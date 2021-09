Motocross, GP Afyon 2021: Tony Cairoli spalle al muro per continuare a sognare il decimo titolo

Secondo appuntamento consecutivo in Turchia per il Mondiale Motocross 2021, che si appresta ad affrontare nella giornata di domani (per la prima volta di mercoledì in stagione) il Gran Premio di Afyon valido come nono round dell’anno per la MXGP.

Tre giorni dopo il GP di Turchia, la pista di Afyonkarahisar ospiterà nuovamente i migliori centauri del pianeta mettendo in palio altri 50 punti cruciali per il campionato. Sono ancora cinque infatti i pretendenti ancora in corsa per il titolo iridato nella classe regina quando manca una sola tappa prima di concludere la prima metà del Mondiale.

Lo sloveno Tim Gajser è sempre leader della generale ed è reduce dal convincente successo di gara-2 nel primo evento turco, tuttavia la sesta piazza di gara-1 non gli ha consentito di allungare sui suoi più diretti inseguitori. Il campione del mondo in carica vanta un margine di 13 punti su Jorge Prado, 17 su Romain Febvre, 26 su Tony Cairoli e 36 sul rimontante Jeffrey Herlings.

Quest’ultimo ha vinto l’overall nel GP di domenica scorsa con un 1° ed un 2° posto di manche, a conferma del suo feeling in un contesto di gara che lo aveva già visto trionfare con una doppietta sia nel 2018 che nel 2019. L’olandese della KTM sarà quindi il grande favorito per il successo anche nelle due run di domani, dove avrà una chance importante per accorciare ulteriormente le distanze rispetto alla testa del campionato.

Capitolo a parte per il portacolori azzurro Tony Cairoli, chiamato al riscatto dopo un GP di Turchia negativo in termini di risultati (due quinti posti) ma abbastanza incoraggiante sul piano della velocità (in gara-2 era in lotta per il 2° posto prima della caduta finale). Il nativo di Patti deve tornare al più presto sul podio (è in striscia negativa da tre run consecutive) per non perdere troppo terreno nella generale da Gajser e per continuare a sognare il tanto agognato decimo titolo di una carriera già leggendaria.

Foto: MXGP.com