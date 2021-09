Sarà un mercoledì di grande calcio per le italiane impegnate in Champions League. L’Inter attende allo Stadio San Siro il Real Madrid mentre il Milan farà visita al Liverpool nel fantastico scenario di Anfield. Due partite decisamente complicate per le milanesi ma che potranno mettersi alla prova contro squadre di primissimo piano.

Per i ragazzi di Simone Inzaghi un esordio nella massima competizione europea tutt’altro che facile. Il tecnico dei nerazzurri si affiderà al consueto 3-5-2. Tra i pali come di consueto con Handanovic tra i pali. La difesa a tra sarà composta da Skriniar, De Vrij, Bastoni. Sulle fasce agiranno Dumfries e Perisic con Barella, Brozovic, Calhanoglu al centro. In avanti la coppia Dzeko-Lautaro.

Carlo Ancelotti risponderà con il 4-3-3. Mediana di sostanza con Casemiro, Valverde e Modric che garantiranno quantità e qualità. Tridente d’attacco da paura con Asensio e Vinicius Junior che affiancheranno il bomber merengues Benzema.

Per quanto concerne il Milan sarà chiamato all’impresa ad Anfield. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic rimasto a Milano per un infortunio. Il tecnico rossonero schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Maignan in porta, la linea di difesa da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana Bennacer e Kessie. Alle spalle di Rebic agiranno Saelemaekers, Diaz e Leao.

Dall’altro lato Klopp dovrebbe affidarsi al 4-3-3. A centrocampo tanta quantità e corsa con Keita, Henderson e Fabinho. Il trio d’attacco, invece, sarà tutto classe e velocità. Sulle fasce Salah e Mané mentre Firmino dovrebbe agire al centro dell’attacco.

Foto: Lapresse