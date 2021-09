CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Siamo felici di avervi raccontato questo successo del tennis italiano. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata (che, questo è abbastanza chiaro, tra Italia e Slovenia ha ancora da dire parecchio).

21:51 “Ciao, sono davvero molto felice per questa vittoria. E’ un momento speciale. Grazie all’organizzazione, complimenti a te Alison, che hai giocato molto bene. Ringrazio Enzo, la mia famiglia, la gente a casa, il mio preparatore atletico che mi ha dato una grossa mano. Grazie a tutti gli italiani che sono venuti a sostenermi. E’ speciale giocare qui, mi sono sentita come a casa”.

21:49 Alison Riske resta a due finali vinte in carriera, salirà al numero 32 dopo questo torneo.

21:47 Stanno per essere chiamate le due finaliste.

21:44 In corso in questo momento la premiazione, nella quale ascolteremo le prime parole di Jasmine Paolini da campionessa di questo torneo.

21:42 Chiaramente best ranking per entrambe questo, ma quel che conta è anche che siamo alla 19a giocatrice azzurra vincitrice in un torneo WTA. Ed è il 75° successo di una giocatrice italiana in un torneo di singolare femminile in questa fattispecie, il secondo nel 2021 dopo quello di Camila Giorgi nel WTA 1000 di Montreal.

Paolini sarà numero 64 da domani nel ranking WTA, con Trevisan 66 dopo il successo di Valencia. Considerando che fino a poche settimane fa l’Italia era senza giocatrici nelle prime 80, questa è un’ottima notizia per il tennis italiano femminile.

E’ IN RETE IL DRITTO DI ALISON RISKE, JASMINE PAOLINI VINCE IL SUO PRIMO TORNEO WTA IN CARRIERA A PORTOROSE! 7-6(4) 6-2 IL PUNTEGGIO FINALE CHE BATTE QUATTRO TESTE DI SERIE E TRE TOP 50!

40-30 MATCH POINT PAOLINI: sbaglia la risposta di rovescio Riske.

30-30 Secondo doppio fallo di Paolini.

30-15 Sempre profondissimo il gioco di Paolini con entrambi i colpi! E Riske è costretta a mettere largo il rovescio.

15-15 Sbaglia la risposta Riske.

0-15 Trova un buon primo punto del game Riske.

5-2 BREAK PAOLINI! Spedita di forza nell’angolo destro Riske che sbaglia di rovescio, l’azzurra servirà per il match al cambio di campo!

30-40 PALLA BREAK PAOLINI: sfonda con il dritto in avanzamento Riske.

15-40 DUE PALLE BREAK PAOLINI: dritto di Riske in rete dopo il servizio.

15-30 Ottimo scambio condotto da Paolini! Costretta a sbagliare il rovescio lungolinea Riske.

15-15 Sbaglia il dritto Riske.

Si rigioca il punto, c’è stato un let segnalato con un ritardo non propriamente piccolo, a scambio già avanzato.

15-0 Quasi lungo il recupero di rovescio di Riske, del tutto lungo il dritto di Paolini.

4-2 Paolini, break confermato! Non trova il campo con la risposta Riske.

40-15 Ottima prima di Paolini, risponde in rete Riske.

30-15 Rovescio a seguire un’ottima risposta da parte di Riske che finisce in corridoio, spreca l’americana.

15-15 Molto brava Paolini a insistere sulla diagonale del dritto, costringendo Riske all’errore.

0-15 Scambio di media lunghezza, alla fine è Riske a trovare il dritto che costringe Paolini al rovescio in rete.

3-2 BREAK PAOLINI! E con il dritto vincente dopo aver tenuto una prima violenta di Riske!

30-40 PALLA BREAK PAOLINI: prima centrale e dritto vincente di Riske, uno dei suoi schemi finora più riusciti.

15-40 DUE PALLE BREAK PAOLINI: sbaglia in lunghezza Riske con il rovescio.

15-30 Rovescio lungolinea nell’angolino di Riske subito dopo il servizio.

0-30 Due volte non trova la direzione giusta dello smash Paolini, che però si riesce a rifare immediatamente grazie a un’ottima volée di dritto.

0-15 Prova il rovescio lungolinea vincente Riske, ma lo sbaglia mettendolo in corridoio.

2-2 Break Riske, stavolta Paolini non riesce a togliersi la palla da dosso e mette largo il dritto.

