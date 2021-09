LIVE Motocross, GP Afyon MXGP in DIRETTA: Gajser prende il comando, Cairoli insegue il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL 2° POSTO DI TONY CAIROLI IN GARA-1

15.27 Momento di crisi per Prado. Anche Herlings passa lo spagnolo che scivola terzo.

15.27 Si difende Prado, ma non basta! Gajser beffa l’iberico che deve accordarsi in seconda posizione.

15.24 Sorpasso per Tim Gajser (Honda) che infila l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Il leader del Mondiale si mette ora all’inseguimento di Prado.

15.22 Prado non riesce a fare la differenza dopo i primi 10 minuti di gara. Il terzetto di testa resta compatto e potremmo rivedere un finale simile a quello della prima corsa. Resta attardato Cairoli appare più in difficoltà rispetto alla mattinata.

15.20 Perde contatto Cairoli. Sono 3 i secondi tra la KTM #222 e la Top3.

15.18 Prado prova un nuovo allungo. Sono quasi due i secondi dell’iberico sulla concorrenza. Herlings resta secondo, Cairoli è sempre quarto.

15.17 Cairoli è virtualmente terzo nella classifica del GP Afyon, quarto in questa race-2.

15.15 La classifica aggiornata:

1 1 61 Prado, Jorge ESP KTM 5:24.820 3 0:00.000 0:00.000 1:49.238 3 1:49.238 1:50.453 0:25.068 0:30.847 0:25.606 0:27.717 Finish

2 2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 5:26.180 3 0:01.360 0:01.360 1:50.043 3 1:50.043 1:50.545 0:25.363 0:30.922 0:25.784 0:27.974 Finish

3 3 243 Gajser, Tim SLO HON 5:27.266 3 0:02.446 0:01.086 1:50.170 3 1:50.170 1:51.022 0:26.386 0:30.589 0:25.640 0:27.555 Finish

4 4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 5:29.327 3 0:04.507 0:02.061 1:50.388 2 1:50.586 1:50.388 0:25.582 0:31.255 0:25.554 0:28.195 Finish

5 5 41 Jonass, Pauls LAT GAS 3:39.503 2 -1 lap -1 lap 1:51.806 2 1:51.806 0:25.860 0:31.501 0:26.107 Inter 3

6 6 3 Febvre, Romain FRA KAW 3:39.792 2 -1 lap 0:00.289 1:51.097 2 1:51.097 0:25.152 0:31.037 0:26.198 Inter 3

7 7 303 Forato, Alberto ITA GAS 3:41.992 2 -1 lap 0:02.200 1:51.842 2 1:51.842 0:25.277 0:31.371 0:25.707 Inter 3

8 8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 3:44.264 2 -1 lap 0:02.272 1:53.095 2 1:53.095 0:25.638 0:31.776 0:26.140 Inter 3

9 9 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 3:46.845 2 -1 lap 0:02.581 1:55.720 2 1:55.720 0:25.640 0:31.679 0:26.097 Inter 3

15.14 Sorpasso per Cairoli che conquista il 4° posto in questo momento. Il siciliano si lancia all’inseguimento dei primi 3!

15.12 Prado gestisce la leadership nei primi metri di una competizione che si prospetta molto interessante. L’iberico è tallonato da Herlings e da Gajser.

15.11 Ottimo spunto da parte di Prado che prende subito la testa della corsa. Lo spagnolo di KTM, caduto in race-1, cerca subito l’allungo! Quinto Cairoli dopo i primi metri

15.10 Via! Scatta la gara-2 del GP Afyon per quanto riguarda la MXGP!

15.07 I piloti si preparano al cancelletto di partenza. La pista turca si è mostrata molto insidiosa con molti punti critici in cui non è permesso sbagliare.

15.05 Cerca una rivincita il francese Romain Febvre (Kawasaki), caduto questa mattina quando era al comando a pochi metri dalla fine.

15.02 I protagonisti sono pronti a battagliare. Ricordiamo che lo sloveno Tim Gajser è il leader del Mondiale alla vigilia di questa manifestazione.

