La nostra DIRETTA LIVE della Motocross delle Nazioni 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito in questa montagna russa di emozioni e rimanete con noi per analisi e commenti. Un caro saluto e buona serata a tutti!

Ecco la splendida classifica finale:

1 Italy 37

2 Race 3 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM

5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM

6 Race 2 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM

7 Race 2 48 LUPINO, Alessandro FMI KTM

17 Race 3 48 LUPINO, Alessandro FMI KTM

21 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM

2 The Netherlands 38

1 Race 3 3 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM

1 Race 2 3 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM

3 Race 3 1 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha

15 Race 1 1 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha

18 Race 1 2 VAN DE MOOSDIJK, Roan KNMV Kawasaki

20 Race 2 2 VAN DE MOOSDIJK, Roan KNMV Kawasaki

3 Great Britain 39

3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha

4 Race 3 7 WATSON, Ben ACU Yamaha

6 Race 3 9 SIMPSON, Shaun ACU KTM

12 Race 2 9 SIMPSON, Shaun ACU KTM

14 Race 2 8 MEWSE, Conrad ACU KTM

22 Race 1 8 MEWSE, Conrad ACU KTM

4 MFR 44

5 Race 3 75 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Husqvarna

7 Race 3 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda

7 Race 1 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda

10 Race 2 75 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Husqvarna

15 Race 2 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM

19 Race 1 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM

5 France 50

2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM

9 Race 3 15 BOISRAME, Mathys FFM Kawasaki

9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda

11 Race 3 13 PATUREL, Benoit FFM Honda

19 Race 2 15 BOISRAME, Mathys FFM Kawasaki

38 Race 2 14 VIALLE, Tom FFM KTM

6 Belgium 74

4 Race 2 6 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha

6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM

13 Race 2 5 EVERTS, Liam FMB KTM

17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM

34 Race 3 6 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha

36 Race 3 4 GENOT, Cyril FMB KTM

7 Estonia 78

11 Race 2 12 KULLAS, Harri EMF Yamaha

13 Race 1 10 KRESTINOV, Gert EMF Honda

15 Race 3 12 KULLAS, Harri EMF Yamaha

16 Race 3 10 KRESTINOV, Gert EMF Honda

23 Race 1 11 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna

27 Race 2 11 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna

8 Switzerland 80

2 Race 2 33 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha

4 Race 1 31 TONUS, Arnaud FMS Yamaha

18 Race 3 33 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha

26 Race 3 31 TONUS, Arnaud FMS Yamaha

30 Race 2 32 GWERDER, Mike FMS KTM

30 Race 1 32 GWERDER, Mike FMS KTM

9 Austria 82

3 Race 2 50 HOFER, Rene AMF KTM

8 Race 1 50 HOFER, Rene AMF KTM

21 Race 3 51 STAUFFER, Marcel AMF KTM

25 Race 2 51 STAUFFER, Marcel AMF KTM

25 Race 1 49 SANDNER, Michael AMF KTM

29 Race 3 49 SANDNER, Michael AMF KTM

10 Denmark 84

1 Race 1 28 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna

13 Race 3 28 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna

17 Race 2 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki

26 Race 1 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki

27 Race 3 30 BOEGH DAMM, Bastian DMU KTM

33 Race 2 30 BOEGH DAMM, Bastian DMU KTM

11 Germany 101

5 Race 2 21 JACOBI, Henry DMSB Honda

16 Race 1 20 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

19 Race 3 19 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna

24 Race 2 20 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

37 Race 3 21 JACOBI, Henry DMSB Honda

38 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna

12 Finland 108

12 Race 3 105 HAAVISTO, Jere SML Kawasaki

20 Race 1 103 SIHVONEN, Miro SML Honda

21 Race 2 104 WECKMAN, Emil SML Honda

24 Race 3 103 SIHVONEN, Miro SML Honda

31 Race 2 105 HAAVISTO, Jere SML Kawasaki

32 Race 1 104 WECKMAN, Emil SML Honda

13 Lithuania 110

9 Race 2 84 JASIKONIS, Arminas LMSF Husqvarna

14 Race 3 84 JASIKONIS, Arminas LMSF Husqvarna

27 Race 1 82 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha

28 Race 3 82 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha

32 Race 2 83 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM

36 Race 1 83 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM

14 Canada 112

11 Race 1 109 WRIGHT, Dylan CMA Honda

23 Race 2 110 PICCOLO, Jacob CMA KTM

24 Race 1 110 PICCOLO, Jacob CMA KTM

25 Race 3 111 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS

29 Race 2 111 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS

32 Race 3 109 WRIGHT, Dylan CMA Honda

15 Latvia 114

8 Race 3 22 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna

10 Race 1 22 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna

28 Race 2 23 PUMPURS, Mairis LAMSF Yamaha

29 Race 1 23 PUMPURS, Mairis LAMSF Yamaha

39 Race 2 24 MACUKS, Toms LAMSF GASGAS

16 Spain 120

12 Race 1 25 BUTRON, Jose RFME KTM

20 Race 3 25 BUTRON, Jose RFME KTM

22 Race 2 27 VALENTIN, Ander RFME Husqvarna

30 Race 3 27 VALENTIN, Ander RFME Husqvarna

35 Race 1 26 MARTINEZ, Yago RFME KTM

37 Race 2 26 MARTINEZ, Yago RFME KTM

