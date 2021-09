Motocross, Gajser vince gara-2 nel GP di Turchia e resta leader del Mondiale. Cairoli cade nel finale ed è 5°

Tim Gajser reagisce dopo una deludente prima manche e porta a casa un successo fondamentale in gara-2 nel Gran Premio di Turchia 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale Motocross. Lo sloveno della Honda ha messo in mostra un ritmo devastante, scavalcando Jorge Prado nella seconda parte di manche ed involandosi verso una vittoria molto significativa.

Completano il podio le KTM dell’olandese Jeffrey Herlings, 2° a 4″ dalla testa grazie ad una grande rimonta, e dello spagnolo Jorge Prado, 3° a 8″ dal vincitore nonostante l’ennesimo holeshot della sua stagione. Quarta piazza per la Kawasaki del francese Romain Febvre, mai realmente in lotta per la top3, mentre deve accontentarsi del quinto posto l’azzurro Tony Cairoli.

Il nove volte campione iridato della KTM ha disputato una gara-2 tutta all’attacco, portandosi a ridosso della seconda piazza (in quel momento occupata da Prado) prima di una caduta che gli ha fatto perdere oltre 20″ ed un paio di posizioni, costringendolo così a tagliare il traguardo al quinto posto come in gara-1. Bella gara e ottimo risultato per il secondo italiano in gara, Alessandro Lupino, che ha portato a casa un notevole sesto posto con la KTM a 39″ dal vincitore.

Gajser, grazie alla vittoria in gara-2, si conferma in testa al Mondiale MXGP con un vantaggio di 13 punti su Jorge Prado, 17 su Romain Febvre, 26 su Tony Cairoli e 36 su Jeffrey Herlings.

CLASSIFICA GP TURCHIA 2021 GARA-2 MXGP

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:39.849 0.000 56.730 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:44.503 4.654 56.603 22

3 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory Racing KTM 34:48.673 8.824 56.490 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:08.532 28.683 55.958 18

5 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory Racing KTM 35:14.047 34.198 55.812 16

6 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 35:19.621 39.772 55.666 15

7 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:21.154 41.305 55.625 14

8 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:22.566 42.717 55.588 13

9 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:24.941 45.092 55.526 12

10 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:26.257 46.408 55.492 11

11 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:28.749 48.900 55.427 10

12 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:33.348 53.499 55.307 9

13 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 35:43.867 1:04.018 55.036 8

14 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 35:44.561 1:04.712 55.018 7

15 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:47.939 1:08.090 54.932 6

16 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 35:50.170 1:10.321 54.875 5

17 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:51.962 1:12.113 54.829 4

18 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 35:54.453 1:14.604 54.766 3

19 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:59.761 1:19.912 54.631 2

20 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 36:19.904 1:40.055 54.126 1

21 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:29.240 1:49.391 53.895 0

22 881 DRDAJ, Dušan CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:39.596 1:59.747 53.642 0

23 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 34:59.235 -1 Lap 53.248 0

24 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 19:22.502 -9 Laps 53.419 0

25 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 9:07.126 -14 Laps 56.751 0

CLASSIFICA OVERALL GP TURCHIA MXGP 2021

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 22 47 2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 20 42 3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 15 25 40 4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 18 18 36 5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 16 32 6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 14 14 28 7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 8 15 23 8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 13 10 23 9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GAS 20 0 20 10 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 10 9 19

Foto: LiveMedia/Davide Messora