14.59 La classifica della gara di questa mattina:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:31.387 19 0:00.000 0:00.000 1:48.527 12 57.221

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:31.881 19 0:00.494 0:00.494 1:47.683 19 57.669

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:34.356 19 0:02.969 0:02.475 1:48.079 10 57.458

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:41.972 19 0:10.585 0:07.616 1:48.693 12 57.133

5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:07.268 19 0:35.881 0:25.296 1:49.573 7 56.675

6 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:12.305 19 0:40.918 0:05.037 1:49.613 7 56.654

7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:20.528 19 0:49.141 0:08.223 1:50.206 13 56.349

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:22.724 19 0:51.337 0:02.196 1:50.315 14 56.293

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:24.894 19 0:53.507 0:02.170 1:50.267 7 56.318

10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:26.006 19 0:54.619 0:01.112 1:50.137 6 56.384

11 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:28.590 19 0:57.203 0:02.584 1:49.882 6 56.515

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:32.745 19 1:01.358 0:04.155 1:50.661 7 56.117

13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:34.666 19 1:03.279 0:01.921 1:50.834 8 56.03

14 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:37.796 19 1:06.409 0:03.130 1:49.943 3 56.484

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:38.538 19 1:07.151 0:00.742 1:51.369 7 55.761

16 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:39.720 19 1:08.333 0:01.182 1:50.749 14 56.073

17 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:41.183 19 1:09.796 0:01.463 1:50.945 18 55.974

18 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:43.221 19 1:11.834 0:02.038 1:50.089 6 56.409

19 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:46.209 19 1:14.822 0:02.988 1:50.785 6 56.055

20 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:47.545 19 1:16.158 0:01.336 1:51.473 14 55.709

21 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:49.549 19 1:18.162 0:02.004 1:48.858 7 57.047

22 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:53.296 19 1:21.909 0:03.747 1:51.812 11 55.54

23 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 36:20.962 19 1:49.575 0:27.666 1:52.564 6 55.169

24 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 34:43.880 18 1 lap 1 lap 1:52.121 4 55.387

25 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 23:11.596 12 7 laps 6 laps 1:52.125 11 55.385

26 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 10:37.433 5 14 laps 7 laps 1:53.981 2 54.483

14.56 Cairoli ha concluso secondo la race-1 di questa mattina alle spalle dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM).

14.53 Lo spettacolo è assicurato in Turchia in quella che è l’ultima gara di questo doubleheader. Tutto può succedere dopo una race-1 che si è decisa nell’ultimo giro.

14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-2 del GP Afyon, nono atto del Mondiale MXGP 2021.

13.03 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 15.10 per gara-2. Un saluto a tutti!

13.01 Non ci sono al momento novità sulle condizioni di Prado, caduto nella parte iniziale dell’evento. Lo spagnolo era al comando della competizione al momento dell’incidente.

12.58 Gara pazzesca quest’oggi in Turchia. Peccato per Cairoli che è stato costretto a recuperare dopo una partenza deludente. Il siciliano cerca il successo nella gara-2 di questo pomeriggio dopo una strepitosa seconda piazza!

12.55 La classifica finale:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:31.387 19 0:00.000 0:00.000 1:48.527 12 57.221

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:31.881 19 0:00.494 0:00.494 1:47.683 19 57.669

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:34.356 19 0:02.969 0:02.475 1:48.079 10 57.458

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 34:41.972 19 0:10.585 0:07.616 1:48.693 12 57.133

5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 35:07.268 19 0:35.881 0:25.296 1:49.573 7 56.675

6 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:12.305 19 0:40.918 0:05.037 1:49.613 7 56.654

7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:20.528 19 0:49.141 0:08.223 1:50.206 13 56.349

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:22.724 19 0:51.337 0:02.196 1:50.315 14 56.293

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:24.894 19 0:53.507 0:02.170 1:50.267 7 56.318

10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:26.006 19 0:54.619 0:01.112 1:50.137 6 56.384