17 Czech Republic 122

18 Race 2 78 POLAK, Petr ACCR Yamaha

22 Race 3 78 POLAK, Petr ACCR Yamaha

23 Race 3 76 DRDAJ, Dušan ACCR KTM

26 Race 2 77 WAGENKNECHT, Jan ACCR KTM

33 Race 1 76 DRDAJ, Dušan ACCR KTM

34 Race 1 77 WAGENKNECHT, Jan ACCR KTM

18 Bulgaria 170

31 Race 1 118 IVANOV, Maykal Grisha BMF Husqvarna

33 Race 3 118 IVANOV, Maykal Grisha BMF Husqvarna

35 Race 3 120 PETROV, Petar BMF Honda

35 Race 2 119 MALINOV, Nikolay BMF KTM

36 Race 2 120 PETROV, Petar BMF Honda

37 Race 1 119 MALINOV, Nikolay BMF KTM

19 Sweden 48

8 Race 2 41 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS

10 Race 3 42 BENGTSON, Ken SVEMO Husqvarna

14 Race 1 41 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS

16 Race 2 42 BENGTSON, Ken SVEMO Husqvarna

20 Rep. of South Africa 134

28 Race 1 59 MC LELLAN, Camden MSA Husqvarna

31 Race 3 60 PURDON, Tristan MSA KTM

34 Race 2 60 PURDON, Tristan MSA KTM

40 Race 2 59 MC LELLAN, Camden MSA Husqvarna

Questa la classifica di gara-3:

1 3 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:25.997 17 0:00.000 0:00.000 2:05.942 3 47.736

2 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:21.477 17 0:55.480 0:55.480 2:08.023 4 46.96

3 1 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 37:29.940 17 1:03.943 0:08.463 2:09.966 4 46.258

4 7 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:33.883 17 1:07.886 0:03.943 2:09.576 3 46.397

5 75 Bobryshev, Evgeny MFR MFR Husqvarna 38:10.955 17 1:44.958 0:37.072 2:11.938 4 45.567

6 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 38:17.149 17 1:51.152 0:06.194 2:12.177 5 45.484

7 73 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 38:23.543 17 1:57.546 0:06.394 2:12.967 14 45.214

8 22 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Husqvarna 38:25.049 17 1:59.052 0:01.506 2:12.435 4 45.396

9 15 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 38:29.101 17 2:03.104 0:04.052 2:12.548 2 45.357

10 42 Bengtson, Ken SWE SVEMO Husqvarna 38:30.318 17 2:04.321 0:01.217 2:13.741 4 44.953

11 13 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 38:31.904 17 2:05.907 0:01.586 2:13.018 7 45.197

12 105 Haavisto, Jere FIN SML Kawasaki 36:33.514 16 1 lap 1 lap 2:13.140 6 45.155

13 28 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:37.710 16 1 lap 0:04.196 2:12.789 6 45.275

14 84 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:42.157 16 1 lap 0:04.447 2:12.692 6 45.308

15 12 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 36:44.057 16 1 lap 0:01.900 2:14.568 8 44.676

16 10 Krestinov, Gert EST EMF Honda 36:50.954 16 1 lap 0:06.897 2:15.012 5 44.529

17 48 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 38:21.658 17 1:55.661 -1 laps 2:11.219 4 45.817

18 33 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:54.952 16 1 lap 1 lap 2:15.008 6 44.531

19 19 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:56.912 16 1 lap 0:01.960 2:13.124 10 45.161

20 25 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:09.328 16 1 lap 0:12.416 2:14.487 7 44.703

21 51 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 37:13.457 16 1 lap 0:04.129 2:14.478 7 44.706

22 78 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 37:26.219 16 1 lap 0:12.762 2:16.769 9 43.957

23 76 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 37:39.919 16 1 lap 0:13.700 2:17.745 4 43.646

24 103 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 38:04.569 16 1 lap 0:24.650 2:15.330 3 44.425

25 111 Medaglia, Tyler CAN CMA GASGAS 38:05.882 16 1 lap 0:01.313 2:17.741 3 43.647

26 31 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 38:09.319 16 1 lap 0:03.437 2:14.600 3 44.666

27 30 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 39:01.646 16 1 lap 0:52.327 2:11.956 6 45.561

28 82 Karka, Dovydas LTU LMSF Yamaha 36:31.666 15 2 laps 1 lap 2:19.634 8 43.055

29 49 Sandner, Michael AUT AMF KTM 36:40.446 15 2 laps 0:08.780 2:16.302 4 44.108

30 27 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 37:07.837 15 2 laps 0:27.391 2:18.893 5 43.285

31 60 Purdon, Tristan RSA MSA KTM 38:22.829 15 2 laps 1:14.992 2:21.338 3 42.536

32 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:49.581 15 2 laps -2:26.752 2:13.871 7 44.909

33 118 Ivanov, Maykal Grisha BUL BMF Husqvarna 22:46.527 9 8 laps 6 laps 2:17.740 3 43.647

34 6 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 15:53.734 6 11 laps 3 laps 2:16.583 5 44.017

35 120 Petrov, Petar BUL BMF Honda 9:29.915 4 13 laps 2 laps 2:17.866 3 43.608

36 4 Genot, Cyril BEL FMB KTM 2:20.020 1 16 laps 3 laps 0:00.000 0

37 21 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 2:57.149 1 16 laps 0:37.129 0:00.000 0

Oltre tutte le difficoltà, oltre tutte le tribolazioni l’Italia ha portato a casa questo traguardo dopo 19 anni.

Alessandro Lupino ha ricevuto una penalizzazione di dieci posizioni ed è arrivato diciassettesimo! L’Italia la spunta sull’Olanda per appena un punto!!!!!! PAZZESCO!

E’ il coronamento di una carriera da campionissimo per Tony Cairoli. Alla sua ultima stagione porta l’Italia in vetta del mondo. Che finale di carriera per un fenomeno senza tempo!

AL TRAGUARDO ALESSANDRO LUPINOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’ITALIA HA VINTO IL MOTOCROSS DELLE NAZIONIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UN OBIETTIVO STRAORDINARIO RAGGIUNTO DAI NOSTRI RAGAZZI IN CASA!!!!!

