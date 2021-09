Basket, A1 2021-2022: le favorite. Sarà ancora una duello Virtus Bologna-Olimpia Milano

Archiviata la Supercoppa Italiana (col successo della Virtus Bologna in finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sull’Olimpia Milano), è tempo di concentrarsi sulla Serie A. Questo fine settimana, infatti, prenderà il via la regular season del massimo campionato italiano della palla a spicchi. Quali sono le favorite per la vittoria dello Scudetto?

Le compagini che, ancora una volta, sembrano essere avvantaggiate sulla carta per la vittoria finale sono la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Entrambe le squadre si sono divise, infatti, gli ultimi trofei assegnati tra la scorsa stagione e quella appena iniziata: i milanesi hanno trionfato in Supercoppa e in Coppa Italia nel 2020-2021, mentre i bolognesi hanno vinto lo Scudetto (in una finale a senso unico, con lo sweep 4-0 a discapito proprio della compagine meneghina) e la Supercoppa Italiana 2021/2022 disputata pochi giorni fa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

Il primo trofeo stagionale ha mostrato una Virtus Bologna in forma e vogliosa di dimostrare che è ancora lei la squadra da battere in questa stagione. I bianconeri aspettano il debutto del giovane Nico Mannion, ancora fermo ai box per via del virus intestinale che l’ha bloccato in queste settimane (Coach Scariolo punta ad averlo disponibile quanto prima in campionato). Un’ulteriore conferma, invece, è arrivata da Alessandro Pajola. Il play marchigiano, MVP della Supercoppa, continua la sua crescita esponenziale, dimostrando il suo valore dopo l’ottima conclusione della scorsa stagione con le V-nere e l’estate in Nazionale tra il PreOlimpico di Belgrado e le Olimpiadi di Tokyo.

Insieme alla Virtus Bologna, l’altra squadra ancora favorita rimane l’Olimpia Milano. Nonostante la sconfitta di pochi giorni fa nella finale di Supercoppa, la squadra di Ettore Messina ha i mezzi per provare a riportare il Tricolore all’ombra della Madonnina e per riconfermarsi tra le migliori otto squadre europee in Eurolega. Non ci sono più i giocatori chiave della passata stagione (Zach LeDay, Kevin Punter, Vlado Micov), ma sono arrivati innesti di spessore come Niccolò Melli (ritornato a Milano dopo le esperienze internazionali in Europa e in NBA), Devon Hall e Kostas Mitoglou. Insieme a loro si dovranno confermare sicuramente anche gli italiani, in particolare Gigi Datome (prestazione un po’ opaca per lui in Supercoppa) e Giampaolo ‘Pippo’ Ricci, appena arrivato dai nemici della Virtus dopo aver vinto da Capitano lo Scudetto nella passata stagione.

Dietro alle due favorite troviamo almeno tre squadre che possono puntare in alto, visti anche i risultati delle ultime stagioni: l’Umana Reyer Venezia, l’Happy Casa Brindisi e la Dinamo Sassari. Gli oro-granata di Coach De Raffaele si sono sempre dimostrati squadra solida e quadrata, che riesce sempre ad arrivare in fondo a tutte le competizioni nazionali (e non solo). Il gruppo è lo stesso da diversi anni salvo pochi innesti, che si sono ben inseriti nelle rotazioni del coach toscano: Michele Vitali, Jeff Brooks e Martynas Echodas. Nella prima uscita stagionale della Supercoppa Italiana, Venezia è stata l’unica squadra che ha disputato la fase a gironi ed è arrivata fino alla Semifinale (sconfitta poi dalla Virtus Bologna per 72-71). L’Happy Casa Brindisi punta, invece, a riconfermare l’ottimo rendimento della stagione scorsa: i pugliesi di coach Vitucci, infatti, hanno concluso la regular season al terzo posto (vincendo entrambi i confronti con l’Olimpia Milano) e si sono spinti fino alle semifinali play-off (perdendo la serie per 3-0 contro i futuri Campioni d’Italia della Virtus Bologna). Non ci sono più Derek Willis e D’Angelo Harrison, ma Frank Vitucci può sicuramente contare sulle prestazioni di Nick Perkins e del giovane nucleo italiano (Gaspardo, Visconti, Zanelli). La Dinamo Sassari cerca di rimanere nelle posizioni che contano e ha il potenziale per farlo, grazie anche a due importanti ritorni: quello di Demis Cavina in panchina e quello di David Logan in campo.

Alle spalle delle Big Five, in corsa per i play-off, troviamo sicuramente Treviso (che ha ben figurato in Supercoppa ma anche nelle qualificazioni della Basketball Champions League, avendo passato il turno per la fase successiva) e Trieste (guidata in panchina da Coach Ciani, per anni assistente di Dalmasson rientrato alla Reyer in veste di Dirigente dopo ben 11 anni da Head Coach dei triestini). Insieme a loro possono lottare per le posizioni che garantiscono l’accesso alla post-season anche Reggio Emilia (che si è ben comportata in Supercoppa nella fase a gironi, avendo fatto faticare non poco la Reyer Venezia per il passaggio del turno) e Cremona (interessanti gli innesti dei giovani italiani Andrea Pecchia e Matteo Spagnolo). Va tenuta poi in considerazione la possibile sorpresa Tortona. I piemontesi di Coach Ramondino, dopo aver ottenuto la promozione dall’A2, hanno vinto il girone D della fase a gironi della Supercoppa Italiana, conquistando la Final Eight. Nei quarti di finale Daum e compagni hanno tenuto sotto scacco la Virtus Bologna per buona parte del match, salvo poi venire sconfitti 74-66.

Devono lavorare ancora molto in palestra, invece, le altre squadre, se vogliono provare a dare fastidio alle migliori o perlomeno a conquistare l’accesso ai playoff. La Fortitudo Bologna ha richiamato Jasmin Repesa sulla panchina, ma i risultati in Supercoppa non sono stati all’altezza delle aspettative. Ha cambiato molto anche Pesaro, con Aza Petrovic in panchina e il giovane Davide Moretti in campo. I marchigiani dovranno riscattare la pessima figura rimediata nei quarti di finale della Supercoppa (sconfitta 83-51 contro la Reyer Venezia). Sono ancora in fase di “rodaggio”, infine, Trento (che ha richiamato Diego Flaccadori dopo l’esperienza bavarese), Brescia (che ha cambiato tantissimo nel roster rispetto alla passata stagione), Varese (buono l’apporto di Alessandro Gentile nelle prime uscite della Supercoppa) e l’altra neo-promossa Napoli (che avrà un debutto tutt’altro che semplice: sabato 25 settembre, alle 18:00, arriva infatti al PalaBarbuto l’Olimpia Milano, nel match che apre la prima giornata).

Credit: Ciamillo