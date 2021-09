CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:25 Questa sera la differenza l’abbiamo fatta al servizio: dai nove metri sono arrivati 10 ace contro i 4 della Repubblica Ceca. Ottima prestazione anche a muro, dove sono arrivate 13 stampate!

21:24 Ottima partita anche per Pinali che, dopo la partita difficile di ieri, oggi chiude con 22 punti a referto, frutto di un 34% in attacco, cinque muri e cinque ace.

21:22 Per l’Italia i migliori in campo sono stati senza ombra di dubbio Anzani e Micheletto, che hanno chiuso la partita rispettivamente con il 67% e il 62% in attacco, 12 punti per il primo e 20 per il secondo.

21:20 Gli azzurri vincono con grande carattere la partita più sofferta dell’interno Europeo, appuntamento adesso alle 16:00 di domenica, quando sfideremo agli ottavi la Lettonia!

25-22 GALASSI! La chiudiamo al centro!

24-22 Non passa la battuta di Anzani.

24-21 Errore in attacco di Finger, sono tre match-point per l’Italia!

23-21 ANZANI! Ci sblocchiamo con Simone al centro!

22-21 Muro di Vasina su Pinali, stiamo giocando con molto timore, le facce non sono più quelle dei primi due set.

22-20 Ancora un mani-out di Finger.

22-19 Hadrava entra e sbaglia il servizio.

21-19 Mani-out di Finger da posto due.

21-18 Per fortuna finisce qui la serie al servizio di Licek.

20-18 Scappa la ricezione di Balaso, tornano a -2 i padroni di casa.

20-17 Ace di Licek, che pesca la zona di conflitto tra Lavia e Michieletto.

20-16 Primo tempo di Polak.

20-15 Diagonale stretta paurosa di Michieletto!

19-15 Nooooo. Galassi sciupa una buona difesa di Balaso con un pallonetto in rete.

19-14 Pallonetto spinto di Lavia.

18-14 Esce la battuta di Pinali.

18-13 Mani-out di Pinali da posto due!

17-13 S’insacca l’attacco di Finger, i padroni di casa tornano a -4.

17-12 Pipe di Licek.

17-11 Sette pazzesca di Anzani, bene in ricezione Balaso.

16-11 Muro di Vasina su Lavia, attenzione a non calare il ritmo.

16-10 Ace di Finger.

16-9 Passa questa volta Finger da posto due.

16-8 STAMPATONA DI LAVIA SU FINGER! Voliamo a +8!

15-8 Gioco spettacolare di Giannelli, Anzani non ha problemi in attacco!

14-8 Muroneeeee di Pinali su Patocka!

13-8 Ennesima bordata di Michieletto, percentuali folli per lui.

12-8 Primo tempo di Polak.

12-7 Palla a scavalcare il muro di Michieletto!

11-7 Non passa la battuta di Galassi.

11-6 Bellissimo primo tempo dietro di Galassi.

10-6 Finger sfonda sulle mani del muro azzurro.

10-5 Disastro in ricostruzione dei cechi.

9-5 Pallonetto spinto per Lavia.

8-5 Patocka mete giù una palla a filo rete.

8-4 Pipe stupenda di Michieletto!

7-4 Pallonetto spinto di Vasina.

7-3 Muroneeeeeee di Galassi su Licek, voliamo a +4!

6-3 Gran primo tempo di Anzani!

5-3 Finger trova il tocco del muro da posto due.

5-2 MURONEEEEEE DI ANZANI SU SEDLACEK! Gran scambio in difesa dei nostri.

4-2 ACE DI MICHIELETTO!

3-2 Non passa questa volta il servizio del centrale ceco.

2-2 Ace di Polak.

2-1 Parallela indifendibile di Vasina.

2-0 FINALMENTE! Gran muro di Michieletto su Finger!

1-0 Si riparte con una gran diagonale di Michieletto.

20:45 Siamo calati un po’ d’intensità in tutti i fondamentali. A farci particolarmente male è Finger, che sta passando con il 48% in attacco, ma in generale stiamo facendo fatica in contrattacco sulle poche difese che arrivano. Michieletto continua ad essere il migliore dei nostri (53% in attacco e 13 punti totali).

23-25 Noooooooooo! Sbaglia questa volta il servizio Pinali, i cechi accorciano.

23-24 ACEEEEEE! Pinali ci riporta a -1!

22-24 Torna a farsi vedere in attacco Lavia.

21-24 Errore madornale di Cortesia al servizio.

21-23 Pallonetto vincente di Pinali!

