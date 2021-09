LIVE Italia-Moldavia 3-0, calcio femminile in DIRETTA: triplica Giacinti, è goleada azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

38′ L’estremo difensore moldavo è rimasto a terra a seguito del colpo subito.

37′ Altro cross interessante, Monteanu esce ad anticipare l’inserimento di Rosucci.

35′ GIACINTIIII! 3-0 ITALIA! Lancio pronfondo, Giacinti sbaglia a tu per tu col portiere, ma sulla continuazione piazza da distanza ravvicinata!

33′ Si riparte da Linari, la Moldavia è tutta nella propria trequarti.

32′ Cerca lo schema l’Italia, palla che non passa.

30′ Altra punizione guadagnata da Bonansea. L’ala della Juventus sta facendo molto lavoro sporco.

29′ Spinge Bartoli, calcio d’angolo.

28′ Parte Girelli… Gol! Doppietta per l’attaccante, che spiazza il portiere e raggiunge quota 46 reti con la maglia della Nazionale!

25′ RIGORE! Giacinti raccoglie il cross di Bonansea ma viene stesa. Nessun dubbio per l’arbitro mentre l’azzurra resta a terra.

24′ Brutto fallo su Bergamaschi! Cartellino giallo all’indirizzo della moldava, mentre l’azzurra viene soccorsa.

23′ Angolo teso di Cernoia, la palla sfiora Girelli e Bonansea senza trovare la deviazione.

22′ Scontro in area che premia l’Italia, è calcio d’angolo.

21′ E’ sempre Bonansea ad illuminare il gioco, ma ancora una volta in raddoppio su Girelli ferma l’offensiva italiana.

20′ Gira di testa Girelli, palla bloccata dal portiere.

19′ Insistono le azzurre, il rimpallo premia proprio l’Italia.

18′ Resta a terra una giocatrice della Moldavia che chiede l’intervento dei sanitari.

16′ GIRELLIIIII! Si blocca il punteggio! L’azzurra di testa trova prima la respinta e poi ribadisce il rete! 1-0!

15′ Cresce l’Italia! Cernoia slalomizza e cerca la conclusione forte, che trova l’esterno della rete.

14′ BONANSEA! Davanti al portiere conclude tutta sola con poca potenza e la palla viene bloccata. Grande occasione sprecata dalle azzurre.

13′ Lancio profondo di Rosucci, troppo sul portiere.

12′ Ancora Giacinti molto attiva sulla fascia, ma non riesce a tenere la palla in gioco.

11′ Giacinti ottiene un calcio di punizione molto vicino alla bandierina di sinistra. Palla molto insidiosa presa dal portiere.

10′ Serie di dribbling di Bonansea, che però sbaglia proprio l’ultimo passaggio.

9′ Bella verticalizzazione di Giuliano per Giacinti, palla troppo lunga.

8′ Cambiano strategia le azzurre, che provano a passare con lanci lunghi. Anche qui le biancorosse chiudono tutto.

7′ Bergamaschi lotta sulla fascia, la palla esce ed è suo l’ultimo tocco.

6′ Girelli tenta l’incursione in area, si difende bene la Moldavia.

5′ L’Italia prova ad imbastire una manovra, ma gli spazi sono davvero stretti e non è facile avanzare.

4′ Brivido! Bergamaschi prova il filtrante in mezzo all’area, Girelli manca di un soffio l’appuntamento con il gol.

3′ La Moldavia cerca le due attaccanti con lanci molto lunghi, le azzurre organizzano il gioco e guadagnano un calcio di punizione sulla destra.

2′ Ci prova anche Rosucci dal limite dell’area, palla lenta e molto larga.

1′ Subito un tentativo molto velleitario di Bonansea. L’Italia pressa a tutto campo.

17.30 SI PARTE!

17.27 E ora l’inno di Mameli!

17.26 E’ il momento degli inni nazionali, si parte da quello moldavo.

17.25 Si è completato il riscaldamento, tra poco il fischio d’inizio!

17.20 Proprio l’ultima edizione dei Mondiali, quella del 2019, ha lanciato il movimento del calcio femminile in Italia, dove le azzurre hanno raggiunto i quarti di finale, rivelandosi come sorpresa del torneo e affacciandosi nell’olimpo mondiale.

17.15 4-4-2 invece per la Moldavia, che proverà a difendere la propria porta il più possibile per evitare una goleada, cercando di innescare gli attaccanti Chiper e Colnic.

17.10 L’Italia scenderà in campo con Giuliani tra i pali, difesa a 4 composta da Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Rosucci e Giuliano a centrocampo, mente il tridente sarà composto da Bonansea, Girelli e Giacinti.

17.05 Ci siamo! A Trieste manca meno di mezz’ora all’inizio della partita, dove l’Italia cercherà di iniziare nel migliore dei modi il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, affrontando la Moldavia.

Buongiorno amici di OA Sport in questa nuova Diretta LIVE, che per l’occasione ci poterà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove la Nazionale italiana di calcio femminile inizierà il proprio cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023 affrontando la Moldavia.

Un match da non sottovalutare per Barbara Bonansea e compagne, che vogliono i tre punti per aprire nel migliore dei modi e inseguire il passaggio del turno, contando ampiamente sui favori di un pronostico molto sbilanciato. Le azzurre, che hanno da poco iniziato il campionato di Serie A, saranno sostanzialmente al completo, nelle migliori condizioni possibili per disputare una partita fondamentale.

Il girone, insidioso, delle azzurre comprende anche Svizzera, Romania, Croazia e Lituania: solo la prima classificata si qualificherà direttamente per la rassegna iridata del 2023, mentre la seconda andrà a disputare la roulette dei complicatissimi play-off.

“Ricominciamo da dove avevamo iniziato. L’auspicio come allora è quello di riuscire a fare bene, la Moldova è migliorata molto in questi anni, quindi sarà fondamentale affrontare questo match con lo spirito che abbiamo sempre messo in campo in questi quattro anni, durante i quali ci siamo tolte parecchie soddisfazioni“, ha dichiarato il ct Milena Bertolini nella conferenza stampa della vigilia.

Fischio d’inizio alle ore 17.30, buon divertimento con la nostra Diretta Live di Italia-Moldavia di calcio femminile!

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-MOLDAVIA

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Linari, Gama, Bartoli; Caruso, Giugliano, Rosucci; Bonansea, Girelli, Giacinti. All.: Milena Bertolini

Moldavia (4-4-2): Munteanu; Caraman, Priscari, Cerescu, Mitul; Mardari, Colesnicenco, Topal, Tabur; Toma, Chiper. All.: Alina Stețenco

Foto: LivePhotoSport