Terzo Coldenhoff e quarto Watson. Lupino sempre più vicino al traguardo.

TONY CAIROLI SOTTO LA BANDIERA A SCACCHI!!! SECONDA POSIZIONE E GARA DA URLO!! FUORICLASSE SENZA FINE!

VINCE JEFFREY HERLINGS!! CAMPIONE STUPENDO ED INFINITO L’OLANDESE!

ULTIMO GIRO: C’E’ UNA CADUTA FRA I DOPPIATI!! ORMAI L’ARRIVO E’ VICINO!

ULTIMO GIRO: Alessandro Lupino è stremato! Tante le imprecisioni, va quasi avanti per inerzia.

DUE GIRI: Lupino sta facendo tanta fatica ma deve stringere i denti e dare tutto! Il cuore!

DUE GIRI: Cairoli sta sorpassando doppiati come birilli!! L’ultimo sforzo prima della gloria!

TRE GIRI: 27 punti per l’Italia, 38 per l’Olanda! Siamo ad un passo dalla storia!!

TRE GIRI: con grande sapienza sta correndo Tony Cairoli: deve gestire, non importa forzare in questo momento.

Tutti a spingere gli azzurri per questo finale! Tensione alle stelle!

-1 Herlings ha un vantaggio di 36 secondi rispetto a Cairoli! Pazzesco l’olandese che ha dominato anche questa gara.

-2 Sta dando l’anima adesso Alessandro Lupino che sta andando al di là dei propri limiti per la maglia della Nazionale.

-3 Italia sempre più vicina ad un trionfo straordinario. Una gioia del genere manca dal 2002.

-5 Lupino ora va all’assalto di Sabulis. Ancora non sappiamo se la penalità è stata assegnata o meno.

-6 Vedremo l’entità della penalizzazione: intanto Lupino si è preso l’ottava posizione.

-7 Penalizzazione per Alessandro Lupino a causa della partenza. Adesso non è semplice per l’Italia.

-8 Duello fra Sabulis e Simpson per la sesta posizione. Il lettone si difende stoicamente.

-9 Resta in nona posizione Alessandro Lupino che deve restare lì per trattenere questo vantaggio prezioso.

-10 Cairoli sta facendo davvero una gara d’esperienza: ha preso le prime posizioni sin da subito e ciò gli ha permesso di evitare la confusione e il fango.

-12 Italia che provvisoriamente ha nove punti di vantaggio sull’Olanda in classifica generale.

-13 Traiettorie esterne per Cairoli per cavalcare meno buche possibili.

-14 Bravo a ripartire Lupino che sembra aver ripreso il controllo della situazione.

-15 PER TERRA BEN WATSON!! CHE VOLO! Il britannico è stato sopravanzato da Coldenhoff che ora è terzo.

-16 Lupino ora è nono, ma deve cercare di riprendere al più presto la focalizzazione per non rischiare di sprofondare in classifica.

-17 MANNAGGIA! ERRORE PER ALESSANDRO LUPINO! L’azzurro era sesto e purtroppo non sta riprendendo la concentrazione.

-18 Herlings ha già creato un solco incolmabile e va verso il bis dopo la vittoria in gara-2.

-19 Ben Watson è lontano da Cairoli e non sembra potersi avvicinare al siciliano.

-20 Provvisoriamente l’Italia è prima in classifica generale con un vantaggio di 13 punti nei confronti dell’Olanda seconda.

-21 Cairoli viaggia in maniera molto rotonda e precisa, senza esagerare nei rischi.

-22 I tifosi acclamano i nostri, è una bolgia a Mantova per i nostri ragazzi!

-23 Glenn Coldenhoff ha recuperato posizioni e adesso è quarto. L’Olanda potrebbe recuperare con questo risultato.

-24 E’ diminuita la pioggia, di conseguenza aumenta la visibilità e i piloti si possono assumere rischi maggiori.

-25 Lupino potrebbe aver effettuato una partenza irregolare ed è a rischio penalizzazione.

-26 Si avvicina Tony Cairoli a Herlings!! Casco viola per il nove volte campione del mondo.

-27 Adesso non deve avere troppa foga Cairoli, ma deve gestire le energie. La gara è ancora lunghissima.

-28 Lupino è settimo!! Grande partenza anche per lui!

-29 CHE PARTENZA DI TONY CAIROLI!!! L’AZZURRO E’ SECONDO DIETRO A HERLINGS!

SI PARTE!!! E’ COMINCIATA GARA-3!!!

16.08 Belgio che schiera Jeremy Van Horebeek e Brent van Doninck in questa gara-3. Vedremo se otterranno altri piazzamenti di un certo peso per la classifica generale.

16.06 I campioni in carica dell’Olanda invece sono ben al di sotto delle aspettative: quinta piazza a causa di due prove particolarmente negative da parte di Van De Moosdijk.

16.03 Potenzialmente gli azzurri scartando il risultato di Tony Cairoli di gara-1 hanno sei punti di vantaggio nei confronti del Belgio, secondo.

16.00 In gara-3 scendono in pista MXGP e Open. L’Italia schiera l’asso Antonio Cairoli e Alessandro Lupino: servono due piazzamenti solidi per ottenere un successo che manca da 19 lunghissimi anni.

15.57 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021 di Mantova.

15.22 Ci sarà da soffrire in gara-3 per difendere il solo punto di vantaggio sul Belgio. L’onere sarà di Tony Cairoli ed Alessandro Lupino. Appuntamento alle 16.00 per l’ultima prova di questo Motocross delle Nazioni. A presto!

