Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua ai punti con verdetto unanime e si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha firmato un’autentica impresa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sconfiggendo a domicilio il quotato britannico e strappandogli le quattro cinture iridate. Il 34enne ha zittito i 62.000 spettatori che hanno gremito gli spalti dello stadio nella capitale ed è salito in maniera perentorio sul trono della categoria regina, dopo essere già stato Campione del Mondo per tutte le sigle tra i massimi leggeri.

Il Campione Olimpico di Londra 2012 tra i pesi massimi ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine dell’incontro, parlando nella sua lingua madre: “Questa vittoria significa tantissimo per me. Il match è andato esattamente come pensavo, ci sono stati un paio di momenti in cui Joshua ha spinto tantissimo, ma io ero pronto e li ho superati. Metterlo ko non era il mio obiettivo, all’angolo mi hanno detto di fare quello per cui mi ero preparato e di portarlo alla distanza. Tutto quello che volevo fare era rendere lode a Nostro Signore, tutto quello che faccio è per il suo volere“.

Usyk ha mostrato tutta la sua dolcezza nel passaggio successivo: “Oggi per me è una doppia festa: 12 anni fa mia moglie mi ha detto sì“. Il ribattezzato The Cat ha poi spiegato il cammino seguito per arrivare a questa apoteosi: “Ho lavorato durissimo da gennaio per questo match, non ho visto casa mia per tantissimo tempo. Ora voglio andare a casa mia e vedere i miei bambini giocare. Questa sera non avete ancora visto il meglio di Usyk“.

