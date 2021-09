LIVE Italia-Olanda 3-1, Europei volley donne in DIRETTA: orario e programma finale con la Serbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ITALIA-OLANDA 3-1

22.16 Appuntamento a domani alle ore 20.00 per la finale degli Europei Serbia-Italia. Diretta tv in chiaro su Rai3. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

22.15 La Serbia partirà favorita, sospinta da una Boskovic extraterrestre (oggi 39 punti in 4 set contro la Turchia) e dal rumorosissimo pubblico di casa. Eppure sono queste le situazioni che storicamente esaltano l’Italia. Il passato recentissimo ce lo insegna…Non partiamo favoriti, ma è la nostra estate: perché non continuare a sognare?

22.13 L’Italia torna in finale agli Europei dopo ben 12 anni. Allora vinse, bissando il titolo conquistato 2 anni prima.

22.10 Da valutare le condizioni della caviglia di Miriam Sylla, uscita nella fase finale del terzo set: non sembra nulla di particolarmente grave. L’ingresso di Gennari ha indubbiamente portato maggiore equilibrio in ricezione, anche se si perde qualcosa in attacco.

22.09 Prestazione mostruosa di Anna Danesi: 17 punti e ben 6 muri! Nel complesso l’Italia ha realizzato ben 16 stampatone, contro le 6 dell’Olanda.

22.08 Elena Pietrini, dopo i primi due set fantascientifici, è calata alla distanza, chiudendo con 13 punti ed il 46%.

22.07 24 punti (con 4 muri) e 43% in attacco per una Paola Egonu che è stata superlativa nel quarto set: per tutta l’estate non si era mai vista a questi livelli. Quando gioca così, è uno spettacolo.

22.05 La Finale Italia-Serbia andrà in scena domani a Belgrado alle ore 20.00. Giochiamo fuori casa, contro tutto e tutti. Come a Wembley l’11 luglio nel calcio o come nel Preolimpico di basket…

25-18 PIETRINIIII!!! MANI FUORI, SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! SERBIA, ASPETTACI CHE CI VEDIAMO DOMANI….

24-18 Mani fuori di Egonu! Sei match-point per l’Italia!

23-18 Invasione di Chirichella, ha toccato la rete. Bisogna chiuderla!

23-17 Non riesce una super difesa alle azzurre.

23-16 Invasione di Buijs. Siamo a 2 punti dalla finalissima. Serbia, stiamo arrivando…

22-16 Mani fuori di Buijs.

22-15 Fast di Lohuis.

22-14 Riceve bene Gennari e poi va a segno con un diagonale. Con lei c’è più equilibrio in campo.

21-14 In rete la battuta di Danesi.

21-13 Esce la fast di Lohuis!

20-13 MUROOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHIRICHELLAAAAA!!!! Stampata Daalderop!

19-13 Scambio eterno, lo chiude Danesi con un palleggio spinto. Plak aveva difeso il diagonale di Egonu.

18-13 Murata Danesi, time-out chiamato da Mazzanti. L’Italia deve assolutamente sbloccarsi subito, evitando il black out prolungato patito nel terzo set.

18-12 Egonu viene difesa, poi mani fuori di Daalderop. E’ entrata Parrocchiale per Pietrini in seconda linea.

18-11 Gran parallela di Plak. Ma il vantaggio resta ampio.

18-10 Primo tempo di Danesi!

17-10 Primo tempo di Timmerman.

17-9 MUROOOOO!!! ANNA DANESI STAMPA DAALDEROP!

16-9 Diagonale di Plak.

16-8 Fast di Chirichella!

15-8 Questa volta esce la pipe di Egonu, che interrompe il filotto positivo.

15-7 Grande difesa di Gennari, poi c’è un tocco di seconda di Bongaerts che sorprende le azzurre.

15-6 NON LA FERMA PIU’ NESSUNO! Ancora Paola Egonu in diagonale! Questa è la vera fuoriclasse dell’Italia!

14-6 Mani fuori di Buijs.

14-5 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! SASSATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

13-5 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! CHE CONTRATTACCOOOOOOOOOOOO!!! E che difesa di Pietrini! Super palleggio anche di De Gennaro!

12-5 EGONUUUUUUUUUUUU!!! Vai Paola, c’è la tua rivale che ti aspetta in finale…Andiamo a sfidarla a casa sua!

11-5 Mani fuori di Daalderop.

11-4 Esce la pipe di Buijs! Dobbiamo continuare a macinare!