20-23 Vasina riporta i suoi a +3, completamente fuori tempo il nostro muro.

20-22 Muroneeeee di Pinali su Vasina!

19-22 Esce il primo tempo di Sedlacek!

18-22 Ennesimo attacco vincente di Michieletto, è l’unico dei nostri a passare con continuità.

17-22 Gran sette di Polak.

17-21 Mani-out di Michieletto, restiamo a contatto.

16-21 Finger sfrutta il muro poco invadente di Cortesia.

16-20 Errore in attacco di Galabov.

15-20 Mani-out di Finger, che sblocca la situazione per i suoi. Rientra Lavia per Bottolo.

15-19 Galassi ci riporta a -4! Time-out Repubblica Ceca.

14-19 Murone di Giannelli su Galabov, finalmente un break.

13-19 Passa questa volta Pinali, bravo Giannelli a lasciarlo praticamente senza muro.

12-19 Pinali prende l’asta da seconda linea, non ci entra un contrattacco.

12-18 Gran battuta di Pinali, poi ne approfitta Bottolo su una palla a filo rete.

11-18 Mani-out di Galassi dal centro.

10-18 Ancora un errore di Bottolo, rischiamo di essere intorno al 10-15% in contrattacco.

10-17 Invasione di Sedlacek, che ci grazia. Stanno tirando sù qualsiasi cosa i padroni di casa.

9-17 Scappa la ricezione di Bottolo.

9-16 Entra Cortesia su Anzani.

9-16 Finger continua a farci male, non l’abbiamo mai preso a muro questa sera.

9-15 Mani-out di Vasina, la differenza è che loro difendono tutto, noi invece non tiriamo sù un pallone. De Giorgi chiama nuovamente time-out.

9-14 Esce l’attacco di Bottolo, momento di difficoltà per i nostri.

9-13 Diagonale vincente di Finger, purtroppo non abbiamo sfruttato la palla del -2.

9-12 Spallata paurosa di Bottolo, torniamo a -3!

8-12 S’insacca l’attacco di Pinali, usciamo da una situazione complessa.

7-12 Time-out per Fefè de Giorgi.

7-12 Pallonetto spinto di Galobov, le nostre percentuali in contrattacco calano scambio dopo scambio.

7-11 Pallaccia di Balaso, Michieletto non riesce ad uscire dal cono d’ombra del muro.

7-10 Ancora un colpo alto di Michieletto.

6-10 Pipe vincente di Galobov, ci stiamo capendo poco con il nostro sistema muro-difesa.

6-9 Primo tempo di Polak, giocata molto leggibile.

6-8 Mani-out di Michieletto da posto quattro.

5-8 Ace di Bartunek, Balaso sta facendo fatica questa sera.

5-7 Esce il servizio di Bottolo.

5-6 Ottima sette di Galassi.

4-6 S’insacca il primo tempo di Sedlacek, continua ad essere poco invadente il muro di Galassi.

4-5 Non passa la battuta di Vasina.

3-5 Mani-out di Finger da seconda linea, bisogna fare meglio a muro, questa era una palla bassa e corta.

3-4 Rispondiamo in pipe con Michieletto.

2-4 Ancora una pipe di Galabov, questa volta di seconda intenzione.

2-3 Pipe di Galabov, non riesce la difesa a Balaso.

2-2 Non passa la battuta di Polak.

1-2 Esce di un pelo il colpo di Pinali, l’idea era ottima.

1-1 Mani-out di Finger da posto due.

1-0 Si riparte con l’ennesimo pallonetto di seconda intenzione di Giannelli.

20:07 Nel mentre l’Estonia perde 2-0 contro la Francia, quasi sicuramente la nostra avversaria agli ottavi sarà la Lettonia.

20:04 Ottima serata anche per i nostri centrali: 3 muri e 67% in attacco per Anzani, mentre Galassi è leggermente al di sotto del 50% ma ha toccato tanto a muro.

20:02 La qualità che riesce a mettere in campo questa squadra è qualcosa di impressionante vista la giovane età e la poca esperienza internazionale. Ottima partita fino a questo momento di Pinali che, dopo la prestazione complessa di ieri, sta viaggiando con il 47% in attacco e ha trovato anche tre ace e tre muri per un totale di 14 punti complessivi.

25-21 LA CHIUDE PINALIIIIIII, TRE ACE CONSECUTIVI!

24-21 ANCORAAAAAAA ACE! Che reazione di Pinali dopo la partita di ieri!

