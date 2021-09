Domani inizia la nuova stagione del massimo campionato di basket italiano. L’Olimpia parte come di consueto tra le favorite anche se dovrà fare i conti con una Virtus in grande spolvero dopo aver vinto lo scudetto dell’anno passato e la Supercoppa Italiana proprio contro la squadra meneghina.

Kyle Hines, uno dei leader dell’Olimpia, ha analizzato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport quella che sarà la stagione che sta per iniziare: “Partiamo da una premessa: ci siamo radunati più tardi rispetto all’anno scorso, optando poi per una preseason molto corta. Inoltre abbiamo cambiato il nostro sistema, inserendo giocatori come Melli e Mitoglou e altri elementi nuovi. Insomma, serve tempo per mettere a punto la macchina. A questi livelli non si improvvisa nulla“.

Alla domanda se questo roster è più competitivo di quello dell’anno passato, Hines dimostra di avere le idee chiare: “A mio parere siamo più grossi, potenti e profondi. Abbiamo un attacco più bilanciato rispetto alla passata stagione quando forse ci è mancato qualcosa sotto canestro. Ogni anno tutti cercano di migliorare e quindi la sensazione è quella di essere più forti, anche se poi esiste un solo giudice: il campo. Intanto diciamo che siamo diversi“.

Il giocatore statunitense rinvia ogni giudizio sul principale avversario della sua Olimpia: “La Virtus merita grande rispetto perché è una squadra che gioca duro, ha talento e un’ottima organizzazione. E poi può contare su un giocatore speciale, Milos Teodosic, uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera, con cui mi sento molto spesso. Inutile fare pronostici: l’anno passato loro hanno avuto parecchi problemi ma, superate le avversità, hanno vinto. I giudizi dati a settembre lasciano il tempo che trovano“.

Foto: Ciamillo