Ecco la classifica generale con due gare disputate su tre:

1 Italy 39

5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM

6 Race 2 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM

7 Race 2 48 LUPINO, Alessandro FMI KTM

21 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM

2 Belgium 40

4 Race 2 6 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha

6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM

13 Race 2 5 EVERTS, Liam FMB KTM

17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM

3 Great Britain 51

3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha

12 Race 2 9 SIMPSON, Shaun ACU KTM

14 Race 2 8 MEWSE, Conrad ACU KTM

22 Race 1 8 MEWSE, Conrad ACU KTM

4 MFR 51

7 Race 1 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda

10 Race 2 75 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Husqvarna

15 Race 2 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM

19 Race 1 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM

5 The Netherlands 54

1 Race 2 3 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM

15 Race 1 1 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha

18 Race 1 2 VAN DE MOOSDIJK, Roan KNMV Kawasaki

20 Race 2 2 VAN DE MOOSDIJK, Roan KNMV Kawasaki

6 Austria 61

3 Race 2 50 HOFER, Rene AMF KTM

8 Race 1 50 HOFER, Rene AMF KTM

25 Race 2 51 STAUFFER, Marcel AMF KTM

25 Race 1 49 SANDNER, Michael AMF KTM

7 Switzerland 66

2 Race 2 33 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha

4 Race 1 31 TONUS, Arnaud FMS Yamaha

30 Race 2 32 GWERDER, Mike FMS KTM

30 Race 1 32 GWERDER, Mike FMS KTM

8 France 68

2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM

9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda

19 Race 2 15 BOISRAME, Mathys FFM Kawasaki

38 Race 2 14 VIALLE, Tom FFM KTM

9 Estonia 74

11 Race 2 12 KULLAS, Harri EMF Yamaha

13 Race 1 10 KRESTINOV, Gert EMF Honda

23 Race 1 11 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna

27 Race 2 11 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna

10 Denmark 77

1 Race 1 28 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna

17 Race 2 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki

26 Race 1 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki

33 Race 2 30 BOEGH DAMM, Bastian DMU KTM

11 Germany 83

5 Race 2 21 JACOBI, Henry DMSB Honda

16 Race 1 20 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

24 Race 2 20 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

38 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna

12 Canada 87

11 Race 1 109 WRIGHT, Dylan CMA Honda

23 Race 2 110 PICCOLO, Jacob CMA KTM

24 Race 1 110 PICCOLO, Jacob CMA KTM

29 Race 2 111 MEDAGLIA, Tyler CMA GASGAS

13 Lithuania 104

9 Race 2 84 JASIKONIS, Arminas LMSF Husqvarna

27 Race 1 82 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha

32 Race 2 83 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM

36 Race 1 83 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM

14 Finland 104

20 Race 1 103 SIHVONEN, Miro SML Honda

21 Race 2 104 WECKMAN, Emil SML Honda

31 Race 2 105 HAAVISTO, Jere SML Kawasaki

32 Race 1 104 WECKMAN, Emil SML Honda

15 Latvia 106

10 Race 1 22 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna

28 Race 2 23 PUMPURS, Mairis LAMSF Yamaha

29 Race 1 23 PUMPURS, Mairis LAMSF Yamaha

39 Race 2 24 MACUKS, Toms LAMSF GASGAS

16 Spain 106

12 Race 1 25 BUTRON, Jose RFME KTM

22 Race 2 27 VALENTIN, Ander RFME Husqvarna

35 Race 1 26 MARTINEZ, Yago RFME KTM

37 Race 2 26 MARTINEZ, Yago RFME KTM

17 Czech Republic 111

18 Race 2 78 POLAK, Petr ACCR Yamaha

26 Race 2 77 WAGENKNECHT, Jan ACCR KTM

33 Race 1 76 DRDAJ, Dušan ACCR KTM

34 Race 1 77 WAGENKNECHT, Jan ACCR KTM

18 Bulgaria 139

31 Race 1 118 IVANOV, Maykal Grisha BMF Husqvarna

35 Race 2 119 MALINOV, Nikolay BMF KTM

36 Race 2 120 PETROV, Petar BMF Honda

37 Race 1 119 MALINOV, Nikolay BMF KTM

19 Sweden 38

8 Race 2 41 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS

14 Race 1 41 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS

16 Race 2 42 BENGTSON, Ken SVEMO Husqvarna

20 Rep. of South Africa 102

28 Race 1 59 MC LELLAN, Camden MSA Husqvarna

34 Race 2 60 PURDON, Tristan MSA KTM

40 Race 2 59 MC LELLAN, Camden MSA Husqvarna

Questa la classifica di gara-2:

1 3 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:33.811 16 0:00.000 0:00.000 2:08.121 7 46.924

2 33 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:22.928 16 0:49.117 0:49.117 2:10.732 6 45.987

3 50 Hofer, Rene AUT AMF KTM 35:24.274 16 0:50.463 0:01.346 2:10.090 2 46.214

4 6 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:33.114 16 0:59.303 0:08.840 2:11.252 9 45.805

5 21 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:43.181 16 1:09.370 0:10.067 2:10.684 8 46.004

6 47 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 35:53.493 16 1:19.682 0:10.312 2:11.187 3 45.828

7 48 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 35:56.123 16 1:22.312 0:02.630 2:11.349 5 45.771

8 41 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:56.963 16 1:23.152 0:00.840 2:11.660 5 45.663

9 84 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:19.280 16 1:45.469 0:22.317 2:13.437 4 45.055

10 75 Bobryshev, Evgeny MFR MFR Husqvarna 36:29.951 16 1:56.140 0:10.671 2:12.826 5 45.262

11 12 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 36:38.085 16 2:04.274 0:08.134 2:14.351 4 44.748

12 9 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:39.919 16 2:06.108 0:01.834 2:15.365 3 44.413

13 5 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:40.802 16 2:06.991 0:00.883 2:14.526 5 44.69

