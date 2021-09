La giovane Italia del neo-ct Ferdinando De Giorgi vince e convince agli Europei di volley 2021 che si stanno disputando in varie località sparse per il Vecchio Continente (la Final Four si svolgerà in Polonia). Gli azzurri hanno annichilito per 3-0 la temibile Slovenia, aggiudicandosi il primo posto nel girone B con un turno d’anticipo. Si tratta di un risultato di un’importanza smisurata, perché offre alla selezione tricolore un tabellone invitante per provare ad issarsi sino alla zona medaglie.

Agli ottavi, in programma domenica 12 settembre (orario da stabilire), la compagine del Bel Paese affronterà la quarta del gruppo D, presumibilmente una tra Slovacchia, Lettonia ed Estonia: si tratta di compagini oggettivamente di un livello inferiore rispetto alla Nazionale italiana.

In caso di accesso ai quarti, gli azzurri incrocerebbero una tra la seconda del raggruppamento D (sicuramente la Germania) e la terza del nostro girone (una tra Slovenia, Bulgaria e Repubblica Ceca, quest’ultima prossima avversaria di Giannelli e compagni domani alle 19.00 in un match ininfluente). La Germania sarebbe chiaramente una rivale scomoda, sorretta ancora dall’intramontabile opposto Georg Grozer, prossimo ai 37 anni. Tra le fila teutoniche figurano anche due vecchie conoscenze del nostro campionato come Christian Fromm e Denys Kaliberda. Di sicuro la compagine allenata da Andrea Giani, che ha ceduto 1-3 alla Francia nello scontro diretto per il primo posto, non avrà strada spianata in un ottavo di finale che si annuncia insidioso ed equilibrato. Non è escluso, dunque, che gli uomini di De Giorgi possano ritrovarsi ai quarti una avversaria già affrontata nel girone iniziale.

Se l’Italia riuscisse ad arpionare le semifinali, allora l’obiettivo di questi Europei sarebbe raggiunto. Stiamo infatti parlando di una squadra giovane e di prospettiva, con tanti ragazzi alla prima esperienza, o quasi, in una competizione così importante. Il livello espresso lascia ben sperare, anche se, come preventivato alla vigilia, in alcuni frangenti si avverte l’assenza di un opposto realmente risolutore.

Il tabellone, ad ogni modo, è intrigante: per come si è messa, gli azzurri eviterebbero i campioni olimpici della Francia ed i campioni del mondo della Polonia sino all’eventuale finalissima: mica male… (Dando per scontato che i polacchi non perdano 0-3 o 1-3 con la modesta Ucraina, a quel punto lo scenario cambierebbe). In semifinale si profilerebbe all’orizzonte una tra Olanda, Russia e Serbia, con queste ultime due che potrebbero anche ritrovarsi faccia a faccia sin dagli ottavi.

Foto: CEV