda linea, ma tutti i problemi partono da Leon, che sta faticando oltremodo in ricezione. Time-out per Heynen.

3-5 Punto confermato per la Slovenia.

3-5 Ace di Cebulj! Heynen chiama un challenge, nel primo set ne ha persi due.

3-4 Muro pazzesco di Pajenk su Leon, mamma mia che botta!

3-3 Leon passa ampiamente sopra il muro e pianta un chiodo in posto sei.

2-3 Lungo il servizio di Kurek.

2-2 Non passa la battuta di Kozamernik.

1-2 Buon miro di contenimento di Stern, che poi va a segno anche in attacco.

1-1 Cebulj questa volta passa con un pallonetto.

1-0 Si riparte con un murone di Kochanowski su Cebulj, partita paurosa del centrale polacco fino a questo momento.

18:05 Primo set impressionante di Kurek, che ha messo giù 5 attacchi con l’83%, qualche difficoltà in più per Leon, che ha trovato tre attacchi vincenti su 5 palloni serviti.

18:04 La Polonia ha fatto la differenza con la fase break: 4 ace e 4 muri per i padroni di casa, mentre solo 2 servizi vincenti e 0 muri per gli sloveni.

25-17 La chiude Kaczmarek con un servizio vincente!

24-17 Kaczmarek regala sette set-point ai suoi!

23-17 Break per la Slovenia, che resta però ancora distante.

23-16 Scende all’ultimo l’attacco di Mozic, situazione fortunata per lo sloveno.

23-15 Cambio di diagonale anche per la Slovenia.

23-15 Cabina telefonica paurosa di Nowakowski su Mozic!

22-15 Lunga anche la battuta di Stern.

21-15 Finisce qui la serie al servizio di Leon.

21-14 E’ show di Wilfredo adesso, un altro servizio vincente per lui!

20-14 Ace di Leon, che pesca la zona di conflitto tra Mozic ed Urnaut!

19-14 Pipe di Leon, adesso i padroni di casa giocano in scioltezza.

18-14 Bordata di Leon, questa non si prende. Cambio di diagonale per la Polonia.

17-14 Si ferma in rete il servizio di Kurek.

17-13 Muro pauroso di Kochanowski su Stern!

16-13 Lunga la battuta di Urnaut.

15-13 Questa volta esce l’attacco di Leon.

15-12 Si fa vedere in attacco Leon, ma Mozic aveva quasi tirato sù una palla assurda.

14-12 Stern sfonda sulle mani del muro, ma stupendo intervento in difesa di Urnaut.

14-11 Ottima apertura di Dryzga, poi ci pensa Kubiak con un grande mani-out.

13-11 Non passa la battuta di Drzyzga.

13-10 Bel colpo alto di Kurek da seconda linea, Leon sta faticando oltremodo in ricezione.

12-10 Mani-out di Stern, ma tutto è partito da un buon muro di contenimento di Pajenk.

12-9 Tutto regolare, punto confermato.

12-9 Iniziano le solite lamentele di Heynen, che ha chiesto un challenge per un’eventuale invasione di Urnaut.

12-9 Pallonetto spinto di Urnaut, la Slovenia torna a fare un break.

12-8 Mozic entra al posto di Cebulj e tira giù una diagonale stretta pazzesca.

12-7 Cebulj prova a sporcare sulle mani del muro di Nowakowski, ma il central polacco dice no!

11-7 Ennesimo punto di Kurek da seconda linea, grande difficoltà per gli sloveni.

10-7 Esce l’attacco di Cebulj, parziale di 4-0 per la Polonia e time-out per la Slovenia.

9-7 Continua a passare senza problemi Kurek, ma la Slovenia sta facendo troppa fatica in seconda linea.

8-7 Ace di Kochanowski, la Polonia passa avanti per la prima volta nel match.

7-7 Cebulj prova a piazzare una palla, ma si prende un muro da parte di Drzyzga.

6-7 Subito un cambio: dentro Nowakowski su Bieniek.

6-7 Ancora un primo tempo di Kochanowski, che altezze per lui.

5-7 Ace di Stern su Leon, la Slovenia torna avanti di un break.

