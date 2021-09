LIVE Napoli-Olimpia Milano 63-73, Serie A basket in DIRETTA: prima vittoria stagionale per la squadra di Ettore Messina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.49 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Napoli-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

21.48 L’AX Armani Exchange Olimpia Milano di coach Ettore Messina conquista la prima vittoria stagionale in Serie A, espugnando con una prova convincente il parquet della neo-promossa Gevi Napoli di Stefano Sacripanti. Top-scorer Jordan Banks con 17 punti, i migliori di Milano sono Shavon Shields e Luigi Datome che chiudono con 13 a testa.

FINISCE COSI’! L’OLIMPIA MILANO VINCE LA PRIMA PARTITA DELLA STAGIONE!

63-73 Due liberi di Hall.

63-71 McDuffie riporta Napoli a -8 quando mancano 20″ da giocare.

61-71 Penetrazione di Velicka, 35″ sul cronometro.

59-71 Schiacciata di Parks.

57-71 Dentro il libero supplementare.

56-71 Velicka trova il canestro subendo il fallo di Alviti.

54-71 Appoggio a canestro di Mitoglou che mette forse il punto esclamativo sulla partita.

54-69 SCHIACCIATA di Melli.

54-67 Datome spara la tripla dall’angolo e riporta l’Olimpia sul +13.

54-64 TRIPLA di Velicka, Napoli torna a crederci.

51-64 Piazzato di Uglietti, 3’51” da giocare prima della sirena definitiva, 3-1 i falli.

49-64 1/2 Melli.

Fallo di Lombardi che manda Melli in lunetta.

49-63 Parks prova a scuotere la GeVi raggiungendo quota 15 in serata.

47-63 TRIPLA frontale di Velicka.

44-63 1/2 Grant.

Fallo antisportivo di Rich che manda in lunetta Grant e concederà anche un extra-possesso all’Olimpia.

44-62 Palleggio, arresto e tiro di Jerian Grant.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

44-60 2/2 per il centro dell’AX Armani Exchange, 20″ da giocare nel terzo quarto.

Viaggio in lunetta per Kaleb Tarczewski.

44-58 Un libero di Andrea Zerini.

43-58 1/2 per McDuffie in lunetta.

42-58 Ottima circolazione dell’Olimpia e tripla centrale comoda per Datome.

42-55 Piazzato di Velicka.

40-55 TRIPLA di Hall, +15 Milano, 4’16” sul cronometro, 1-0 i falli.

40-52 Persa di Delaney e due facili per Marini in entrata.

38-52 Penetrazione e tiro in corsa a bersaglio di Mayo, 5’44” da giocare.

36-52 Delaney dalla media.

36-50 TRIPLA di Mayo dall’angolo.

33-50 Delaney alza per Melli che appoggia a canestro, ora c’è solo la squadra di Ettore Messina in campo.

33-48 Persa di Napoli e facile schiacciata di Datome servito da Shields, massimo vantaggio Armani sul +15.

33-46 Piazzato di Datome.

33-44 SCHIACCIATA di Parks in coast to coast.

31-44 Mitoglou raccoglie il rimbalzo sulla tripla sbagliata da Datome e appoggia il +13 Olimpia.

21.03 Inizia il secondo tempo al PalaBarbuto!

20.57 Top-scorer dei primi 20 minuti Shavon Shields per l’Olimpia con 13 punti, Jordan Parks per Napoli con 10.

20.55 A tra poco per il secondo tempo di Napoli-Olimpia Milano su OA Sport.

20.53 La tripla di Nicolò Melli:

20.50 Al termine del primo tempo di questa Serie A l’Olimpia di coach Ettore Messina chiude avanti di 11 punti sulla GeVi Napoli di Stefano Sacripanti.

31-42 McDuffie realizza su asssist di Velicka sulla sirena del primo quarto.

29-42 TRIPLA di Delaney.

29-39 Persa di Milano e Parks vola a schiacciare in contropiede.

27-39 Risposta immediata di Shavon Shields dall’altra parte, 1’45” per chiudere il primo tempo.

27-37 Velicka in penetrazione.

25-35 Jumper di Tarczewski che riporta subito l’AX Armani Exchange sul +10.

25-33 McDuffie in sospensione.

23-33 TRIPLA di Shields, vantaggio in doppia cifra Olimpia.

23-30 Due liberi di Davon Hall, 3’10” da giocare nel secondo quarto, Napoli in bonus.

23-28 1/2 per Malcolm Delaney, 4’26” al termine del primo tempo, Napoli ha esaurito il bonus, 2 falli commessi da Milano.

Mayo manda in lunetta Delaney che sfiora il potenziale gioco da tre.

0/2 per l’ex Piacenza.

Fallo di Melli su McDuffie, ci saranno due tiri liberi.

23-27 Il greco ex Panathinaikos fa 1/2.

Viaggio in lunetta per Kostas Mitoglou.

23-26 Mitoglou buttandosi indietro riporta l’Armani sul +3, 5’22” al termine del primo tempo, 1-1 i falli.

Time out che arriva dalla panchina dell’Olimpia Milano.

23-24 Appoggio a canestro di Uglietti in contropiede.

