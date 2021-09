WTA Portorose 2021, Jasmine Paolini agli ottavi di finale: ritiro per Dayana Yastremska nel secondo set

Buone notizie arrivano da Portorose (Slovenia). Nel torneo WTA di scena questa settimana sul cemento sloveno, l’Italia ha motivi di che sorridere quest’oggi. Dopo la vittoria di Lucia Bronzetti, è arrivato il successo di Jasmine Paolini (n.87 del ranking). L’azzurra, dando dimostrazione di saperci fare anche su questa superficie, ha sconfitto l’ucraina Dayana Yastremska (n.53 WTA, testa di serie n.6 del torneo) per 7-6 (5) 4-1. Yastremska, infatti, ha alzato bandiera bianca prima del tempo nel corso del secondo parziale già favorevole a Jasmine.

E dunque la 25enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana si proietta agli ottavi di finale dove incontrerà la russa Anna Kalinskaya (n.145 del ranking), uscita vittoriosa dal match contro la montenegrina Danka Kovinić per 6-0 6-4. Non ci sono precedenti tra le due e questo darà al confronto un tocco ulteriormente interessante.

Nel primo set Paolini fatica molto al servizio al punto che, dopo un scambio di break (primo gioco) e contro-break (quarto game), è costretta subire due break consecutivi. La frazione sembra sorridere alla rivale, ma Jasmine è bravissima a trovare dentro di sé la forza per reagire. Si assiste a un rimonta sorprendente che vede la nostra portacolori recuperare i due break di ritardo e pareggiare sul 5-5. La battuta continua però a far penare la tennista del Bel Paese, che concede il terzo break nell’undicesimo gioco. Per sua fortuna anche l’ucraina non è irreprensibile da questo punto di vista e tutto va al tie-break. Paolini conduce le danze in maniera autorevole e archivia la frazione in proprio favore per 7-5.

Nel secondo set ancora una volta la n.87 del ranking si trova a inseguire. Il break in apertura la pone in una condizione di difficoltà che però la giocatrice italiana supera brillantemente, infilando una serie quattro game a zero. Un incedere inarrestabile, con Yastremska che decide di ritirarsi nel quinto gioco.

Paolini conclude con un ace, il 57% dei punti vinti con la prima e il 33% con la seconda di servizio, raccogliendo il 50% dei quindici in risposta alla prima in battuta dell’avversaria.

Foto: LaPresse