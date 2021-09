CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.15 Usyk resta imbattuto: per lui 19 vittorie in carriera, di cui 13 prima del limite.

0.14 “Ho lavorato duro da gennaio per questo match. Voglio andare a casa, stare con la mia famiglia e giocare con i miei bambini. Questa sera però non avete ancora visto il meglio di Usyk“.

0.12 “Tutto quello che dovevo fare era rendere gloria al Signore. Tutto questo è merito suo. 12 anni fa mi sposai con mia moglie, è una felicità doppia per me“.

0.10 “Questa vittoria significa tantissimo per me. L’incontro è andato esattamente come pensavo. Ci sono stati un paio di momenti che Joshua ha spinto forte, ma ero pronto a subire quei corpi. Metterlo KO non era il mio obiettivo, mi sono allenato in palestra per portarlo alla distanza e vincere ai punti“, le prime parole di Usyk.

0.09 Usyk è commosso. Dopo aver dominato tra i mediomassimi, oggi si laurea campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi!

Fischi e “buu” da parte del pubblico. Ma per cosa? Usyk ha dato una lezione di pugilato a Joshua. La vittoria è nitida, nessun dubbio. Siamo contenti che anche la giuria l’abbia vista e non sia stata di parte.

117-112, 116-112, 115-113. USYK NUOVO CAMPIONE DEL MONDO CON VERDETTO UNANIME! MERITATISSIMO, HA DOMINATO!

C’è grande preoccupazione tra il pubblico londinese. Sanno che Joshua non ha vinto…Ma la giuria può aver visto altro…

Impressionante Usyk. Tecnicamente si è rivelato superiore (e non di poco a Joshua). Paga in termini di peso e centimetri nei confronti dell’inglese, ma ha dato spettacolo. E nell’ultima ripresa ha letteralmente mandato in crisi il campione in carica. Ora attendiamo il verdetto della giuria (casalingo?).

LA CAMPANA SALVA JOSHUA! Finisce qui. A nostro avviso ha vinto Usyk ai punti, ma il nostro parere non conta nulla. Decidono i giudici…

USYK TEMPESTA JOSHUA DI COLPI E LO METTE ALLE CORDE!

UNO-DUE DI USYK!

Ancora Usyk col sinistro!

Jab destro di Usyk!

SINISTRO DI USYK!

Risponde Joshua con un diretto destro!

GANCIO SINISTRO DI USYK! Joshua accusa il colpo!

Combinazione destro-sinistro di Usyk!

Diretto destro di Joshua, gancio sinistro di Usyk! Può succedere di tutto…

Diretto sinistro di Usyk, poi gancio sinistro!

DODICESIMA ED ULTIMA RIPRESA!

Undicesima ripresa a favore dell’ucraino. Si deciderà tutto nell’ultimo round!

Tanti jab di Joshua a segno, risponde Usyk col sinistro!

Doppio sinistro di Usyk!

Jab sinistro di Joshua.

Peggiora la ferita al sopracciglio destro di Usyk.

Destro di Joshua, che cerca di abbassare il ritmo.

Doppio jab di Usyk e tonante sinistro che colpisce in pieno volto Joshua!

Parte all’attacco Usyk.

UNDICESIMO ROUND

Decimo round a favore di Joshua.

Sinistro di Usyk!

Ora esce del sangue dal sopracciglio destro di Usyk.

Piccola ferita sotto l’occhio destro per Joshua.

Sinistro di Joshua.

Ottimo diretto destro di Joshua, Usyk ha abbassato la guardia ed è stato punito.

Diretto destro di Joshua.

Ancora Usyk col diretto sinistro.

Jab destro di Usyk, risponde Joshua col jab sinistro.

Pesantissimo sinistro di Usyk!

Usyk sembra ancora pimpante dal punto di vista fisico.

Subito un clinch.

DECIMO ROUND

Gancio sinistro di Usyk sul gong! Ripresa favorevole all’ucraino a nostro avviso.

Joshua porta Usyk alle corde, l’ucraino si rifugia in clinch.

Gancio sinistro di Usyk.

Joshua a segno con il jab sinistro.

Diretto destro di Joshua.

Diretto sinistro e gancio destro di Usyk.

Ora Joshua avanza ed Usyk prova a sorprenderlo sul tempo.

Joshua si rifugia in clinch.

Joshua risponde con il jab sinistro.

Altro sinistro dell’ucraino.

Doppio sinistro di Usyk.

NONO ROUND

Altro montante al corpo di Joshua. Ottava ripresa dominata dall’inglese. Mancano 12 minuti al termine, saranno decisivi.

Uppercut destro al corpo di Joshua. Usyk incassa bene, ma in questa fase non sta portando colpi puliti.

Gancio destro di Joshua, che sta dominando questa frazione.

