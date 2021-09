LIVE Motocross, GP Turchia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli ci prova, orari e programma gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Turchia 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale Motocross. Dopo quasi un mese intero di pausa estiva, riparte la corsa al titolo iridato in MXGP con cinque piloti ancora potenzialmente in lizza per la leadership del campionato in vista del doppio appuntamento turco.

Si gareggia a Afyonkarahisar, su un terreno duro che potrebbe esaltare le caratteristiche dello sloveno Tim Gajser e del francese Romain Febvre, rispettivamente primo e secondo classificato nella graduatoria generale del Mondiale con 13 punti di gap l’uno dall’altro.

Il terzetto di KTM formato da Jorge Prado, Tony Cairoli e Jeffrey Herlings sarà però estremamente agguerrito e darà battaglia nelle posizioni di vertice in entrambe le manche di giornata. Fari puntati anche sulla Yamaha di Jeremy Seewer, sulla GasGas di Pauls Jonass e sulla Yamaha di Glenn Coldenhoff.

Si comincia alle ore 12.15 con gara-1 della MXGP, mentre la partenza della seconda manche è prevista per la classe regina alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della caccia al decimo titolo di Tony Cairoli: buon divertimento!

Foto: MXGP.com