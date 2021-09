VIDEO Usyk batte Joshua: è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi! Gli highlights

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si è materializzata una sorpresa relativa. 62000 spettatori osannanti erano pronti ad inneggiare al proprio beniamino Anthony Joshua, campione del mondo dei pesi massimi nelle categorie WBA, WBO, IBF e IBO. Il verdetto del ring e dei giudici, tuttavia, ha visto trionfare con merito l’ucraino Oleksandr Usyk, già campione olimpico a Londra 2012 tra i massimi leggeri, quando sconfisse in finale Clemente Russo. Va detto che proprio il pugile campano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, aveva previsto il successo da parte del suo ex-rivale.

Una sfida che ha visto il 34enne dell’Est Europa imporsi in maniera netta dal punto di vista tecnico. Più mobile e rapido rispetto all’avversario, non solo ha azzerato l’evidente gap in termini di peso e centimetri, ma lo ha addirittura sfruttato a proprio favore. Joshua non ha mai veramente trovato la giusta distanza, non riuscendo a far breccia nell’attenta guardia di Usyk ed anzi cadendo sovente al cospetto del potente e preciso sinistro dell’ucraino.

Usyk ha dimostrato anche una maggiore tenuta dal punto di vista fisico e non è un caso che, subito dopo l’incontro, abbia dichiarato che “non volevo metterlo KO, mi ero preparato per portarlo alla distanza e vincere ai punti“. In effetti la preparazione impeccabile del nativo di Shypyntsi è emersa di prepotenza nel corso del dodicesimo ed ultimo round. Qui Usyk ha letteralmente tempestato di colpi un Joshua visibilmente con il fiato corto, messo alle corde e salvato solo dalla campana. Una vittoria talmente nitida che non vi è stato nessun dubbio neppure da parte della giuria, come raccontano i cartellini: 117-112, 116-112, 115-113.

Parlavamo di sorpresa relativa perché Usyk è un campionissimo assoluto della boxe. Tra i cruiser ha spadroneggiato, riuscendo nell’impresa titanica di riunificare tutte le cinture. In carriera resta tutt’ora imbattuto, con 19 vittorie complessive, di cui 13 prima del limite. Da contratto dovrà affrontare nuovamente Joshua in una rivincita già attesissima. Nella notte di Londra la boxe deve comunque rendere onore al suo nuovo re dei massimi.

VIDEO: L’ULTIMO ROUND DOMINATO DA USYK

The 12th & Final Round 👊 What a fight #JoshuaUsyk pic.twitter.com/qDBcepHotC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

IL VERDETTO FINALE

What a moment for Oleksandr Usyk 👏#JoshuaUsyk pic.twitter.com/ySQhkrQloA — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

L’INGRESSO DI USYK SUL RING

OLEKSANDR USYK IS HERE TO CONQUER A NEW FRONTIER 🧑‍🚀 pic.twitter.com/XtYInGM5hB — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

L’INGRESSO DI JOSHUA SUL RING

A country on his shoulders, Anthony Joshua is here to deliver 👊🇬🇧 pic.twitter.com/dTg7aOo7Sz — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

ATMOSFERA DA BRIVIDI

Absolutely incredible scenes from London for #JoshuaUsyk 🇬🇧 pic.twitter.com/8DyB9M4onI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021

Foto: Lapresse