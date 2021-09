Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi e cifre: Joshua più ricco!

Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua e si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino si è reso protagonista di una meravigliosa impresa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, zittendo 62.000 spettatori accorsi in massa per sostenere il britannico nel tentativo di difendere le quattro cinture iridate. Il ribattezzato The Cat ha strappato le corone al rinominato AJ ed è salito meritatamente sul trono della categoria regina del pugilato, dopo essere stato padrone indiscusso dei massimi leggeri (Campione del Mondo per tutte le sigle, prima di optare per il grande salto).

Il 34enne si è imposto ai punti (117-112, 116-112, 115-113) al termine di un incontro in cui si è dimostrato superiore dal punto di vista tecnico e tattico, risultando migliore rispetto al 31enne che non è riuscito a fare la differenza con il suo proverbiale jab. Il destro poderoso e il sinistro magistrale dell’ex iridato dei cruiser hanno fatto la differenza nella rincorsa verso il Paradiso: si sapeva che aveva tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e l’ha completata, in maniera perentoria. Si tratta di un risultato sportivo e agonistico davvero eccezionale, ma che ha anche un importante risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk diventando il nuovo Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi? Il montepremi era già definito prima dell’incontro, indipendentemente dall’esito del confronto: come sempre a boxe le borse si accordano in partenza. Secondo la stampa britannica, stiamo parlando di 3 milioni di sterline (circa circa 3,51 milioni di euro). Usyk ha guadagnato meno rispetto ad Anthony Joshua! AJ si è infatti garantito 15 milioni di sterline (circa 17,54 milioni di euro) nonostante la sconfitta.

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO USYK E JOSHUA PER IL MONDIALE DEI PESI MASSIMI?

Anthony Joshua: circa 15 milioni di sterline (circa 17,54 milioni di euro).

Oleksandr Usyk: circa 3 milioni di sterline (circa 3,51 milioni di euro)