30-40 Palla break Riske, trova un gran recupero l’americana che poi mette nell’angolo Paolini con il dritto.

30-30 Dritto e rovescio dal centro per Riske, che va a prendersi il punto.

30-15 Stavolta l’affondo di dritto di Riske non si controlla.

30-0 Altro scambio lottato che Paolini vince costringendo l’avversaria all’errore in lunghezza.

15-0 Risposta di Riske lunga con il dritto.

2-1 Paolini, gran risposta di rovescio dopo la quale però l’azzurra esagera col dritto. Le rimane sempre un break di vantaggio.

40-15 Risposta di dritto vincente di Paolini!

40-0 Spinge con il dritto Riske e si prende il punto.

30-0 Appena lungo il recupero di Paolini.

15-0 Prima esterna e dritto di Riske.

2-0 Paolini, break confermato! Esce il rovescio lungolinea di Riske, ed è davvero importante per Jasmine aver tenuto il servizio proprio in quest’occasione.

Vantaggio Paolini, CHE SCAMBIO! Prova almeno due volte a chiuderlo di dritto Jasmine, non ci riesce, e allora gioca la palla corta che Riske raggiunge, ma non controlla seppur di poco.

40-40, 4a parità: Riske trova un pallonetto altissimo della serie “pensaci tu ora”. Paolini gioca un gran dritto, e l’americana non ritrova il campo.

Vantaggio Riske, palla break: rovescio in rete di Paolini.

40-40, 3a parità: stecca col dritto Paolini in questo che è già il game più lungo della partita, prima al massimo ce n’erano stati da 8 punti giocati (tie-break ovviamente a parte, ma questo lo è anche includendo quello).

Vantaggio Paolini, IL ROVESCIO INCROCIATO! Un altro punto da incorniciare questo!

40-40, 2a parità: DRITTO DAL CENTRO DI PAOLINI VINCENTE!

Vantaggio Riske, palla break: prova un complicato rovescio lungolinea Paolini con la palla che le era arrivata fondamentalmente addosso.

40-40 Esce la risposta di rovescio di Riske.

30-40 Palla break Riske, altro scambio molto duro che stavolta scende a rete e trova una bella volée bloccata di rovescio.

30-30 IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI PAOLINI! Splendido, e dopo un gran scambio!

15-30 Rovescio appena lungo di Paolini nel tentativo di tenere lontana Riske.

15-15 Dritto lungo in risposta di Riske.

0-15 Sbaglia in uscita dal servizio Paolini.

Si vedono lampi in lontananza. Si spera che siano abbastanza lontani…

1-0 BREAK PAOLINI: altro rovescio in rete di Riske, che è in calo di fiducia e regala anche questo game.

0-40 TRE PALLE BREAK PAOLINI: rovescio molto lungo di Riske.

0-30 Gran risposta profonda di Paolini, in rete il dritto di Riske che arretra.

0-15 Rovescio largo di Riske.

21:02 Finito il MTO, si riprende con Riske al servizio.

21:00 E’ la coscia sinistra quella interessata dal medical time out richiesto da Paolini.

Poco più di un’ora la durata di un primo parziale nel quale Paolini ha recuperato due break di svantaggio dal 2-5, trovando tanto dalla prima di servizio vicina al 70%. C’è intanto un medical time out proprio per Jasmine che lamenta un problema a una coscia.

7-4 SET PAOLINI CON UNA DIFESA SPAVENTOSA, DUE VOLTE NEGA IL PUNTO A RISKE LANCIATA A RETE!

6-4 DUE SET POINT PAOLINI: stavolta l’errore arriva per davvero, con il dritto, da parte di Riske.

Chiamato doppio fallo a Riske, correzione della giudice di sedia. Si ripete il punto, riavrà la prima l’americana.

5-4 Paolini, risposta aggressiva di Riske che prende campo e poi va a chiudere il punto a rete chiudendo il discorso minibreak per ora. Due servizi per lei.

5-3 Paolini, a questo punto Riske non ha più intenzione di stare a guardare, spinge di dritto sul lato destro e poi su quello opposto piazza il rovescio lungolinea vincente.

5-2 Paolini, smash orrendamente sbagliato da Riske a punto fatto che regala due minibreak di vantaggio all’azzurra.

4-2 Paolini, ancora minibreak! Sbaglia con il rovescio incrociato Riske, si cambia campo.