10-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Ancora Danesi fa male e Chirichella a segno di prima intenzione!

9-4 Altra grande battuta di Danesi e poi doppio tocco dell’Olanda!

8-4 PALLONE SULLA LINEA! Ace di Danesi, la moviola ci dà una mano…

7-5 Esce la battuta di Danesi, ma c’è una cruciale richiesta di moviola. Tanti dubbi…

7-4 Bene Gennari in ricezione e diagonale di Egonu.

6-4 Plak a segno al secondo tentativo. E’ il momento cruciale della partita.

6-3 Risponde Danesi con un primo tempo.

5-3 Primo tempo di Timmerman.

5-2 Difesa di De Gennaro e diagonale lunga di Pietrini. Immediato time-out dell’Olanda.

4-2 Palla accompagnata di Plak. L’Italia è una squadra con delle fragilità emotive, per questo è importante rimanere avanti nel punteggio.

3-2 Azione confusa, poi muro di Egonu su Daalderop.

2-2 Primo tempo di Danesi. Sono rientrate Orro ed Egonu al posto di Malinov e Nwakalor.

1-2 Pallonetto di Plak.

1-1 Mani fuori di Pietrini.

0-1 Fuori la battuta di Gennari. Sylla resta in panchina, infortunata alla caviglia.

21.37 Le azzurre devono assolutamente ritrovare la concentrazione dei primi due set. Era tutto troppo facile per essere vero, stiamo parlando di una semifinale europea.

21.36 5 muri complessivi per l’Olanda, 12 per l’Italia.

21.35 Scende al 50% la percentuale di Pietrini, con 11 punti complessivi, ma appena 1 nel terzo set. 17 punti e 44% per Egonu.

16-25 Fuori il servizio di Nwakalor. Italia-Olanda 2-1: semifinale riaperta.

16-24 Esce la battuta di Daalderop.

15-24 Mani fuori di Plak dalla pipe.

15-23 Palla accompagnata da parte di Plak.

14-23 Diagonale di Nwakalor, che sta facendo riposare Egonu.

13-23 Gennari viene difesa, poi mani fuori di Daalderop che non sbaglia più niente.

13-22 Fuori il primo tempo di Danesi. Le azzurre stanno già pensando al quarto set.

13-21 Diagonale di Daalderop. Entra Parrocchiale per Pietrini in seconda linea.

13-20 Primo tempo di Danesi.

12-20 Scambio lungo e pallonetto di Daalderop. Anche Pietrini si è inceppata.

12-19 Muro di Danesi su Daalderop.

11-19 Fallo in palleggio di Malinov. Azzurre in confusione.

11-18 Fast di Chirichella.

10-18 Si è inceppata anche Pietrini, che si prende un muro da Plak. Parziale di 1-9 per l’Olanda…

10-17 Esce nettamente l’attacco di Nwakalor. Problemi alla caviglia per Sylla.

10-16 Diagonale di Gennari.

9-16 Murata Gennari, terzo set ormai gravemente compromesso. Si sta riaprendo una partita che sembrava in pieno controllo per l’Italia.

9-15 Sbaglia ancora Egonu, l’Italia è entrata in un buco nero. Dobbiamo uscirne il prima possibile. Entra Nwakalor per Egonu!

9-14 Invasione di Sylla. Malinov entra al posto di Orro, che nei primi due set aveva giocato benissimo. Esce anche Sylla, dentro Gennari.

9-13 Esce la pipe di Egonu, ora le azzurre stanno sbagliando davvero tanto. Tutto nasce dalle difficoltà in ricezione. Orro quasi mai può palleggiare dei palloni perfetti.

9-12 Difese Sylla e Pietrini, poi contrattacco di Buijs in diagonale. Tutto da rifare.

9-11 Ace dell’Olanda, che non perdona. Ancora in difficoltà Sylla.

9-10 Grande difesa dell’Italia, ma grave errore di Chirichella che mette in rete un semplice tocco di rigiocata.

9-9 MUROOOOOOOOOO!!! Chirichella stampa la pipe di Plak! Una murata che fa malissimo al morale! Time-out Olanda!

8-9 Esce la fast di Lohuis, torniamo in scia.

7-9 Sassata di Egonu in battuta, Orro vince il contrasto a rete con Bongaerts.

6-9 Diagonale di Egonu.

5-9 Si rigioca il punto. L’arbitro prima fischia un’invasione dell’Olanda, poi cambia idea.

