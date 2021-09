LIVE Paolini-Riske, Finale WTA Portorose in DIRETTA: piove, match ritardato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:12 Cattive notizie da Portorose: è arrivata anche la pioggia, per cui si dovrà attendere ancora. Era uno scenario temuto. Vi terremo aggiornati.

17:10 In Lussemburgo vince Clara Tauson per 4-6 al terzo set, è un successo importantissimo per la danese che ripete il successo che fu di Caroline Wozniacki, in termini di Danimarca, proprio nello stesso luogo.

17:06 In caso di vittoria Paolini sarà numero 2 d’Italia al numero 64 del ranking; in caso di sconfitta invece resterà 75. Intanto Ostapenko-Tauson 4-5.

17:03 Mentre attendiamo l’evolversi della situazione a Portorose, in quel del Lussemburgo continuiamo a seguire Ostapenko e Tauson, che sono ora sul 4-4.

17:00 Nel frattempo, in Lussemburgo, Ostapenko e Tauson sono sul 3-4 del terzo set in una finale anch’essa particolarmente interessante, e con tanti occhi puntati addosso a livello internazionale.

6:58 Ci sarà qualche minuto di ritardo perché il campo è ancora occupato dal cerimoniale necessario per la finale di doppio, durata un’ora e 49 minuti.

16:54 Jasmine Paolini non sta facendo progressi soltanto da questo torneo: anche lungo tutto l’anno s’era visto un costante sviluppo del suo tennis. Non necessariamente la classifica rende giustizia alle sue più che buone capacità, ed evidentemente un punto di svolta può esser stato rappresentato dal match con Victoria Azarenka nel secondo turno degli US Open.

16:51 Nel frattempo la finale di doppio è stata vinta, pochi minuti fa, dalla coppia russo-slovacca Kalinskaya/Mihalikova su quella croato-olandese Krunic/Pattinama Kerkhove per 4-6 6-2 e 12-10 al super tie-break in luogo del terzo set.

16:47 Meno di un quarto d’ora al via, dopo una settimana che è rimasta sostanzialmente graziata dalla pioggia soprattutto nella sua seconda parte. C’è però un concreto pericolo di discesa d’acqua verso le 19.

16:44 Ritornando al match odierno, è la prima volta che queste due giocatrici si mettono a confronto l’una contro l’altra.

16:41 Si stanno anche giocando le qualificazioni di tre tornei: se al WTA 500 di Ostrava non ci sono italiane (ci sarebbe stata Paolini, ma il suo avanzare in Slovenia non le ha consentito di avvalersi del dono dell’ubiquità), a Nur-Sultan e Metz, nei due ATP 250, sono stati sconfitti tutti gli italiani. In Kazakistan c’erano Gian Marco Moroni e Andrea Vavassori, in Francia invece Thomas Fabbiano, Federico Gaio e Roberto Marcora. Giocheranno invece domani, ma in tabellone principale, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager a Metz e Andreas Seppi a Nur-Sultan, mentre bisognerà attendere almeno martedì per Lorenzo Musetti sempre a Nur-Sultan.

16:38 C’è anche un’altra finale in corso: è quella del 250 in Lussemburgo, dove Jelena Ostapenko affronta Clara Tauson: la lettone sta per ora vincendo in rimonta per 3-6 6-4 2-1 e servizio sulla rampante danese.

16:35 In caso di successo, Paolini diventerebbe l’italiana numero 19 a vincere un WTA, il primo volto nuovo da Camila Giorgi a ‘s-Hertogenbosch 2015. Diventerebbero 75 complessivamente, inoltre, i successi tricolori sul circuito maggiore e sarebbe il 7° successo complessivo del tennis italiano in termini di ATP e WTA nel 2021.

16:32 Buon pomeriggio, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE che ci porta a Portorose (Portoroz), dove alle 17:00 inizierà la finale del WTA 250 locale. Jasmine Paolini cerca di mettere a segno il secondo squillo italiano del circuito femminile.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del WTA 250 di Portorose. Jasmine Paolini arriva a questo punto per la prima volta nella sua carriera sul circuito maggiore, ma di fronte avrà la non semplice americana Alison Riske, numero 3 del tabellone.

Un percorso, quello della toscana, che non sembrava così pronosticabile all’inizio, ma che è figlio dei tanti progressi che si sono visti fin dall’estate del 2020. L’azzurra ha continuato ad aggiungere pezzi, sicurezza e, ove necessario, anche profondità al proprio tennis, e fin qui ha eliminato tre teste di serie: l’ucraina Dayana Yastremska al primo turno, la rumena Sorana Cirstea ai quarti e la kazaka Yulia Putintseva in semifinale.

L’americana, dal canto suo, non è certo stata a guardare in questo torneo, avendo sconfitto tra le altre giocatrici senza testa di serie, ma non per questo meno pericolose, come la slovacca Viktoria Kuzmova, la francese Kristina Mladenovic e, proprio ieri, la slovena Kaja Juvan, la migliore delle giocatrici di casa in quello che si può a ragione definire un torneo ritrovato per il circuito femminile.

Non ci sono precedenti tra le due giocatici. Per la giocatrice di Pittsburgh si tratta della caccia al terzo successo WTA dopo quelli di Tianjin nel 2014 e ‘s-Hertogenbosch nel 2019 (su Bencic e Bertens rispettivamente). In chiave italiana, questa è la seconda finale dai WTA 250 in su nell’anno, dopo quella giocata e vinta da Camila Giorgi su Karolina Pliskova a Montreal. Vincendo o perdendo, Riske sarebbe numero 32, mentre per Paolini, già ora al 75° posto, c’è l’opportunità di balzare al numero 64.

Il match tra Jasmine Paolini e Alison Riske inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