3-2 Paolini, splendido rovescio all’incrocio delle righe, dritto per aprirsi il campo e poi palla complicatissima ben gestita con la palla corta ancora di dritto. Due servizi per Riske.

2-2 Perde il controllo del dritto in uscita dal servizio Paolini. Minibreak già svanito.

2-1 Paolini, SUPER LUNGOLINEA DI DRITTO! Si apre il campo Jasmine e piazza il colpo che vale il minibreak!

1-1 Lungo il rovescio di Paolini.

1-0 Paolini, risposta lunga di Riske.

6-6 Risolve con la prima esterna Riske, tie-break.

40-30 Cerca l’incrociato stretto di dritto Paolini, ma è largo.

30-30 Altro scambio intensissimo, nessuna delle due molla sulla diagonale sinistra, poi è Paolini la prima a sbagliare di dritto.

15-30 Rovescio strepitoso di Riske, in arretramento e in lungolinea, sorprende tutti.

0-30 Dritto in rete di Riske in uscita dal servizio.

0-15 RIPRENDE TUTTO PAOLINI E POI SFONDA COL ROVESCIO!

6-5 Paolini, rovescio largo di Riske e arriva l’urlo dell’azzurra, per la prima volta in vantaggio in questa finale.

40-30 CHE SPETTACOLO QUESTO SCAMBIO! Lotta furibonda a rete, è Paolini a vincerla!

30-30 Anche Riske spreca, rovescio in rete quando era riuscita a prendere il comando dello scambio.

15-30 Si arrabbia Paolini per il rovescio d’incontro che mette largo cercando di giocarlo verso sinistra.

15-15 Scambio lungo, stavolta è Paolini a mettere largo il rovescio.

15-0 Prima vincente di Paolini. Riske cambia la racchetta.

5-5 BREAK PAOLINI! Recuperato completamente lo svantaggio! Dritto lungo di Riske e adesso la situazione è totalmente differente.

Vantaggio Paolini, PALLA BREAK: secondo doppio fallo di Riske.

40-40 Chiamata con enorme ritardo fuori la risposta larga di Paolini con il rovescio.

30-40 PALLA BREAK PAOLINI: entra benissimo nello scambio con la risposta di dritto l’azzurra, che però poi va a sbagliare poco dopo.

15-40 DUE PALLE BREAK PAOLINI: dritto in rete di Riske in uscita dal servizio.

15-30 Stavolta spinge col dritto Riske e chiude bene la volée di rovescio.

0-30 ALTRO PAOLINI SHOW! Recupera tutto, poi trova un grandissimo passante di dritto lungolinea vincente con Riske a rete!

0-15 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA PAOLINI! Nessuna delle due molla un attimo, tante palle profonde, alla fine è Riske a sbagliare.

4-5 Riske: tiene a zero Paolini, l’americana spedisce lungo il rovescio. Avrà un’altra chance per chiudere il set, ma intanto ci sono otto punti di fila per l’azzurra.

40-0 Altra risposta sbagliata da Riske.

30-0 Seconda attaccabile di Paolini, si gira per giocare col dritto Riske, ma il diagonale è largo.

15-0 Lungo il dritto di Riske.

3-5 Riske, BREAK PAOLINI: rovescio in rete dell’americana, recupera uno dei due break l’azzurra. Intanto altre ottime notizie da Valencia, dove Martina Trevisan ha vinto 4-6 6-4 6-0 la finale dell’80K locale su Dalma Galfi: sarà top 70 a fine torneo (65 o 66 a seconda di questa partita).

0-40 TRE PALLE BREAK PAOLINI: accorcia Riske, Jasmine salta letteralmente addosso alla palla di rovescio!

0-30 Ottimo dritto lungolinea sulla riga di Paolini!

0-15 Si prende il punto a rete Paolini, che non chiude lo smash, ma quel che fa basta visto il rovescio in rete di Riske.

2-5 Break Riske, altro rovescio lungo di Paolini che cede per la terza volta su quattro la battuta.

15-40 Due palle break Riske, cerca l’attacco in controtempo Paolini, ma la palla le finisce nei piedi e diventa incontrollabile.

15-30 Appena lunga la risposta di dritto di Riske, che era importante per lei.

0-30 Affossa il dritto in rete Paolini, aveva cercato di mandarlo a sinistra dopo una buona prima.

0-15 Lungo il dritto di Paolini, in corsa.