Doppio diretto destro di Joshua, che ha superato brillantemente il momento di difficoltà.

Fase favorevole a Joshua con il jab.

Diretto destro del britannico.

Jab sinistro di Joshua.

OTTAVO ROUND

Settimo round a favore di Usyk! E’ una sfida apertissima!

Gancio destro di Usyk, poi un jab!

Ancora una combinazione di Usyk, l’inglese ha il fiato corto!

STRAORDINARIO SINISTRO DI USYK! Joshua retrocede barcollando!

Doppio jab destro di Usyk, a cui non manca di certo il temperamento.

Reagisce Usyk con un gancio sinistro.

Joshua avanza col jab e va a segno con un uppercut sinistro al corpo.

Gancio sinistro di Usyk.

Destro di Joshua, più propositivo in questa fase. E il pubblico torna a scatenarsi.

SETTIMO ROUND!

Sesto round nitidamente a favore dell’inglese.

Gancio destro di Usyk, è alle corde, ma la campana lo salva.

Diretto destro potentissimo di Joshua.

Joshua ora si fa sentire con il jab sinistro.

Grande mobilità di gambe per Usyk, non dà riferimenti a Joshua.

Diretto sinistro di Usyk.

Questa volta a segno Usyk con il jab destro.

Ancora l’inglese con il jab.

Jab sinistro di Joshua.

SESTO ROUND, SIAMO A META’ INCONTRO!

Quinto round, a nostro avviso, con leggera preferenza per Usyk.

Jab destro dell’ucraino.

Ancora un diretto sinistro pulito di Usyk.

Montante destro preciso di Joshua al corpo.

E’ Usyk che continua a fare il match, avanza con coraggio.

Bellissimo diretto sinistro di Usyk.

A segno il ficcante jab dell’ucraino.

Gancio destro di Usyk.

QUINTO ROUND

Quarto round, a nostro avviso, ancora favorevole ad Usyk. Ma siamo a Londra, dunque la giuria potrebbe avere un ‘occhio di ‘riguardo’ per il padrone di casa.

Piccola ferita allo zigomo destro per Usyk.

Sinistro al corpo e gancio destro di Usyk.

Potentissimo diretto destro di Joshua, che reagisce con orgoglio. L’ucraino si rifugia in clinch.

Jab destro e gancio destro dell’ucraino! Cala il gelo tra il pubblico…

Altro jab destro di Usyk, sta dominando!

USYYYYYK!! Destro potentissimo, Joshua rischia di andare al tappeto!

QUARTO ROUND

Terzo round dominato da Usyk!

ALTRO GANCIO SINISTRO DI USYK!

SINISTRO TITANICO DI USYK, JOSHUA BARCOLLA!

Diretto sinistro perfetto di Usyk.

Diretto destro di Joshua.

Jab destro pulitissimo di Usyk.

Usyk sta lavorando molto al corpo.

Risponde Joshua con un potente gancio destro.

Uppercut sinistro di Usyk, benissimo in questa fase!

Potente destro al corpo dell’ucraino!

Sinistro al corpo di Usyk.

TERZO ROUND

Secondo round molto più equilibrato, ma con preferenza per Joshua. L’inglese mette in atto il suo classico pugilato poco spettacolare: attende e castiga l’avversario grazie al maggior allungo.

Diretto sinistro di Usyk, che reagisce.

Destro al corpo di Joshua.

Gancio destro di Usyk, ma risponde l’inglese con una bella combinazione.

Gancio sinistro di Joshua.

Ora Joshua prova a far male col jab sinistro. Risponde l’ucraino con un sinistro al corpo.

SECONDO ROUND!

Joshua ha faticato a trovare la giusta misura, rimanendo passivo e andando sempre a vuoto nei rari momenti in cui ha preso l’iniziativa.

Altro sinistro di Usyk. Primo round a senso unico per l’ucraino!

Gancio destro di Usyk! Non pesante, ma preciso.

Bellissimo diretto sinistro di Usyk!

A vuoto il gancio destro di Joshua.

Joshua molto attendista in queste prime battute di studio. Pantaloncini bianchi per entrambi.

Bene l’ucraino col jab destro.

Subito sinistro di Usyk a segno.

PRIMO ROUND!

SUONA LA CAMPANA! INIZIA IL MATCH TRA JOSHUA E USYK!

23.14 Boato ovviamente per il beniamino locale Anthony Joshua.

23.13 Usyk accolto con freddezza dal pubblico, nemmeno un fischio.

23.12 L’iconico Michael Buffer sta presentando uno dei match più attesi dell’anno.

23.10 L’atmosfera è più suggestiva che mai.

23.09 Joshua fa il suo ingresso sul ring accompagnato dalla colonna sonora del film “Rocky IV”. Avete presente quando Rocky Balboa si allena in Russia? Quella…

23.08 Joshua sale su un palco, fuochi d’artificio attorno a lui, la sigla AJ illuminata. Un vero e proprio tripudio, un’entrata da film. Sulle note del film di Rocky. Indossa un accappatoio bianco. Usyk lo aspetta sul ring.