14 8 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:42.671 16 2:08.860 0:01.869 2:14.536 8 44.687

15 74 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 36:46.672 16 2:12.861 0:04.001 2:14.322 4 44.758

16 42 Bengtson, Ken SWE SVEMO Husqvarna 36:49.723 16 2:15.912 0:03.051 2:15.349 8 44.419

17 29 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 36:51.144 16 2:17.333 0:01.421 2:15.057 8 44.515

18 78 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 34:51.360 15 1 lap 1 lap 2:16.138 5 44.161

19 15 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 34:52.707 15 1 lap 0:01.347 2:15.503 11 44.368

20 2 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 34:54.064 15 1 lap 0:01.357 2:11.657 5 45.664

21 104 Weckman, Emil FIN SML Honda 34:55.458 15 1 lap 0:01.394 2:16.368 10 44.087

22 27 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 34:56.863 15 1 lap 0:01.405 2:15.508 9 44.366

23 110 Piccolo, Jacob CAN CMA KTM 35:09.064 15 1 lap 0:12.201 2:13.211 5 45.131

24 20 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:13.819 15 1 lap 0:04.755 2:15.032 13 44.523

25 51 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 35:39.130 15 1 lap 0:25.311 2:15.520 2 44.362

26 77 Wagenknecht, Jan CZE ACCR KTM 35:45.054 15 1 lap 0:05.924 2:17.378 3 43.762

27 11 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 35:50.776 15 1 lap 0:05.722 2:17.131 10 43.841

28 23 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Yamaha 36:06.779 15 1 lap 0:16.003 2:18.428 5 43.431

29 111 Medaglia, Tyler CAN CMA GASGAS 36:16.401 15 1 lap 0:09.622 2:15.841 3 44.258

30 32 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 36:26.093 15 1 lap 0:09.692 2:13.290 2 45.105

31 105 Haavisto, Jere FIN SML Kawasaki 36:35.662 15 1 lap 0:09.569 2:19.753 6 43.019

32 83 Mackonis, Erlandas LTU LMSF KTM 37:04.216 15 1 lap 0:28.554 2:19.629 3 43.057

33 30 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 33:28.827 14 2 laps 1 lap 2:13.221 5 45.128

34 60 Purdon, Tristan RSA MSA KTM 34:49.890 14 2 laps 1:21.063 2:21.783 5 42.403

35 119 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 35:38.841 14 2 laps 0:48.951 2:23.871 5 41.787

36 120 Petrov, Petar BUL BMF Honda 29:19.025 13 3 laps 1 lap 2:13.136 4 45.157

37 26 Martinez, Yago ESP RFME KTM 20:27.205 8 8 laps 5 laps 2:21.398 4 42.518

38 14 Vialle, Tom FRA FFM KTM 4:47.018 2 14 laps 6 laps 2:18.184 2 43.507

39 24 Macuks, Toms LAT LAMSF GASGAS 0:00.000 0 16 laps 2 laps 0:00.000 0

40 59 Mc Lellan, Camden RSA MSA Husqvarna 0:00.000 0 16 laps 0:00.000 0:00.000 0

Sesta posizione per Mattia Guadagnini, settima per Lupino: azzurri che mettono in pista una prova di grande costanza che ci porta in prima posizione della classifica generale.

Guillod è secondo per la Svizzera, terzo Hofer per l’Austria.

VINCE, CANNIBALIZZA GARA-1 JEFFREY HERLINGS!!! L’olandese ha inflitto distacchi biblici agli avversari.

ULTIMO GIRO: Mattia Guadagnini continua a viaggiare in sesta posizione! Nonostante l’errore, un’altra manche da incorniciare per l’azzurro.

DUE GIRI: si ferma nel canale Yago Martinez: si ferma lo spagnolo.

41 secondi di Jeffrey Herlings rispetto a Guillod!! Dominio incontrastato, di un’altra categoria l’olandese.

Irraggiungibile il tedesco Jacobi per i due italiani che accusano troppo distacco dal teutonico.

Guillod che sta riuscendo ad incrementare su Hofer: lo svizzero sempre più vicino ad una preziosissima seconda posizione.

-1 Solo luci fucsia per un Jeffrey Herlings semplicemente di un’altra categoria rispetto agli altri.

-2 Mattia Guadagnini sorpassa Alessandro Lupino e adesso è sesto: poco cambia per quanto riguarda la situazione azzurra.

-4 Rimane in quarta posizione Van doninck: il Belgio rimane in corsa con l’Italia per la prima piazza nella classifica generale.

-5 Guillod e Hofer metteranno in scena un grande duello in questi momenti finali di gara-2: l’austriaco preme.

-6 Lupino adesso è a circa quattro secondi da Jacobi, Guadagnini a sette secondi dal connazionale.

-7 Herlings ha addirittura 25 secondi di vantaggio rispetto a Guillod: l’olandese potrebbe fermarsi a prendere un caffé visto il vantaggio.

-8 Sembrano congelate le posizioni degli italiani, ma non bisogna sottovalutare le insidie di una pista così ostica.

-9 Lo svizzero Guillod è secondo davanti all’austriaco Hofer. Molto bene l’elvetico.

-10 Sventola il tricolore a Mantova per supportare gli azzurri verso una grande impresa.

-11 Provvisoriamente l’Italia ha tre punti di vantaggio rispetto al Belgio in classifica generale.

-12 Jacobi da dietro!! Passa Lupino e si prende la quinta posizione. Adesso gli italiani sono sesto e settimo.

-13 Lupino continua ad andare fortissimo ed avvicina la quarta posizione. Vediamo se tra poco potrà passare all’attacco.

-15 Mattia Guadagnini adesso sta accorciando su Jacobi e vuole riprendersi la sesta posizione. Quinta piazza per un grande Alessandro Lupino.