23-21 ACEEEEEE DI PINALI! Break pesantissimo!

22-21 Ricezione enciclopedica di Bottolo, Galassi a segno in attacco!

21-21 Cambio di diagonale per la Repubblica Ceca.

21-21 Finger passa da seconda linea, stiamo facendo tanta fatica a muro sull’opposto ceco.

21-20 Invasione aerea di Bartunek, ma gran battuta di Sbertoli! Time-out per la Repubblica Ceca.

20-20 Entra Sbertoli per il servizio.

20-20 Apertura stupenda di Giannelli, poi ci pensa ancora Pinali, che sta facendo un grande secondo set.

19-20 Esce di un niente la battuta di Michieletto.

19-19 Gran primo tempo di Anzani, restiamo a contatto!

18-19 Vasina sfonda sulle mani del muro di Michieletto.

18-18 ANDIAMO! Adesso difendiamo di più con Bottolo in seconda linea, Pinali va nuovamente a segno in posto due!

17-18 Ricezione meravigliosa di Bottolo, poi ci pensa Pinali in attacco.

16-18 Errore al servizio da entrambe le parti.

15-17 Palleggio di seconda intenzione di Bartunek.

15-16 Subito una bella parallela di Bottolo, bravo!

14-16 Finger continua a passare in parallela, continuiamo a lasciargli troppo spazio a muro. Entra Bottolo su Lavia.

14-15 Galabov sfrutta il nostro muro a tre scomposto e riporta i suoi avanti.

14-14 Ennesima parallela di Finger da seconda linea.

14-13 Primo tempo dietro di Galassi, ma un applauso a Monik, che sta tirando sù qualsiasi cosa in difesa.

13-13 Vasina questa volta passa con una palla piazzata.

13-12 NON SI PASSA PIU’! Ancora un muro di Anzani su Vasina!

12-12 Mani-out di Vasina, bisogna fare meglio in questi casi di palla alta.

12-11 ACE DI MICHIELETTO! Passiamo avanti!

11-11 ANCORAAAAA! Questa volta il muro di Anzani è su Vasina, torniamo in parità! Time-out per la Repubblica Ceca.

10-11 MURONEEEE DI ANZANI! Stampatona di Simone su Finger!

9-11 Ci sblocchiamo con un buon primo tempo di Anzani.

8-11 Time-out per l’Italia.

8-11 Pallonetto spinto di Vasina, adesso facciamo un po’ di fatica in cambio-palla.

8-10 Vasina gioca sulle mani altre del nostro muro.

8-9 Ennesima magia di Giannelli di seconda intenzione.

7-9 Finger passa in parallela anche da posto quattro, facciamo fatica a muro a tenerlo.

7-8 Fallo di palleggio di Monik, ma che scambio stupendo!

6-8 Palla leggermente bassa di Giannelli, Pinali non passa da seconda linea.

6-7 Ancora una bordata di Finger, un po’ sui talloni in difesa Balaso.

6-6 Lavia sfonda sulle mani del muro, giocata molto intelligente.

5-6 Bordata di Finger in parallela.

5-5 ACE DI PINALI! Giulio torva la zona di conflitto tra Monik e Galabov.

4-5 Ottimo primo tempo di Galassi.

3-5 Fallo di doppia di Giannelli, raro errore del nostro pallegiatore.

3-4 Diagonale profonda di Vasina.

3-3 Muroneeeeeee di Pinali su Galabov!

2-3 WOW! Giannelli lascia Anzani senza muro, il nostro centrale pianta un chiodo sui quattro metri!

1-3 Lavia continua a provare a passare in pallonetto, ma si prende un altro muro da parte di Bartunek.

1-2 Vasina gioca contro il muro in scorrimento di Lavia.

1-1 Gran spallata di Pinali da posto quattro.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Polak.

19:32 Torniamo a vedere anche un buon Pinali, che al momento viaggia al 57% in attacco, con 5 punti e un muro.

19:30 Ottimo primo set dell’Italia, che si è ripresa immediatamente dopo un inizio leggermente sottotono. Come al solito a fare la voce grossa è Michieletto, che ha concluso il primo set con il 71% in attacco e con l’86% di ricezione positiva!

25-20 MURONE! Arriva una stampatona di Galassi su Vasina, il primo set è nostro!

24-20 Esce la battuta di Finger, sono 4 i set-point per l’Italia!

23-20 Pallonetto spinto di Vasina, che ha sfruttato il muro scomposto di Pinali.

23-19 Ottima alzata di Pinali e gran colpo dietro il muro di Michieletto.