2-4 Riske, entra in spinta l’americana col rovescio, colpo con il quale chiude e si tiene il break di vantaggi.

Vantaggio Riske, prima esterna e dritto dall’altro lato, poi però rischia di sbagliare la volée di rovescio giocata in modo quantomeno rivedibile.

40-40 Gran rovescio vincente vicino all’incrocio delle righe di Paolini!

40-30 Potente prima al centro di Riske, che poi chiude a campo aperto a rete.

30-30 Riprova ad aprirsi il campo di rovescio Paolini, stavolta però la palla esce di davvero poco.

15-30 Cerca un non semplice dritto in corsa Paolini, ma la rete lo ferma.

0-30 Perfetti gli schemi di Paolini! Profonda col dritto, si apre il campo di rovescio, allontana Riske e poi chiude con la volée alta di rovescio.

0-15 Primo doppio fallo anche per Riske.

2-3 Riske, bella conclusione del game per Paolini! Comanda sempre di dritto, poi gioca una palla corta ingestibile per l’americana.

40-30 Serve bene Paolini, non controlla la risposta Riske.

30-30 Primo doppio fallo di Paolini.

30-15 Prova a comandare Paolini, ma il dritto esce in larghezza di poco.

30-0 In rete la risposta di rovescio di Riske.

15-0 Buona prima di Paolini.

1-3 Riske, conferma il break l’americana riuscendo a prendere il comando dello scambio con il rovescio dal centro.

40-15 Altro rovescio di Paolini che si perde oltre la riga di fondo.

30-15 Secondo ace di Riske, ancora centrale.

15-15 Perde il rovescio Paolini.

0-15 Molto brava qui Paolini a spingere con il dritto e anche ad avanzare, è vincente l’ultimo dal centro.

1-2 Break Riske, non controlla il dritto Paolini e ancora il servizio non è stato tenuto in questa partita.

30-40 Palla break Riske: risposta vincente dell’americana che minaccia ancora il servizio dell’azzurra.

30-30 Paolini spinge, Riske s’appoggia e cerca di cambiare angoli in questo modo. Ma stavolta è Jasmine a ridere per ultima, dritto in rete dell’americana.

15-30 Rovescio fuori di Riske.

0-30 Altro dritto in rete di Paolini.

0-15 Finisce spinta indietro Paolini, il dritto in arretramento termina in rete.

1-1 BREAK PAOLINI: se ne va il dritto di Riske, arriva subito la risposta della toscana.

30-40 PALLA BREAK PAOLINI: gran scambio di Jasmine! Comanda con il dritto, avanza pian piano e poi chiude con lo smash.

30-30 Altra gran prima centrale, stavolta Paolini ci arriva, ma non controlla.

15-30 Cerca il dritto lungolinea Riske, ma lo mette appena largo.

15-15 Primo ace al centro di Riske.

15-0 Gran passante di dritto incrociato in corsa di Paolini al termine di uno scambio indecifrabile!

0-1 Break Riske, dritto lungo di Paolini.

15-40 Due palle break Riske, trova una gran difesa di rovescio l’americana, palla sulla riga su buon dritto di Paolini che stava avanzando. L’azzurra poi mette il disperato tentativo in rete.

15-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Paolini.

15-15 Se ne va il rovescio di Riske.

0-15 Buona prima esterna e anche bel rovescio profondo, ma quello lungolinea di Paolini esce in corridoio.

19:53 Stavolta ci siamo per davvero: riscaldamento finito, campo a posto, si può cominciare. Servirà per prima Jasmine Paolini.

19:50 Il campo ora sembra essere agibile, si ricomincia con il riscaldamento perché, da regolamento, essendo passati i 15 minuti dall’interruzione (ammesso che di interruzione si possa parlare, non essendo mai iniziato il match), lo si deve effettuare nuovamente per numerose ragioni, non ultima quella legata al non iniziare con i muscoli direttamente “a freddo”.

19:48 Riske si dirige alla sedia, prende una bottiglia, Paolini fa lo stesso. Nel frattempo, sulle due zone di fondocampo si continua ad asciugare bene. Ovviamente le due giocatrici tutte le intenzioni hanno meno che quella di farsi male.

19:45 Continuano i dialoghi.