-16 Italia che adesso mantiene un punto di vantaggio sul Belgio in classifica generale. Ci sarà tanto da soffrire.

-17 Jeffrey Herlings davvero inarrivabile, sta tenendo alta la bandiera olandese. La debolezza della squadra neerlandese è senza dubbio la MX2.

-18 Mattia Guadagnini riparte dalla settima posizione e deve reagire subito, soprattutto dal punto di vista psicologico.

-19 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CADE MATTIA GUADAGNINI!!!!!!!!!!! NON CI VOLEVA PROPRIO IN QUESTO MOMENTO!

-20 SBAGLIA RENE HOFER!!! MATTIA GUADAGNINI E’ TERZO!! Pazzesco il nostro centauro che sta facendo una prova sontuosa!!

-21 Italia al comando della classifica generale provvisoria con 36 punti davanti al Belgio che ne ha 41. Non bisogna commettere errori: abbiamo il coltello dalla parte del manico.

-22 Diventa complicatissima la classifica per quanto riguarda la Francia: anche se questo risultato andrà fra gli scarti, sicuramente non sarà semplice da recuperare.

-23 CADEEEEEE!!!!!!! SI FERMA TOM VIALLE!!!!!!! RITIRO PER IL FRANCESE!!!

-24 Grandissimo ritmo per Rene Hofer che con la MX2 si sta mettendo all’inseguimento di Herlings. Davvero sopra le righe la prova dell’austriaco fino a questo momento.

-25 Guadagnini supera Van doninck!! E’ quarto!! Nella classifica generale virtuale l’Italia è al comando!

-26 In grossa difficoltà la Francia con la 23° posizione di Tom Vialle!

-27 Il danese Boegh Damm cade ed è indietro! Colpo di scena perché la Danimarca esce così dalla lotta alla classifica generale.

-28 Benissimo gli azzurri: Mattia Gudagnini quinto e Alessandro Lupino sesto!

-29 PARTITO BENE MATTIA GUADAGNINI!!! Herlings subito primo da paura!

COMINCIA GARA-2!!! FORZA AZZURRI!!

14.38 L’Olanda schiererà Jeffrey Herlings dopo una prova incolore per Coldenhoff che ha compromesso anche la gara di Tony Cairoli sin dallo start.

14.36 Italia che andrà all’assalto con Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino. Il primo ha condotto un’ottima gara-1, conclusa in quinta posizione. Lupino dovrà essere bravo a rimediare la sfortuna avuta da Tony Cairoli in partenza.

14.33 Gara-1 ha consegnato alla Francia un vantaggio davvero insperato sulla carta. I transalpini proveranno a mantenere questo vantaggio nella prova Open e MX2.

14.30 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021.

13.56 L’appuntamento è per le 14.40 per gara-2 con MX2 e Open. Un saluto e a prestissimo!

13.54 Francia che si trova già con un vantaggio notevole rispetto alle altre nazioni. L’Italia non dovrà più sbagliare se vorrà rimontare posizioni nelle prossime due gare.

13.52 Questa invece la classifica per nazioni al termine della prima delle tre gare:

1 France 11

2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM

9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda

2 Belgium 23

6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM

17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM

3 Great Britain 25

3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha

22 Race 1 8 MEWSE, Conrad ACU KTM

4 Italy 26

5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM

21 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM

5 MFR 26

7 Race 1 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda

19 Race 1 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM

6 Denmark 27

1 Race 1 28 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna

26 Race 1 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki

7 Austria 33

8 Race 1 50 HOFER, Rene AMF KTM

25 Race 1 49 SANDNER, Michael AMF KTM

8 The Netherlands 33

15 Race 1 1 COLDENHOFF, Glenn KNMV Yamaha

18 Race 1 2 VAN DE MOOSDIJK, Roan KNMV Kawasaki

9 Switzerland 34

4 Race 1 31 TONUS, Arnaud FMS Yamaha

30 Race 1 32 GWERDER, Mike FMS KTM

10 Canada 35

11 Race 1 109 WRIGHT, Dylan CMA Honda

24 Race 1 110 PICCOLO, Jacob CMA KTM

11 Estonia 36

13 Race 1 10 KRESTINOV, Gert EMF Honda

23 Race 1 11 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna

12 Latvia 39

10 Race 1 22 SABULIS, Karlis LAMSF Husqvarna

29 Race 1 23 PUMPURS, Mairis LAMSF Yamaha

13 Spain 47

12 Race 1 25 BUTRON, Jose RFME KTM

35 Race 1 26 MARTINEZ, Yago RFME KTM

14 Finland 52

20 Race 1 103 SIHVONEN, Miro SML Honda

32 Race 1 104 WECKMAN, Emil SML Honda

15 Germany 54

16 Race 1 20 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS

38 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB Husqvarna

16 Lithuania 63

27 Race 1 82 KARKA, Dovydas LMSF Yamaha

36 Race 1 83 MACKONIS, Erlandas LMSF KTM

17 Czech Republic 67

33 Race 1 76 DRDAJ, Dušan ACCR KTM

34 Race 1 77 WAGENKNECHT, Jan ACCR KTM

18 Bulgaria 68

31 Race 1 118 IVANOV, Maykal Grisha BMF Husqvarna

37 Race 1 119 MALINOV, Nikolay BMF KTM

19 Sweden 14

14 Race 1 41 GIFTING, Isak SVEMO GASGAS

20 Rep. of South Africa 28

28 Race 1 59 MC LELLAN, Camden MSA Husqvarna

13.50 Questa la classifica di gara-1:

1 28 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:32.712 17 0:00.000 0:00.000 2:02.553 3 49.056

2 14 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35:34.188 17 0:01.476 0:01.476 2:03.854 5 48.541

3 7 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:37.463 17 0:04.751 0:03.275 2:03.597 6 48.642