5-6 Esce di poco il servizio di Leon.

5-5 Diagonale profonda di Kurek da seconda linea, fuori posizione in difesa Vincic.

4-5 Bravo Stern a giocare sul muro scomposto di Leon.

4-4 Ace di Kurek, la Polonia si riporta immediatamente in parità.

3-4 Si fa vedere dal centro Kochanowski.

2-4 Passa in pipe anche Cenulj, palleggio ai limiti del fallo per Vincic.

2-3 Pipe stupenda di Kubiak.

1-3 Stern risponde con la stessa moneta da seconda linea.

1-2 Mani-out di Kurek da posto quattro.

0-2 Ace con l’ausilio del nastro per Pajenk, break in apertura per la Slovenia.

0-1 Si parte subito con un contrattacco vincente di Urnaut.

17:29 La Polonia risponde con: Kurek, Leon, Drzyzga, Kubiak, Kochanowski, Bieniek e Zatorski.

17:28 Questo il sestetto della Slovenia: Stern, Pajenk, Kozamernik, Vincic, Urnaut, Cebulj e Kovacic.

17:27 Sempre da brividi sentire l’inno polacco cantato a cappella.

17:25 E’ il momento degli inni nazionali!

17:24 Presentazione delle squadre in corso, l’arena di Katowice è una vera e propria bolgia!

17:23 Nel 2019, ultima edizione, la Polonia vinse il bronzo, mentre la Slovenia si portò a casa l’argento.

17:21 Sulla carta i favori del pronostico sono tutti dalla parte della Polonia che, nel corso di questo torneo, è sembrata imbattibile, ma attenzione perchè la Slovenia è sempre stata un po’ la bestia nera di questa squadra agli Euroipei: nel 2015 la Slovenia eliminò la Polonia ai quarti, mentre nel 2019 addirittura in semifinale.

17:19 La Slovenia ha invece concluso la Pool al secondo posto a causa di due sconfitte, per poi battere agli ottavi la Croazia (3-1) e ai quarti la Repubblica Ceca (3-1).

17:16 La Polonia si presenta a questa semifinale da imbattuta, la formazione di Heynen ha infatti vinto e il girone ed ha poi facilmente superato agli ottavi di finale la Finlandia e ai quarti la Russia, in entrambi i casi 3-0.

17:13 Si fa sul serio a Katowice, è arrivato il momento delle medaglie! I padroni di casa partono con tutti i favori del pronostico, ma attenzione perchè l’ostica Slovenia è pronta a sorprendere tutti.

17:10 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Slovenia, match valido per la prima semifinale degli Europei di volley maschile 2021.

Cari/e amici ed amiche di OA Sport buon pomeriggio e ben trovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Slovenia, match valido per la prima semifinale degli Europei maschili di volley 2021. Ormai ci fa sul serio, da oggi ci si gioca le medaglie e la final four inizia proprio con i padroni di casa, in attesta di vedere questa sera l’Italia!

La Polonia si presenta a questa semifinale da imbattuta, la formazione di Heynen ha infatti vinto e il girone ed ha poi facilmente superato agli ottavi di finale la Finlandia e ai quarti la Russia, in entrambi i casi 3-0. Diverso il discorso per la Slovenia che, invece, ha concluso la Pool al secondo posto e con due sconfitte, per poi battere agli ottavi la Croazia (3-1) e ai quarti la Repubblica Ceca (3-1). Sulla carta i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei padroni di casa che, per il livello mostrato durante questa competizione, sembrerebbero non avere rivali per il titolo, attenzione però alla formazione di Giuliani, che agli Europei è sempre stata un po’ la bestia nera di questa squadra: nel 2015 la Slovenia eliminò la Polonia ai quarti, mentre nel 2019 in semifinale. La formazione vincitrice si giocherà l’oro davanti allo spettacolare palazzetto di Katowice contro una tra Italia e Serbia, squadre che si affronteranno stasera alle ore 21:00.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Polonia-Slovenia, match valido per la prima semifinale degli Europei maschili di volley 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30 e sarà visibile su Rai Sport.