19:45 Ricordiamo in questa sede due cose. La prima è che, essendoci i riflettori, la partita si può giocare di sera. La seconda è che a Valencia, nel frattempo, nella finale del locale ITF 80K c’è Martina Trevisan in campo, ed ha vinto il secondo set per 6-4 contro l’ungherese Dalma Galfi dopo aver perso il primo con lo stesso punteggio. In caso di vittoria sarebbe numero 65 WTA, o 66 in caso di successo di Paolini che a quel punto diventerebbe 64.

19:43 Tutto ancora fermo, tranne che per le persone che cercano di rendere più agibile il campo.

19:41 Riske conferma quello che aveva già detto Paolini: c’è una zona scivolosa non lontano dai teloni.

19:40 Conciliabolo tra Paolini e Riske, con l’americana che va di suo a constatare la situazione nella zona. Si stanno anche passando i tempi per iniziare senza nuovo riscaldamento, che si attiva dopo un quarto d’ora di stop.

19:38 Paolini ragionevolmente scocciata, Riske conversa con il suo angolo e prova i colpi.

19:35 Si rimane dunque in attesa di un’ulteriore evoluzione della situazione.

19:33 Arriva qualche ragazzo per sistemare la situazione in maniera migliore soprattutto sulle righe.

19:31 “Io voglio giocare ma… vieni con me” (Paolini alla supervisor). Vicino alla riga di fondo è ancora scivoloso. Jasmine non si sente al sicuro, Riske rimane ferma sulla sedia in attesa.

19:29 Asciugamano su uno dei rettangoli del servizio per sistemare una zona critica segnalata da Paolini.

19:27 C’è ancora qualche zona di campo non del tutto asciutta, la giudice di sedia Marta Mrozinska fa segno di asciugare meglio. Il problema è fondamentalmente di umidità, che è un problema in una simile situazione.

19:25 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

19:24 Durante il riscaldamento Paolini ha qualcosa da dire in merito alle linee bianche un pochino scivolose: è noto che questa parte particolare del campo è molto pericolosa, in linea teorica, in una situazione come questa in cui si è appena cercato di asciugare il campo nel miglior modo possibile.

19:20 Ottime notizie: le due giocatrici son entrate in campo anche con anticipo, un minuto prima delle 19:20. C’è Katarina Srebotnik a fare il lancio della monetina, e le due tra pochissimo andranno a fare il riscaldamento.

19:01 Ultimo aggiornamento: non prima delle 19:20.

18:56 Ci sarà ancora da attendere, in quanto è vero che non piove più a Portorose, ma è altrettanto vero che c’è letteralmente chiunque in campo nel tentativo di asciugare lo stesso. Alcune parti di questo sono ancora umide, e non si può dire che sia veramente asciutto. Di certo non si partirà alle 19:00.

17:56 Aggiornamento importante: non si inizierà prima delle ore 19:00, si spera di avere una finestra nella quale il maltempo dia tregua.

17:34 Sempre uguale la situazione: un addetto tenta di asciugare il campo, ma sembra ancora lontana la chance di vedere l’inizio.

17:12 Cattive notizie da Portorose: è arrivata anche la pioggia, per cui si dovrà attendere ancora. Era uno scenario temuto. Vi terremo aggiornati.

17:10 In Lussemburgo vince Clara Tauson per 4-6 al terzo set, è un successo importantissimo per la danese che ripete il successo che fu di Caroline Wozniacki, in termini di Danimarca, proprio nello stesso luogo.

17:06 In caso di vittoria Paolini sarà numero 2 d’Italia al numero 64 del ranking; in caso di sconfitta invece resterà 75. Intanto Ostapenko-Tauson 4-5.

17:03 Mentre attendiamo l’evolversi della situazione a Portorose, in quel del Lussemburgo continuiamo a seguire Ostapenko e Tauson, che sono ora sul 4-4.

17:00 Nel frattempo, in Lussemburgo, Ostapenko e Tauson sono sul 3-4 del terzo set in una finale anch’essa particolarmente interessante, e con tanti occhi puntati addosso a livello internazionale.

6:58 Ci sarà qualche minuto di ritardo perché il campo è ancora occupato dal cerimoniale necessario per la finale di doppio, durata un’ora e 49 minuti.

16:54 Jasmine Paolini non sta facendo progressi soltanto da questo torneo: anche lungo tutto l’anno s’era visto un costante sviluppo del suo tennis. Non necessariamente la classifica rende giustizia alle sue più che buone capacità, ed evidentemente un punto di svolta può esser stato rappresentato dal match con Victoria Azarenka nel secondo turno degli US Open.