11 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:28.590 19 0:57.203 0:02.584 1:49.882 6 56.515

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:32.745 19 1:01.358 0:04.155 1:50.661 7 56.117

13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 35:34.666 19 1:03.279 0:01.921 1:50.834 8 56.03

14 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:37.796 19 1:06.409 0:03.130 1:49.943 3 56.484

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:38.538 19 1:07.151 0:00.742 1:51.369 7 55.761

16 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:39.720 19 1:08.333 0:01.182 1:50.749 14 56.073

17 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 35:41.183 19 1:09.796 0:01.463 1:50.945 18 55.974

18 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:43.221 19 1:11.834 0:02.038 1:50.089 6 56.409

19 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 35:46.209 19 1:14.822 0:02.988 1:50.785 6 56.055

20 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:47.545 19 1:16.158 0:01.336 1:51.473 14 55.709

21 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:49.549 19 1:18.162 0:02.004 1:48.858 7 57.047

22 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:53.296 19 1:21.909 0:03.747 1:51.812 11 55.54

23 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 36:20.962 19 1:49.575 0:27.666 1:52.564 6 55.169

24 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 34:43.880 18 1 lap 1 lap 1:52.121 4 55.387

25 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 23:11.596 12 7 laps 6 laps 1:52.125 11 55.385

26 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 10:37.433 5 14 laps 7 laps 1:53.981 2 54.483

12.52 Una spettacolare lotta a quattro ha condizionato gli ultimi minuti. Febvre, padrone della corsa, è scivolato nel corso dell’ultimo giro spalancando la porta ad Herlings. Cairoli è stato abile ad approfittare dei problemi del francese per beffare Gajser.

12.50 Jeffrey Herlings vince gara-1 in Turchia! Cairoli completa secondo al termine di una gara pazzesca!

12.49 CADUTA Febvre! Tony Cairoli passa secondo!

12.47 Ultimo giro! Romain Febvre vede il successo, Gajser cerca disperatamente la seconda posizione!

12.47 Cairoli è vicino! Due giri all’arrivo con il siciliano che potrebbe beffare Gajser.

12.46 Gajser, attualmente terzo, gestisce con questo risultato la leadership nel Mondiale grazie anche all’uscita di scena di Prado.

12.45 Non è finita. Cairoli spera ancora di chiudere il gap con il podio, mentre attenzione a Febvre che resta al momento con un leggero gap sugli altri.

12.43 Peccato non vedere in lotta per il successo il nostro Cairoli che paga 3 secondi dalla vetta della classifica.

12.42 Che battaglia per il successo con Gajser che sta provando in tutti i modi a prendere il secondo posto. Sembra resistere in questa fase Febvre.

12.41 Herlings! L’olandese si difende dall’assalto di Gasier ed attacca Febvre. Lotta a tre per la vittoria, una situazione che potrebbe aiutare la rimonta di Cairoli!

12.39 Gasjer all’attacco di Herlings. Il leader del Mondiale prova ad attaccare la seconda posizione della graduatoria.

12.37 Coldenhoff attacca Lupino per il nono posto nella classifica assoluta. Cairoli resta quarto e difficilmente riuscirà a riprendere i primi due del gruppo.

12.35 Non abbiamo novità su Jorge Prado che potrebbe non prendere parte alla competizione di questo pomeriggio.

12.32 I tecnici segnalano nove giri alla conclusione per Romain Febvre (Kawasaki). La gara non è ancora finita con Heriling che cerca di recuperare il francese.

12.30 Una partenza negativa sta condannando Cairoli ad un posto fuori dal podio. L’italiano sta mostrando un passo incredibile che non ha nulla da invidiare a quello dei primi.