4 31 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:05.827 17 0:33.115 0:28.364 2:04.529 6 48.278

5 47 Guadagnini, Mattia ITA FMI KTM 36:06.501 17 0:33.789 0:00.674 2:05.109 8 48.054

6 4 Genot, Cyril BEL FMB KTM 36:14.320 17 0:41.608 0:07.819 2:05.031 3 48.084

7 73 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:15.544 17 0:42.832 0:01.224 2:05.623 5 47.857

8 50 Hofer, Rene AUT AMF KTM 36:19.721 17 0:47.009 0:04.177 2:05.576 5 47.875

9 13 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:24.754 17 0:52.042 0:05.033 2:04.921 5 48.126

10 22 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Husqvarna 36:40.464 17 1:07.752 0:15.710 2:04.344 2 48.35

11 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:47.916 17 1:15.204 0:07.452 2:06.472 4 47.536

12 25 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:49.776 17 1:17.064 0:01.860 2:05.100 2 48.058

13 10 Krestinov, Gert EST EMF Honda 36:50.945 17 1:18.233 0:01.169 2:06.140 6 47.661

14 41 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 36:52.894 17 1:20.182 0:01.949 2:05.585 3 47.872

15 1 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:54.169 17 1:21.457 0:01.275 2:08.079 2 46.94

16 20 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 36:54.564 17 1:21.852 0:00.395 2:06.742 9 47.435

17 5 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:55.900 17 1:23.188 0:01.336 2:07.044 9 47.322

18 2 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 36:58.062 17 1:25.350 0:02.162 2:06.670 3 47.462

19 74 Petrashin, Timur MFR MFR KTM 37:23.996 17 1:51.284 0:25.934 2:05.999 6 47.715

20 103 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 37:29.853 17 1:57.141 0:05.857 2:07.746 3 47.062

21 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:33.704 17 2:00.992 0:03.851 2:07.539 3 47.139

22 8 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 37:34.713 17 2:02.001 0:01.009 2:07.937 5 46.992

23 11 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna 37:37.603 17 2:04.891 0:02.890 2:08.520 5 46.779

24 110 Piccolo, Jacob CAN CMA KTM 37:38.754 17 2:06.042 0:01.151 2:09.264 10 46.509

25 49 Sandner, Michael AUT AMF KTM 37:41.918 17 2:09.206 0:03.164 2:08.888 4 46.645

26 29 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 37:42.742 17 2:10.030 0:00.824 2:07.865 5 47.018

27 82 Karka, Dovydas LTU LMSF Yamaha 37:50.810 17 2:18.098 0:08.068 2:08.537 2 46.773

28 59 Mc Lellan, Camden RSA MSA Husqvarna 35:38.969 16 1 lap 1 lap 2:06.980 4 47.346

29 23 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Yamaha 35:40.136 16 1 lap 0:01.167 2:09.702 5 46.352

30 32 Gwerder, Mike SUI FMS KTM 35:43.052 16 1 lap 0:02.916 2:08.857 6 46.656

31 118 Ivanov, Maykal Grisha BUL BMF Husqvarna 36:01.044 16 1 lap 0:17.992 2:08.510 5 46.782

32 104 Weckman, Emil FIN SML Honda 36:17.410 16 1 lap 0:16.366 2:10.322 7 46.132

33 76 Drdaj, Dušan CZE ACCR KTM 36:24.419 16 1 lap 0:07.009 2:07.602 3 47.115

34 77 Wagenknecht, Jan CZE ACCR KTM 36:27.453 16 1 lap 0:03.034 2:09.965 3 46.259

35 26 Martinez, Yago ESP RFME KTM 36:30.146 16 1 lap 0:02.693 2:11.497 5 45.72

36 83 Mackonis, Erlandas LTU LMSF KTM 37:50.100 16 1 lap 1:19.954 2:15.498 3 44.37

37 119 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 35:40.804 15 2 laps 1 lap 2:14.805 3 44.598

38 19 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 7:19.707 3 14 laps 12 laps 2:24.996 2 41.463

OLSEN VINCE GARA-1 MXGP E MX2!! Seconda posizione per Vialle che porta la Francia in testa. Watson è terzo. Guadagnini ottimo quinto.

ULTIMO GIRO: il russo Brylyakov sta provando ad attaccare il belga Genot per la sesta posizione.

ULTIMO GIRO: Italia che provvisoriamente sarebbe in quarta posizione generale.

DUE GIRI: sta guadagnando Vialle su Olsen!!

DUE GIRI: 21° Tony Cairoli che non demorde! Tre posizioni più avanti Glenn Coldenhoff.

TRE GIRI: il francese Paturel è nono e sta ampliando ulteriormente il vantaggio francese.

ULTIMO MINUTO: Cairoli è 22° e guadagna un’altra posizione. L’Italia sta provando a limitare i danni e a ridurre il gap rispetto alla vetta.

-1 Ben Watson sta guadagnando su Vialle e proverà a passarlo nel finale per la seconda posizione.

-2 Tom Vialle sta facendo la differenza: con una moto di cilindrata più bassa sta dando filo da torcere a tutti gli altri.

-3 Tony Cairoli prova a dare l’assalto alla top-20. Vedremo se il siciliano avrà la forza di migliorare la sua posizione in questo finale.

-4 Glenn Coldenhoff sta spingendo e prova a riportare sotto l’Olanda. Diciannovesima posizione per il numero uno.

-5 SABULIS A TERRA!! Contatto con Guadagnini che se ne può andare ed involare in quinta posizione.

-6 La Francia in questo momento è ampiamente al comando della classifica generale con 12 punti, Italia che ne sta accumulando 29 e sarebbe quinta.

-7 Mattia Guadagnini all’attacco di Sabulis! Solo mezzo secondo di ritardo!