23.07 Anthony Joshua è stato Campione Olimpico a Londra 2012 tra i pesi supermassimi, sconfisse il nostro Roberto Cammarelle con verdetto molto discusso. Oggi ci sono 62.000 persone sugli spalti per lui.

23.06 Il ribattezzato AJ ha 31 anni, è il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Oggi difende le sue cinture. Le ha difese lo scorso dicembre contro Kubrat Pulev, le aveva riprese nel dicembre 2019 battendo Andy Ruiz Jr. che lo aveva sconfitto nel giugno 2019, unica sconfitta della carriera del britannico.

23.05 Anthoy Joshua è pronto per salire sul ring, ma prima viene proiettato un filato con i migliori momenti della sua carriera.

23.04 Usyk è stato Campione Olimpiaco a Londra 2012 tra i pesi massimi, sconfiggendo il nostro Clemente Russo per 14-11 in finale.

23.03 Usyk sale sul ring con una maschera nera in volto, indossa un completo bianco. Accolto da una bordata di fischi. Sugli spalti anche due grandi ucraini come il pugile Wladimir Klitschko e il calciatore Andriy Schevchenko. Reduce da 18 vittorie consecutive.

23.03 Oleksandr Usyk è imbattuto, è stato Campione del Mondo dei pesi massimi leggeri per tutte le sigle. Ora tenta il grande salto di categoria di peso.

23.02 Lo speaker sta presentando i due pugili. Sale primo Oleksandr Usyk, 34enne ucraino soprannominato The Cat, è lo sfidante. Il Tottenham Hotspur Stadium di Londra è gremito in ogni ordine di posto, sono tutti per Joshua.

23.01 Sono appena suonati gli inni nazionali! I due pugili stanno per salire sul ring.

23.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi.

La presentazione del match – Quanti soldi guadagnano i due pugili – I pesi dei due pugili

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) andrà in scena uno dei confronti più attesi dell’anno: il britannico si presenterà sul ring, di fronte al proprio pubblico, per difendere le quattro cinture iridate contro il temibile ucraino. Joshua avrebbe dovuto fronteggiare Tyson Fury per l’unificazione totale del titolo mondiale della categoria regina, ma il suo connazionale è stato bloccato dal terzo confronto con Deontay Wilder (lo statunitense ha avuto ragione per via legale, tra due settimane è in programma l’incontro per la corona WBC).

Si preannuncia una contesa decisamente complicata per il ribattezzato AJ, che non avrà assolutamente vita facile contro il rinominato The Cat. Anthony Joshua ha difeso le cinture lo scorso dicembre contro il bulgaro Kubrat Pulev, dopo averle riconquistate nel dicembre 2019 battendo Andy Ruiz Jr. (colui che glielo sfilò sei mesi prima in maniera inattesa, infliggendogli l’unica sconfitta in carriera). Oleksandr Usyk, invece, era il Campione del Mondo per tutte le sigle tra i pesi massimi leggeri e ora ha tentato una nuova avventura tra i pesi massimi per scrivere una nuova pagina di storia del pugilato. L’ucraino è alla sua terza sfida in questa categoria e si presenta sul ring da imbattuto.

Il 31enne Joshua partirà con i favori del pronostico, ma il testa a testa con il 34enne è indubbiamente uno dei più complicati che gli siano capitati in carriera. Entrambi sono stati Campioni Olimpici a Londra 2012, entrambi sconfiggendo pugili italiani: Joshua tra i supermassimi (verdetto discusso contro Roberto Cammarelle), Usyk tra i massimi (contro Clemente Russo). Attenzione anche alle interessanti borse: 15 milioni di sterline per il britannico, 3 milioni di sterline per l’ucraino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round round round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alla mezzanotte italiana. Buon divertimento a tutti.

JOSHUA-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 SETTEMBRE:

Inizio ore 23.00/00.00 circa Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk

In precedenza, dalle ore 19.00:

Campbell Hatton vs Izan Dura (pesi leggeri, 4 riprese)

Cristopher Ousley vs Khasan Bysangurov (pesi medi, 10 riprese per il titolo intercontinentale WBA)

Maxim Prodan vs Florian Marku (pesi welter, 10 riprese per il titolo internazionale IBF)

Callum Smith vs Lenin Castillo (pesi mediomassimi, 12 riprese)

Lawrence Okolie vs Dilan Pasovic (pesi massimi leggeri, 12 riprese per il Mondiale WBO)

JOSHUA-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