21-24 Dentro il libero supplementare.

21-23 SHIELDS! Canestro con il fallo subito da Zerini, potenziale gioco da tre.

21-21 TRIPLA di Parks dall’angolo, parità.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

18-21 TRIPLA di Marini dal palleggio, in faccia a Pippo Ricci, 38″ per chiudere il primo quarto.

15-21 Semi-gancio di Ricci.

15-19 Penetrazione di Marini.

13-19 Transizione Milano chiusa da una tripla di Ricci.

13-16 TRIPLA di Marini!

10-16 Contropiede Olimpia chiuso da Shields in penetrazione.

10-14 PARKS DA TRE! Si è sbloccata Napoli, 5’21” sul cronometro, 2-3 i falli.

7-14 TRIPLA di Mayo.

4-14 MITOGLOU DA TRE! 4/5 da dietro l’arco per l’Armani.

4-11 Mayo in penetrazione, 6’29” da giocare nel primo quarto.

2-11 TRIPLA DI SHIELDS!

2-8 SCHIACCIATA DI ELEGAR! Ecco i primi due punti di Napoli in Serie A dopo 13 anni.

Blocco irregolare di Melli su Parks in attacco, il possesso torna alla Gevi Napoli.

0-8 DATOME DA TRE! E’ un super avvio dell’Olimpia, 7’59” sul cronometro, 1-1 i falli.

0-5 MELLI! Tripla, che inizio del neo numero 9 meneghino.

0-2 I primi punti del campionato sono dell’ex Dallas Mavericks.

Fallo subito da Melli che conquista subito due tiri liberi.

19.59 Ci siamo, inizia la Serie A UnipolSai 2021-2022, buon campionato a tutti!

19.57 QUINTETTI, NAPOLI: McDuffie, Parks, Marini, Mayo, Elegar; OLIMPIA MILANO: Melli, Delaney, Mitoglou, Shields, Datome.

19.56 Inno di Mameli!

19.55 In corso la presentazione delle squadre al PalaBarbuto, cinque minuti alla palla a due.

19.50 Gli arbitri del match saranno Sahin, Di Francesco e Catani.

19.45 Palla a due prevista alle ore 20.00 al PalaBarbuto, ora è in corso il riscaldamento.

19.40 Napoli farà il suo ritorno nella massima serie del basket italiano dopo 13 anni, allora la società si chiamava Eldo Napoli e fu esclusa dal campionato 2008/2009 per inadempienze finanziarie.

19.35 Ecco il roster dell’Olimpia Milano di coach Ettore Messina:

Roster Olimpia a Napoli: 9 Melli 10 Grant 15 Tarczewski 17 Ricci 19 Biligha 21 Moraschini 22 Hall 23 Delaney 24 Mitoglou 31 Shields 40 Alviti 70 Datome #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) September 25, 2021

19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Olimpia Milano, match che aprirà il massimo campionato italiano di basket 2021-2022.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Gevi Napoli Basket-AX Armani Exchange Olimpia Milano, prima giornata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. Riparte il massimo campionato italiano di basket con la squadra di coach Ettore Messina che affronta una delle due neo-promosse in trasferta.

Dopo 13 anni il basket napoletano torna nella massima serie sebbene con una società diversa da quella Eldo Napoli esclusa dal campionato 2008-2009 per inadempienze finanziarie. Al PalaBarbuto la squadra di coach Stefano Sacripanti e di patron Federico Grassi si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A dopo aver ottenuto la promozione al termine della scorsa stagione sconfiggendo in finale playoff Udine. Nel gruppo C di Supercoppa gli azzurri hanno trovato una vittoria contro Brescia in trasferta e tre sconfitte, due con Treviso e una con la stessa Brescia, mancando dunque l’accesso ai quarti di finale ma mostrando comunque un discreto impianto di gioco per una matricola.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina e dal quest’anno assistente Gianmarco Pozzecco ha subito vari cambiamenti durante il corso di quest’estate. Salutati elementi chiave della scorsa stagione come Leday, Punter e Micov, sono arrivati Nicolò Melli, di ritorno in casa Armani dopo le varie esperienze in Europa e in NBA, Devon Hall dal Brose Bamberg, Kōnstantinos Mītoglou da Panathinaikos, Jerian Grant dal Promitheas, Giampaolo Ricci dalla Virtus Bologna, Davide Alviti da Trieste e Troy Daniels, free-agent dopo l’ultima esperienza con i Denver Nuggets negli Stati Uniti.

Dopo le sconfitte nella serie finale per lo scudetto lo scorso anno (4-0) e in Supercoppa in questa stagione per mano della Virtus Bologna, l’obiettivo della compagine lombarda sarà ancora quello di lottare per il vertice sia entro i confini nazionali che in Europa. Lo scorso anno per l’Armani è arrivato un terzo posto in Eurolega (sconfitta in una semifinale combattuta fino all’ultimo possesso con il Barcellona) che alla pallacanestro italiana mancava dall’ormai lontano 2010-2011 con la Mens Sana Siena.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Olimpia Milano, match che aprirà il campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.00 al PalaBarbuto di Napoli. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.30.