12.28 La classifica aggiornata:

1 1 3 Febvre, Romain FRA KAW 9:03.540 5 0:00.000 0:00.000 1:49.330 5 1:49.330 1:49.775 1:49.370 0:24.979 0:31.284 Inter 2

2 2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 9:04.835 5 0:01.295 0:01.295 1:49.206 3 1:49.773 1:49.446 1:49.206 0:24.978 0:31.056 Inter 2

3 3 243 Gajser, Tim SLO HON 9:06.089 5 0:02.549 0:01.254 1:49.144 4 1:50.151 1:49.144 1:49.319 0:25.122 0:30.745 Inter 2

4 4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 9:10.265 5 0:06.725 0:04.176 1:48.972 3 1:49.886 1:50.858 1:48.972 0:25.235 0:31.042 Inter 2

5 5 41 Jonass, Pauls LAT GAS 9:13.713 5 0:10.173 0:03.448 1:50.922 4 1:51.100 1:50.922 1:51.444 0:24.992 0:31.833 Inter 2

6 6 303 Forato, Alberto ITA GAS 9:17.088 5 0:13.548 0:03.375 1:50.873 3 1:50.886 1:51.236 1:50.873 0:25.268 0:30.898 Inter 2

7 7 29 Jacobi, Henry GER HON 9:18.924 5 0:15.384 0:01.836 1:51.237 3 1:51.690 1:53.728 1:51.237 0:25.225 0:31.301 Inter 2

8 8 32 Van doninck, Brent BEL YAM 9:20.478 5 0:16.938 0:01.554 1:51.215 4 1:52.202 1:51.215 1:51.484 0:25.318 0:31.616 Inter 2

9 9 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 9:21.527 5 0:17.987 0:01.049 1:50.690 3 1:51.822 1:51.446 1:50.690 0:25.412 0:31.604 Inter 2

10 10 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 9:22.651 5 0:19.111 0:01.124 1:51.111 4 1:51.553 1:51.111 1:51.446 0:25.082 0:31.773 Inter 2

11 11 919 Watson, Ben GBR YAM 9:25.116 5 0:21.576 0:02.465 1:51.862 4 1:52.092 1:51.862 1:54.147 0:25.125 Inter 1

12.26 Febvre sembra ora in grado di gestire il proprio gap sulla concorrenza. Cairoli resta quarto.

12.23 ATTENZIONE! Caduta per Jorge Prado! Lo spagnolo di KTM è a terra ai margini della pista e si tocca una spalla! Esce di scena il leader della gara, mentre Febvre prende la leadership della corsa

12.22 Lotta per il secondo posto in questo momento. Piccolo errore da parte di Febvre che ora deve vedersela con Herlings e Gajser.

12.21 Caduta per Seewer proprio davanti a Cairoli. Non ci sono conseguenze per il centauro di Yamaha che cede il passo al pilota KTM.

12.21 Cairoli sale sesto, inizia la rimonta del #222 della KTM. Prado è sempre leader con un buon vantaggio sul gruppo. Il nostro connazionale sembra avere un buon passo in questo momento.

12.20 La classifica aggiornata:

1 1 61 Prado, Jorge ESP KTM 3:33.792 2 0:00.000 0:00.000 1:49.620 2 1:49.620 0:25.020 Inter 1

2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 3:35.065 2 0:01.273 0:01.273 1:50.392 2 1:50.392 0:25.057 Inter 1

3 3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 3:36.410 2 0:02.618 0:01.345 1:50.877 2 1:50.877 0:24.980 Inter 1

4 4 243 Gajser, Tim SLO HON 3:37.475 2 0:03.683 0:01.065 1:50.051 2 1:50.051 0:25.157 Inter 1

5 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 3:39.170 2 0:05.378 0:01.695 1:51.600 2 1:51.600 0:25.145 Inter 1

6 6 41 Jonass, Pauls LAT GAS 3:40.247 2 0:06.455 0:01.077 1:51.283 2 1:51.283 0:25.254 Inter 1

7 7 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 3:40.549 2 0:06.757 0:00.302 1:51.261 2 1:51.261 0:25.470 Inter 1

8 8 29 Jacobi, Henry GER HON 3:42.269 2 0:08.477 0:01.720 1:51.340 2 1:51.340 0:25.175 Inter 1