5-9 Pipe di Plak.

5-8 Egonu ci sblocca. Ma i problemi stanno nascendo dai problemi in ricezione di Sylla, che sta venendo costantemente bersagliata dal servizio olandese.

4-8 Altro scambio lungo e ancora mani fuori di Daalderop. Time-out Italia. Come le azzurre hanno minimamente abbassato il livello, l’Olanda ha subito rialzato la testa.

4-7 Difeso l’attacco di Sylla, poi Daalderop a segno con un pallonetto. L’Olanda prova a scappare.

4-6 Attacco prolungato, lo chiude Daalderop con un mani fuori.

4-5 Primo tempo di Danesi.

3-5 Sbaglia la ricezione Pietrini, ace di Timmerman.

3-4 Pallonetto di Plak che sorprende le azzurre.

3-3 Muro di Egonu su Timmerman.

2-3 Mani fuori di Egonu.

1-3 Pallonetto di Plak, rimasta in campo al posto di Dambrink.

1-2 Mani fuori di Pietrini. Affidarsi a lei questa sera non è mai una cattiva idea…

0-2 Altro errore di Chirichella, questa volta esce la fast.

0-1 Buijs mura la fast di Chirichella.

21.09 Inizia il terzo set con l’Olanda in battuta.

21.07 L’Italia deve continuare così, senza mollare minimamente la presa. Che sia più forte dell’Olanda è evidente, ma le partite vanno giocate con umiltà sino in fondo.

21.06 8 punti e 57% in attacco anche per una convincente Miriam Sylla, ci sta piacendo anche in difesa e ricezione.

21.05 Prosegue la straordinaria prestazione di Elena Pietrini: 10 punti e sontuoso 75% in attacco…13 punti e 46% per Paola Egonu.

21.04 Ben 9 muri messi a segno dall’Italia (4 da Danesi) contro i soli 2 dell’Olanda.

25-17 Muro di Chirichella su Buijs! L’Italia vince anche il secondo set: 2-0!

24-17 Pallonetto di Egonu.

23-17 Ancora una grande battuta di Egonu. Free ball per l’Italia, ma esce nettamente l’attacco di Sylla.

23-16 Invasione Olanda, Paola Egonu sta creando scompiglio con la sua battuta.

22-16 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! Che contrattacco dopo una difesa irreale da parte di Parrocchiale!

21-16 MURONEEEEEEEEEEEEEEEE!! Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Time-out Olanda!

20-16 Gran servizio di Egonu, Sylla a segno con il primo tocco!

19-16 Egonu difesa due volte. Poi Sylla va a segno dopo un bagher intelligente di De Gennaro.

18-16 Brutta ricezione di Sylla e invasione di Orro. Secondo set riaperto.

18-15 A segno Buijs, l’Olanda sta crescendo.

18-14 Mani fuori di Sylla, è un punto importantissimo.

17-14 Egonu difesa in parallela, poi mani fuori di Plak. Time-out Mazzanti. L’Olanda sta lottando con le unghie.

17-13 Ace di Lohuis, sorpresa Sylla. L’Italia non deve deconcentrarsi.

17-12 In rete la battuta di Pietrini, sostituita da Parrocchiale in seconda linea.

17-11 Primo tempo di Danesi, ma che bel palleggio di Orro.

16-11 Ancora Daalderop, ora servita con continuità da Bongaerts.

16-10 Bellissimo diagonale schiacciato a terra da Egonu.

Esce Dambrink, rientra Plak per la battuta.

15-10 A segno Daalderop, che si sta sbloccando.

15-9 Si riscatta subito Pietrini con una parallela superlativa.

14-9 Palla spinta di Pietrini, fallo per la schiacciatrice azzurra.

14-8 Diagonale di Daalderop.

14-7 Contrattacco di Egonu! Questa è l’Italia che conosciamo e che non ha paura di nessuno. Neanche ….non diciamo altro.

13-7 Errore in battuta anche dell’Olanda.

12-7 Esce il servizio di Egonu.

12-6 Bellissimo primo tempo di Chirichella, palleggio non semplice di Orro sulla ricezione di Sylla.

11-6 Parallela di Dambrink, non riesce a difendere Danesi, che era ben posizionata.

11-5 MUROOOOO EGONUUUU!! Niente da fare, Buijs non passa!

10-5 SYLLAAAAAAAAAAAA!! Mani fuori! Si carica la nostra tigre e dà energia a tutte le compagne!

