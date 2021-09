Liverpool-Milan, orario e tv Champions League: canale, streaming, programma, probabili formazioni

Dopo oltre sette anni dall’ultima volta il Milan torna in campo in Champions League e lo fa proprio contro il Liverpool, acerrima rivale dei rossoneri, per una sfida molto difficile, ma dal fascino straordinario, inseguendo una storia europea leggendaria.

Il match si svolgerà dunque questo mercoledì, 15 settembre 2021, alle ore 21, presso l’Anfield Road della città inglese e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, mentre sarà possibile seguire il match in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, ma anche Infinity+.

PROGRAMMA LIVERPOOL-MILAN

Champions League 2021

Mercoledì 15 settembre 2021

Ore 21 Liverpool-Milan

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MILAN

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Manè

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic

Foto: LaPresse