9 9 303 Forato, Alberto ITA GAS 3:44.093 2 0:10.301 0:01.824 1:51.748 2 1:51.748 0:25.346 Inter 1

10 10 32 Van doninck, Brent BEL YAM 3:45.577 2 0:11.785 0:01.484 1:54.570 2 1:54.570 0:25.644 Inter 1

11 11 919 Watson, Ben GBR YAM 3:47.015 2 0:13.223 0:01.438 1:53.894 2 1:53.894 0:25.679 Inter 1

12.18 Errore da parte dell’olandese Jeffrey Herlings(KTM). Il portacolori di KTM stava provano ad attaccare la seconda posizione.

12.17 Partenza non brillante per Tony Cairoli. Il siciliano è attualmente settimo dopo i primi passaggi di questa race-1. Prado resta leader della corsa su Febvre.

12.17 Ottimo spunto da parte di Romain Febvre (Kawasaki).Il francese conquista il comando delle operazioni, ma deve subito cedere il passo allo spagnolo Jorge Prado. L’alfiere della KTM prova subito ad allungare!

12.15 Via! Inizia gara-1 del GP Afyon per la MXGP!

12.12 Tutto è pronto per partire! I piloti si schierano per la partenza!

12.11 Occhi puntati sul nostro Tony Cairoli che ha la possibilità di rilanciarsi in campionato alla vigilia dell’appuntamento in Italia in Sardegna. Quarto posto al momento per il pluricampione siciliano che è ampiamente in lotta per il titolo.

12.07 La classifica delle prove libere che si sono tenute alla vigilia di questa prova che ci apprestiamo a commentare.

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:44.347 10 0:00.000 0:00.000 10 59.513

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:45.343 4 0:00.996 0:00.996 7 58.95

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:45.524 10 0:01.177 0:00.181 10 58.849

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:46.182 7 0:01.835 0:00.658 12 58.484

5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 1:46.239 6 0:01.892 0:00.057 11 58.453

6 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:46.630 5 0:02.283 0:00.391 11 58.239

7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:46.757 9 0:02.410 0:00.127 9 58.169

8 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 1:46.896 4 0:02.549 0:00.139 9 58.094

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 1:47.106 10 0:02.759 0:00.210 11 57.98

10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:47.355 8 0:03.008 0:00.249 10 57.845

11 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 1:47.706 4 0:03.359 0:00.351 10 57.657

12 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:48.281 4 0:03.934 0:00.575 8 57.351

13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:48.324 9 0:03.977 0:00.043 11 57.328

14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 1:48.337 8 0:03.990 0:00.013 8 57.321

15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 1:48.727 6 0:04.380 0:00.390 11 57.116

16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:48.769 8 0:04.422 0:00.042 10 57.093

17 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 1:48.827 3 0:04.480 0:00.058 11 57.063

18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 1:48.841 9 0:04.494 0:00.014 9 57.056

19 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:49.088 9 0:04.741 0:00.247 11 56.927

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:49.360 11 0:05.013 0:00.272 11 56.785

21 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 1:49.961 6 0:05.614 0:00.601 11 56.475

22 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:50.012 7 0:05.665 0:00.051 11 56.448

23 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:50.035 4 0:05.688 0:00.023 10 56.437

24 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:50.095 7 0:05.748 0:00.060 10 56.406

25 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 1:50.338 7 0:05.991 0:00.243 11 56.282

26 881 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 1:51.977 7 0:07.630 0:01.639 8 55.458

12.04 L’olandese Jeffrey Heriling (KTM) e lo sloveno Tim Gajser (Honda) si sono divisi i successi nella prova di domenica e sono pronti a confermarsi in questo turno atipico di mercoledì.