22-19 Scappa la pipe di Lavia, attenzione. De Giorgi interrompe immediatamente il gioco.

22-18 Diagonale potente di Vasina, break per la Repubblica Ceca.

22-17 Non passa questa volta il servizio di Simone.

22-16 Ancora ace di Giannelli, voliamo a +6!

21-16 Apertura stupenda di Giannelli, poi Pinali rischia ma trova un buon mani-out.

20-16 Ancora un primo tempo di Polak.

20-15 Pallonetto di seconda intenzione di Giannelli, che è andato in cielo.

19-15 Buona sette di Polak.

19-14 Difesa spaventosa di Balaso, poi ci pensa Michieletto in attacco!

18-14 Pinali passa in parallela da seconda linea!

17-14 Passa Sedlacek, ancora poco invadente il muro di Galassi.

17-13 Si ferma sul nastro la battuta di Vasina.

16-13 S’insacca l’attacco di Vasina.

16-12 Mani-out di Pinali da posto due.

15-12 Difesa vincente di Galabov.

15-11 ANCORA ACE! Mamma mia che botta che ha tirato Michieletto! Secondo time-out per i padroni di casa.

14-11 Mani-out di Lavia, adesso il nostro sistema muro-difesa funziona alla perfezione!

13-11 Time-out Repubblica Ceca.

13-11 Ottima variazione di Giannelli, che serve in pipe Michieletto, Alessandro non sbaglia!

12-11 ACE DI MICHIELETTO! Passiamo avanti!

11-11 Ancora Michieletto, che sta mettendo la palla giù da ogni parte del campo!

10-11 Prova la battuta float Giannelli, ma la palla non passa.

10-10 CI SIAMO! Buona difesa di Pinali, poi ci pensa Michieletto con un ottimo mani-out!

9-10 Sfonda sulle mani del muro Pinali.

8-10 Questa volta va a segno Finger da posto quattro.

8-9 E ANDIAMO! Arriva finalmente un muro anche per noi: stampatona di Anzani su Finger!

7-9 Michieletto riceve perfettamente e poi attacca alto sopra il muro!

6-9 Giannelli prova ad attaccare di seconda intenzione ma si prende un muro da parte di Polak. De Giorgi chiama time-out.

6-8 Sbaglia anche Lavia, poco concentrati i nostri in quest’avvio, sono già 3 gli errori al servizio.

6-7 Out anche il servizio di Sedlacek.

5-7 Parte un aquilone a Pinali dai nove metri.

5-6 Fortunatamente l’attacco di Finger finisce fuori.

4-6 Si prende un altro muro Lavia, ma stiamo facendo parecchia fatica in ricezione.

4-5 Attacco vincente di Finger da seconda linea.

4-4 Finisce qua la serie al servizio di Finger.

3-4 Ancora un muro, questa volta di Sedlacek su Lavia.

3-3 Purtroppo continuano le difficoltà di Pinali in attacco, Giulio si prende un muro.

3-2 Non passa la battuta di Michieletto.

3-1 Parallela stupenda di Michieletto da posto due.

2-1 Primo tempo di Polak, c’era Giannelli in difesa.

2-0 Errore in attacco di Vasina.

1-0 Subito un gran primo tempo di Anzani.

19:00 Si parte!

18:58 I padroni di casa rispondono con: Vasina, Finger, Polak, Bartunek, Galabov, Sedlacek e Monik.

18:56 Questo il sestetto dell’Italia: Giannelli, Lavia, Michieletto, Anzani, Galassi, Pinali e Balaso.

18:54 E’ il momento degli inni nazionali!

18:53 Entrano in campo le squadre!

18:51 La Repubblica Ceca è al momento quarta nel gruppo B, ma una vittoria questa sera la riporterebbe fino al secondo posto.

18:49 L’Italia agli ottavi incontrerà o la Lettonia, o, in caso di vittoria da tre punti contro la Francia, l’Estonia, in entrambi i casi si parla di partite assolutamente alla portata per i nostri.

18.46 Gli azzurri si sono comportati egregiamente in questa prima fase: sono arrivate quattro vittorie consecutive contro Bielorussia, Montenegro, Bulgaria e Slovenia, in particolar modo quelle contro queste ultimi due squadre hanno dimostrato tutto il potenziale della nostra nazionale.

18:43 L’Italia, già matematicamente prima nel girone, va a caccia del punteggio pieno contro i padroni di casa della Repubblica Ceca.

18:40 Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2021.

