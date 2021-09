Motocross MXGP, programma GP Turchia: orari, tv, streaming, quando gareggia Tony Cairoli

Torna in scena questo fine settimana il Mondiale Motocross per il Gran Premio di Turchia, ottavo atto di una stagione oltremodo equilibrata. Saranno due le competizioni che si terranno sulla terra turca di Afyonkarahisar tra domani e mercoledì 8 settembre.

Lo sloveno Tim Gajser guida la classifica generale dopo il round lettone di Kegums. Sono 270 i punti del pilota di casa Honda contro i 257 del francese Romain Febvre (Kawasaki), secondo con due lunghezze sullo spagnolo Jorge Prado (KTM) e cinque su Tony Cairoli (KTM).

Il siciliano ha l’occasione di rimettersi all’inseguimento di Gajser alla vigilia di un doubleheader che si prospetta molto interessante. Sarà infatti l’unica volta quest’anno in cui assisteremo a due prove in tre giorni, un format che è stato sperimentato lo scorso anno per recuperare le prove cancellate.

ll GP di Turchia di motocross sarà accessibile in diretta su Eurosport Player, mentre RAI Sport (227 di Sky e 57 digitale terrestre) proporrà la differita delle due prove. OA Sport via aggiornerà costantemente su cosa accadrà in quel di Afyonkarahisar.

Programma GP Turchia MXGP 2021

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Programmazione RAI Sport

Gara 1 MX2 ore 17.50 (a seguire Gara 1 MXGP)

Gara 2 MX2 ore 21.00 (a seguire Gara 2 MXGP)

Dove seguire il GP Turchia MXGP 2021

Differita Rai Sport (227 di Sky e 57 digitale terrestre)

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LiveMedia/Davide Messora