12.01 La classifica del Mondiale dopo l’evento che si è corso domenica:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 310 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 61 Prado, Jorge ESP KTM 297 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 3 Febvre, Romain FRA KAW 293 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 222 Cairoli, A. ITA KTM 284 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 84 Herlings, J. NED KTM 274 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 234 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 41 Jonass, Pauls LAT GAS 200 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 259 Coldenhoff, G. NED YAM 197 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9 77 Lupino, A. ITA KTM 157 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 919 Watson, Ben GBR YAM 133 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 1-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11 10 Vlaanderen, C. NED YAM 121 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 3-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 19 Olsen, T. DEN HUS 118 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 189 Bogers, Brian NED GAS 109 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 10-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14 89 Van Horebeek, J. BEL BET 109 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 6-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 29 Jacobi, Henry GER HON 85 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 12-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16 32 Van doninck, B. BEL YAM 78 14-4 0-3 11-0 0-12 0-0 3-5 6-2 7-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17 22 Strijbos, K. BEL YAM 71 5-9 9-5 2-8 6-3 0-0 0-0 7-5 0-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 62 4-5 5-0 6-7 5-4 4-14 8-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19 128 Monticelli, I. ITA KAW 54 0-0 0-0 9-1 3-10 7-16 0-0 5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 53 6-12 11-2 0-5 – – – – – – – – 9-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21 7 Jasikonis, A. LTU HUS 52 – – 0-0 0-0 10-13 8-0 2-15 – – 0-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 22 161 Östlund, Alvin SWE YAM 47 7-7 2-0 8-6 0-6 5-0 0-0 1-0 5-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23 303 Forato, A. ITA GAS 39 – – 0-0 0-0 0-0 0-7 7-7 2-9 4-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24 911 Tixier, Jordi FRA KTM 33 8-11 0-0 – – – – 1-0 4-0 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25 811 Sterry, Adam GBR KTM 33 0-8 3-6 5-0 0-1 2-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 26 183 Locurcio, L. VEN KTM 22 2-0 0-1 0-0 2-0 9-4 0-0 0-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27 226 Koch, Tom GER KTM 21 – – 0-0 – – – – 6-1 0-2 4-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 28 105 Genot, Cyril BEL KTM 15 – – – – – – – – – – 6-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 29 18 Brylyakov, V. MFR HON 10 0-2 – – 0-0 0-2 0-3 0-0 0-0 2-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30 777 Bobryshev, E. MFR HUS 6 – – – – – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 31 107 van Berkel, L. NED HON 5 – – – – – – 0-0 – – 1-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 32 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4 – – 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34 17 Butron, Jose ESP KTM 2 – – – – – – – – 0-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35 92 Guillod, V. SUI YAM 1 – – 1-0 – – – – 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 36 75 Roosiorg, H. EST KTM 1 – – – – – – – – – – 0-0 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37 297 Gole, Anton SWE HUS 1 – – 0-0 1-0 0-0 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 38 998 Kellett, Todd GBR YAM 1 – – – – – – – – – – 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11.58 Tutto è pronto in quel di Afyonkarahisar per la seconda giornata di azione dopo il GP di Turchia che si è tenuto domenica. Lo spettacolo è assicurato tra pochi minuti con la MXGP!

11.55 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Afyon, nono atto del Mondiale Motocross 2021.

Presentazione GP Afyon – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Afyon 2021, valido come nono appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Afyonkarahisar ospita la MXGP per il secondo round iridato consecutivo, tre giorni dopo il Gran Premio di Turchia andato in scena domenica scorsa.

Jeffrey Herlings è il favorito d’obbligo per la vittoria overall odierna, alla luce di una forma fisica in crescita e di un feeling eccezionale con la pista turca. L’olandese della KTM avrà quindi una chance importante per accorciare ulteriormente le distanze rispetto alla testa del campionato.

Lo sloveno Tim Gajser si presenta al cancelletto di partenza di oggi da leader del Mondiale con un margine di 13 punti su Jorge Prado, 17 su Romain Febvre, 26 su Tony Cairoli e 36 sul rimontante Jeffrey Herlings.

Si parte alle ore 12.15 con gara-1, mentre la partenza della seconda manche è prevista alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino di Tony Cairoli nella corsa per il titolo: buon divertimento!

Foto: MXGP.com