-8 Coldenhoff entra nei venti, resta 24° Cairoli che è chiamato ad una nuova rimonta.

-10 Rompe gli indugi Vialle!! Prova ad attaccare Olsen che resiste.

-11 Sabulis passato anche da Tonus, adesso Guadagnini può andare all’attacco del lettone.

-12 Vialle si avvicina ad Olsen e proverà a sferrare l’attacco nei prossimi giri.

-13 Cairoli a causa della sosta per cambiarsi gli occhiali è sceso in 24° posizione, Coldenhoff è 22°.

-14 Guadagnini sale di una posizione! Passato Genot, adesso è sesto.

-15 Si ferma per cambiare gli occhiali Tony Cairoli! Evidenti problemi di visibilità a causa della terra per il fenomeno siciliano.

-16 Tom Vialle sorpassa Sabulis e si guadagna la seconda posizione. Il francese sembra avere un passo migliore rispetto ad Olsen.

-18 Ventesima posizione per Cairoli che sta adesso rifiatando dopo la rimonta irruenta iniziale.

-19 Sorpasso di Olsen! Il danese si prende la leadership di questa gara-1 davanti al lettone Sabulis.

-20 Sabulis adesso sta guadagnando diversi secondi sugli altri: in testa ha una visuale sicuramente migliore rispetto ai suoi avversari.

-21 Mattia Guadagnini resta in settima posizione dietro allo svizzero Tonus.

-22 19° Tony Cairoli!! Coldenhoff ancora è rimasto indietro ed è 26°. Ancora lunghissima questa gara, il nove volte campione del mondo ha reagito da autentico fuoriclasse.

-23 Sabulis sempre al comando davanti al danese Olsen e allo spagnolo Butron.

-24 Terreno che si sta scavando molto: piove a Mantova e le condizioni sono complicate.

-25 22° Tony Cairoli che sta rosicchiando posizioni giro dopo giro. Il siciliano prova a riportarsi sul treno dei primi quindici.

-26 In testa c’è il lettone Sabulis davanti al francese Tom Vialle.

-27 34° posizione per Tony Cairoli che ha perso tanto terreno e deve cercare di fare una super rimonta.

-28 Partono da dietro i piloti MXGP, l’olandese e l’italiano hanno provato a buttarsi all’attacco, ma sono rimasti impantanati.

-29 Grande partenza per Mattia Guadagnini, SPINTI FUORI COLDENHOFF E CAIROLI!!

SI PARTE!!!!!! COMINCIA GARA-1!!!!

13.10 Numero 46 oggi per Tony Cairoli, quello di Valentino Rossi…

13.09 Sta per avere il via gara-1 con MXGP e MX2 impegnate: ci sono Antonio Cairoli e Mattia Guadagnini a rappresentarci.

13.07 Tra le favorite, oltre all’Italia, ci sono i campioni uscenti dell’Olanda che schierano Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e Glenn Coldenhoff, due terzi della formazione vincente di due anni fa. Attenzione anche al Belgio di Jeremy Van Horebeek, Liam Everts e Brent van Doninck.

13.04 L’ultima nazionale a vincere la Motocross delle Nazioni è stata l’Olanda nel 2019 in casa ad Assen grazie a Jeffrey Herlings, Calvin Vlaanderen e Glen Coldenhoff. L’Italia non trionfa addirittura dal lontano 2002 quando si correva a Bellpuig, in Spagna.

13.01 Eroico Tony Cairoli che stringe i denti dopo il trauma alla schiena che gli ha precluso di partecipare al Gp della Sardegna. Il siciliano vuole continuare ad incantare e regalare all’Italia una grande gioia.

12.58 L’Italia si presenta al completo con Tony Cairoli in MXGP, Mattia Guadagnini in MX2 e Alessandro Lupino in Open.

12.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021 che si disputa a Mantova dopo un anno di attesa.

La presentazione del Motocross delle Nazioni – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021, appuntamento che torna dopo un anno di assenza a causa della pandemia. A Mantova l’Italia sogna la vittoria schierando la sua formazione al completo.

Il circuito di Mantova rimpiazza l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che era stato inizialmente scelto come location per questo appuntamento. La nostra nazionale si presenta con Alessandro Lupino nella categoria Open, Mattia Guadagnini in MX2 e il fuoriclasse Tony Cairoli in MXGP. Il 36enne siciliano stringe i denti per vestire la maglia azzurra dopo il grave infortunio subito che non gli ha permesso di correre in Sardegna. Neanche un forte trauma alla schiena ha fermato questo fenomeno inimitabile che è davvero un ironman.

La principale antagonista sarà l’Olanda che schiera una formazione d’élite come quella composta da Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e Glenn Coldenhoff. Occhio anche al Belgio che si presenta con Jeremy Van Horebeek, Liam Everts e Brent van Doninck. Da monitorare anche la Francia di Tom Vialle (campione in carica della MX2) e Mathys Boisrame (due podi stagionali in MX2). Purtroppo saranno infatti assenti diversi top rider come lo sloveno Tim Gajser, lo spagnolo Jorge Prado, lo svizzero Jeremy Seewer ed i transalpini Romain Febvre e Maxime Renaux, oltre all’intera squadra americana.

In qualifica Tony Cairoli ha trionfato in MXGP, Jeffrey Herlings nella categoria Open e Tom Vialle in MX2. In testa c’è l’Olanda davanti all’Italia, Francia e Gran Bretagna di appena un punto. Si sono qualificate anche Germania (7), Lettonia (13), Danimarca (14) e Canada (16).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale del Motocross delle Nazioni: tutte e tre le gare saranno commentate in questa diretta live testuale. La partenza di gara-1 è prevista per le 13.10, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio questo splendido evento in scena a Mantova. Buon divertimento!

