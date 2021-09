L’Italia ha vinto il Motocross delle Nazioni 2021. Gli azzurri si sono imposto sulla sabbia dura del circuito di Mantova intitolato a Tazio Nuvolari, conquistando la prestigiosa competizione a squadre per la terza volta nella storia. A 19 anni di distanza dall’ultimo sigillo, il Bel Paese torna a imporsi e per di più lo fa in casa, al termine di una domenica da tregenda a causa del maltempo.

Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino si sono regalati una meritatissima apoteosi, imponendosi con un solo punto di vantaggio sull’Olanda. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato attraverso i canali della Federmoto.

Antonio Cairoli: “Dopo la caduta della Sardegna sapevo che il Nazioni sarebbe stato difficile se si fosse corso sull’asciutto, e sul bagnato le cose si sono complicate ancor di più. Nella prima manche sono caduto e ho sentito dolore, ma nella seconda sono riuscito a mantenere la seconda piazza senza troppi problemi. In pista cercavo di ascoltare lo speaker ma non capivo cosa stesse succedendo con Alessandro; pensavo fossimo fuori dai giochi invece sul traguardo abbiamo potuto esultare per questa grande vittoria”.

Alessandro Lupino: “La prima heat è stata tutto sommato regolare mentre al via della seconda sono stato spinto fuori pista dal gruppo. Sono rientrato e durante la gara guardavo i miei meccanici che mi segnalavano sia la penalità che le posizioni da guadagnare necessarie per vincere. Non ho mollato un attimo, ho dato tutto e sono riuscito a risalire dal nono al settimo posto dopo una scivolata che per qualche attimo mi ha disorientato. Sono davvero felice”.

Mattia Guadagnini: “Una vittoria incredibile. Esordire al Nazioni con un successo è meraviglioso. Credo di aver corso bene nonostante alcuni errori. Sono state gare difficili ma abbiamo mantenuto i nervi saldi e abbiamo portato a casa un Trofeo ambito da tutti i piloti del Motocross mondiale. Non potevo aspettarmi giornata migliore, sono davvero emozionato e soddisfatto”.

