LIVE Italia-Repubblica Ceca, Europei volley in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro, azzurri già certi del primo posto!

Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021. Il percorso di crescita della nostra nazionale continua senza sosta e per quello che si è visto in questi giorni sognare è lecito.

L’Italia è già matematicamente prima nel proprio girone, la partita di stasera è perfetta sia perchè la nostra nazionale si troverà per la prima volta a giocare con tanto pubblico contro (si gioca ad Ostrava), sia per continuare ad affinare le intese, che sembrano comunque essere già a buon punto. Gli azzurri si sono comportati egregiamente in questa prima fase: sono arrivate quattro vittorie consecutive contro Bielorussia, Montenegro, Bulgaria e Slovenia, in particolar modo quelle contro queste ultimi due squadre hanno dimostrato tutto il potenziale della nostra nazionale. La Repubblica Ceca andrà a caccia della seconda posizione del girone, per farlo dovrà battere gli azzurri, la formazione di casa si trova al momento in terza posizione con 7 punti, frutto di due vittorie contro Slovenia e Montenegro e di due sconfitte contro Bulgaria e Bielorussia. Domani scopriremo anche l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale, sappiamo con certezza che sarà una tra Lettonia e Slovacchia, squadre che si stanno giocando il quarto posto nel gruppo D.