9-5 Brutta ricezione dell’Olanda, Sylla non perdona in diagonale! Scappiamo via, time-out Olanda!

8-5 Mani fuori di Egonu.

7-5 Tocco di fino di Buijs.

7-4 MUROOOOOOOOOO!! Ancora Danesi, stampata Buijs!

6-4 Bel primo tempo di Danesi.

5-4 Fast di Lohuis.

5-3 Dambrink serve in rete, sin qui l’opposto è fuori partita. Strano che l’Olanda stia rinunciando a Plak…

4-3 Bella difesa di Sylla, ma il pallonetto di Egonu si ferma sul nastro.

4-2 Scambio lungo, Pietrini lo chiude con un diagonale stratosferico.

3-2 Dambrink ancora murata, questa volta da Danesi.

2-2 Ricezione difficile di Sylla, ma Daalderop ci grazia e attacca fuori.

1-2 Esce la fast di Chirichella.

1-1 Diagonale di Daalderop. Dambrink è rientrata in campo al posto di Plak.

1-0 Subito un muro di Pietrini su Dambrink.

20.38 Inizia il secondo set con Sylla in battuta.

20.36 7 punti anche per Paola Egonu, ma con il 47% in attacco. Solo 38% in attacco per Sylla, che comunque ha fatto il suo tra difesa e ricezione.

20.35 7 punti e un eccezionale 78% in attacco per Pietrini. 2 muri per l’Italia, entrambi realizzati da Danesi.

25-19 EGONUUUUUUU!!! Difesa di De Gennaro e contrattacco imprendibile! L’Italia vince il primo set!

24-19 Diagonale importante messo giù da Egonu.

23-19 Mani fuori di Plak. Con lei sembra un’altra Olanda. Entra anche Grotheus per Buijs.

23-18 Esce la battuta di Bongaerts.

22-18 Difesa la fast di Chirichella, poi Buijs mura Pietrini. Time-out Italia, bisogna chiudere questo primo set in tempi brevi.

22-17 Pipe devastante di Plak. Attenzione a non farla entrare in partita…

22-16 Sylla schiaccia una vera e propria bomba in diagonale. Se lei prende fiducia, tutto è possibile per l’Italia…

21-16 Esce l’attacco da seconda linea di Egonu.

21-15 Altro scambio lunghissimo, lo chiude Bongaerts.

21-14 Chirichella viene contenuta in primo tempo, poi schiaccia a terra una palla vagante.

20-14 La fast di Lohuis va a segno.

20-13 Sylla riceve bene, poi diagonale molto preciso di Egonu.

19-13 Esce la battuta in salto di Pietrini. Entra Parrocchiale in seconda linea, proprio al posto di Pietrini.

19-12 Allucinante parallela di Pietrini su un’alzata in bagher di Egonu…Pazzesca.

18-12 Esce di poco il servizio di Orro.

18-11 Scambio lungo, lo chiude Egonu con un tocco quasi casuale. L’Italia sta toccando quasi sempre a muro.

17-11 MUROOOOO!!! Danesi stampa subito Plak! Altro time-out Olanda.

16-11 Questa volta viene contenuta Pietrini, ma c’è l’invasione a rete di Plak.

15-11 Esce questa volta la battuta di Chirichella.

15-10 Ancora Pietrini implacabile in diagonale! Chirichella sta facendo danni con il servizio. Entra Celeste Plak per l’Olanda.

14-10 Bellissima parallela di Pietrini sulla linea dopo un pallonetto difeso da Egonu. Time-out Olanda.

Confermata l’invasione!

13-10 Invasione di Buijs, ma c’è richiesta di moviola.

12-10 Ace di Chirichella con una traiettoria corta che sorprende le olandesi.

11-10 Pipe di Egonu, a segno con un mani fuori.

10-10 Ace di Bongaerts con l’aiuto del nastro beffardo.

10-9 Sassata di Buijs in diagonale.

10-8 Bella difesa di Sylla e poi mani fuori di Pietrini, attualmente il nostro terminale offensivo più affidabile.

9-8 Diagonale di Sylla al secondo tentativo.

8-8 Azione molto confusa, Chirichella prova a sorprendere la difesa con un pallonetto, ma il pallone esce.

8-7 Fast di Lohuis dopo un brutto errore in appoggio di De Gennaro.

8-6 Scambio lunghissimo, lo chiude Chirichella con un muro perentorio su Dambrink.