16:51 Nel frattempo la finale di doppio è stata vinta, pochi minuti fa, dalla coppia russo-slovacca Kalinskaya/Mihalikova su quella croato-olandese Krunic/Pattinama Kerkhove per 4-6 6-2 e 12-10 al super tie-break in luogo del terzo set.

16:47 Meno di un quarto d’ora al via, dopo una settimana che è rimasta sostanzialmente graziata dalla pioggia soprattutto nella sua seconda parte. C’è però un concreto pericolo di discesa d’acqua verso le 19.

16:44 Ritornando al match odierno, è la prima volta che queste due giocatrici si mettono a confronto l’una contro l’altra.

16:41 Si stanno anche giocando le qualificazioni di tre tornei: se al WTA 500 di Ostrava non ci sono italiane (ci sarebbe stata Paolini, ma il suo avanzare in Slovenia non le ha consentito di avvalersi del dono dell’ubiquità), a Nur-Sultan e Metz, nei due ATP 250, sono stati sconfitti tutti gli italiani. In Kazakistan c’erano Gian Marco Moroni e Andrea Vavassori, in Francia invece Thomas Fabbiano, Federico Gaio e Roberto Marcora. Giocheranno invece domani, ma in tabellone principale, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager a Metz e Andreas Seppi a Nur-Sultan, mentre bisognerà attendere almeno martedì per Lorenzo Musetti sempre a Nur-Sultan.

16:38 C’è anche un’altra finale in corso: è quella del 250 in Lussemburgo, dove Jelena Ostapenko affronta Clara Tauson: la lettone sta per ora vincendo in rimonta per 3-6 6-4 2-1 e servizio sulla rampante danese.

16:35 In caso di successo, Paolini diventerebbe l’italiana numero 19 a vincere un WTA, il primo volto nuovo da Camila Giorgi a ‘s-Hertogenbosch 2015. Diventerebbero 75 complessivamente, inoltre, i successi tricolori sul circuito maggiore e sarebbe il 7° successo complessivo del tennis italiano in termini di ATP e WTA nel 2021.

16:32 Buon pomeriggio, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE che ci porta a Portorose (Portoroz), dove alle 17:00 inizierà la finale del WTA 250 locale. Jasmine Paolini cerca di mettere a segno il secondo squillo italiano del circuito femminile.

Paolini-Yastremska – Paolini-Kalinskaya – Paolini-Cirstea – Paolini-Putintseva

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del WTA 250 di Portorose. Jasmine Paolini arriva a questo punto per la prima volta nella sua carriera sul circuito maggiore, ma di fronte avrà la non semplice americana Alison Riske, numero 3 del tabellone.

Un percorso, quello della toscana, che non sembrava così pronosticabile all’inizio, ma che è figlio dei tanti progressi che si sono visti fin dall’estate del 2020. L’azzurra ha continuato ad aggiungere pezzi, sicurezza e, ove necessario, anche profondità al proprio tennis, e fin qui ha eliminato tre teste di serie: l’ucraina Dayana Yastremska al primo turno, la rumena Sorana Cirstea ai quarti e la kazaka Yulia Putintseva in semifinale.

L’americana, dal canto suo, non è certo stata a guardare in questo torneo, avendo sconfitto tra le altre giocatrici senza testa di serie, ma non per questo meno pericolose, come la slovacca Viktoria Kuzmova, la francese Kristina Mladenovic e, proprio ieri, la slovena Kaja Juvan, la migliore delle giocatrici di casa in quello che si può a ragione definire un torneo ritrovato per il circuito femminile.

Non ci sono precedenti tra le due giocatici. Per la giocatrice di Pittsburgh si tratta della caccia al terzo successo WTA dopo quelli di Tianjin nel 2014 e ‘s-Hertogenbosch nel 2019 (su Bencic e Bertens rispettivamente). In chiave italiana, questa è la seconda finale dai WTA 250 in su nell’anno, dopo quella giocata e vinta da Camila Giorgi su Karolina Pliskova a Montreal. Vincendo o perdendo, Riske sarebbe numero 32, mentre per Paolini, già ora al 75° posto, c’è l’opportunità di balzare al numero 64.

Il match tra Jasmine Paolini e Alison Riske inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange – LivePhotoSport.it