7-6 Invasione Olanda, Orro ed Egonu non si erano capite.

6-6 E’ dentro l’attacco di Daalderop, la moviola dà ragione all’Olanda.

7-5 Esce l’attacco di Daalderop, richiesta di moviola.

6-5 Ace di Danesi, l’Italia torna avanti.

5-5 Contrattacco di Egonu, che si sblocca con un pallonetto sporco.

4-5 Diagonale di Sylla.

3-5 Ace di Dambrink, non tiene la ricezione di Pietrini.

3-4 Murata Sylla, ma in precedenza era stato difeso il diagonale di Egonu.

Confermato l’errore di Egonu, il terzo su altrettanti attacchi. Deve sbloccarsi.

3-3 Difesa di De Gennaro, esce la diagonale di Egonu. Richiesta di moviola.

3-2 Primo tempo di Danesi.

2-2 Difesa di Sylla, non chiude Egonu, poi diagonale di Daalderop.

2-1 Ancora un mani fuori di Pietrini, partita con grande decisione.

1-1 L’Italia difende benissimo, poi è largo il contrattacco di Egonu.

1-0 Mani fuori di Pietrini, dopo aver ricevuto.

Inizia la semifinale con Bongaerts in battuta.

20.04 Per l’Olanda gioca Bongaerts, dunque in panchina la veterana Dijkema.

20.03 Per l’Italia, come da copione, sestetto con Orro-Egonu in diagonale, centrali Danesi e Chirichella, schiacciatrici Sylla e Pietrini, libero De Gennaro.

20.02 Ora la presentazione delle squadre. Si inizierà dunque con qualche minuto di ritardo.

19.59 Ed ora l’inno olandese.

19.59 Inno di Mameli!

19.52 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

19.49 Mazzanti, in alcuni momenti della partita, potrebbe giocarsi la carta Parrocchiale in seconda linea, libero che viene utilizzato come schiacciatrice proprio per aiutare la ricezione.

19.46 Nessun dubbio sulla formazione dell’Italia: Orro palleggiatrice, Egonu opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Chirichella centrali, De Gennaro libero.

19.43 Da capire se l’Olanda si affiderà in cabina di regia all’esperta Dijkema o alla 24enne Bongaerts, acquistata per la prossima stagione da Perugia in A1.

19.42 Le schiacciatrici Daalderop e Anne Buijs sono le stelle dell’Olanda, le due giocatrici più temibili.

19.38 L’ultimo precedente ‘di peso’ tra Italia ed Olanda risale al Preolimpico del 2019, quando le azzurre si imposero 3-0.

19.36 Nella prima semifinale la Serbia, grande favorita per l’oro, ha piegato 3-1 la Turchia grazie a ben 39 punti di una surreale Boskovic.

19.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Olanda, seconda semifinale degli Europei di volley femminile. Si gioca a Belgrado.

La presentazione della partita – Le dichiarazioni di Mazzanti – Le dichiarazioni di Sylla – Egonu vs Boskovic

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, semifinale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) va in scena una partita da dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale, da disputare domani sera contro la vincente di Serbia-Turchia. La nostra Nazionale, che si presenta all’appuntamento da imbattuta con sette vittorie all’attivo, ha spazzato via la Russia ai quarti di finale e si presenta con i favori del pronostico, ma si preannuncia un incontro decisamente combattuto ed equilibrato, da giocare punto a punto.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per imporsi, ma dovranno stare ben attente e non commettere troppi errori. Il meccanismo muro-difesa potrebbe essere determinante, al pari del servizio e della fase offensiva, punti di forza di questa Italia che sembra avere ritrovato il gioco dei giorni migliori: servirà gestire l’attacco contro una squadra che punta molto sulla fase break e che è ringalluzzita dopo le belle affermazioni su Germania e Svezia. Ci si affiderà alle bordate di Paola Egonu e Miriam Sylla, alla completezza di Elena Pietrini, ai muri di Anna Danesi e Cristina Chirichella, alla regia di Alessia Orro, al lavoro del libero Monica De Gennaro.

Dall’altra parte della rete spiccano le schiacciatrici Nika Daalderop e Anne Buijs, l’opposto Elles Dambrink. In cabina di regia si può contare ancora sull’esperta Laura Dijkema, ma ai quarti di finale ha giocato Britt Bongaerts. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, semifinale degli Europei 2021 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai3. Buon divertimento a tutti.

Foto: CEV