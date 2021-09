LIVE Italia-Israele 5-11, Europei baseball in DIRETTA: male gli azzurri in difesa, sconfitta pesante ed eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.00 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Israele, semifinale degli Europei di baseball 2021, finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le finali di questa rassegna continentale. Un caro saluto e buonanotte a tutti!

23.59 Per Israele c’è quindi la finale per il primo posto domenica sera alle 20.30 contro l’Olanda, l’Italia si giocherà il terzo posto alle 15.00 di domenica a Torino contro la Spagna.

23.57 Finisce con un punteggio netto quindi questa contesa: i ragazzi di Mike Piazza erano partiti alla grandissima nel primo inning, poi si sono spenti nel corso della partita, dimostrando diverse pecche in difesa e in particolare nel lancio dove sono arrivate addirittura tredici basi ball.

Presa al volo per Kelly. Israele vola in finale battendo l’Italia 11-5: domenica sera sarà sfida all’Olanda.

Un ball e due strike per Ferrini.

Valida di Gonzalez che porta a casa il punto del 5-11 realizzato da Celli.

Altra eliminazione: ad un passo dalla sconfitta l’Italia.

Entra Filippo Agretti che parte con un ball.

Bel lavoro difensivo per Israele che elimina Epifano.

Battuta valida per Celli: singolo e flebile speranza che si riaccende.

Un ball e uno strike.

Kelly sfida Celli: comincia il nono ed ultimo inning.

Anche Kelly eliminato al volo: ultima opportunità per l’Italia nel nono inning. Ci sono da recuperare sette punti.

Pizzano raccoglie al volo ed elimina Erel: seconda eliminazione in questo inning.

Petrushka eliminato al volo da Mercuri: prima eliminazione per Israele.

Tredicesima base ball e Israele riempie ancora le basi.

Tre ball incassati da Ezra.

Doppia eliminazione per l’Italia: contatto pessimo di Liberatore. Ormai le speranze di rimonta sono pressoché nulle per gli azzurri ad un attacco dalla fine.

In battuta ora Ernesto Liberatore, mentre Israele cambia il lanciatore: tocca a Ty Kelly.

Errore della difesa di Israele e l’Italia va in prima base con Mineo!

Lancio basso e primo ball.

Secondo strike e zero ball.

Alberto Mineo in battuta, lancia Rossman.

Inizia l’ottavo inning! Subito eliminato al volo Vito Friscia da Petrushka.

Strike-out per Goldner! Si salva Palumbo e la distanza rimane invariata al termine del settimo inning: 11-4 Israele.

Tre ball e due ball: conto ancora una volta pieno.

Due ball ricevuti da Goldner.

Lancio pazzo e Paller arriva in terza.

Palla valida tirata da Paller che avanza addirittura fino alla seconda base.

Strike-out e Lowengart eliminato! Seconda eliminazione per Israele.

Due strike su Lowengart.

Palla in foul per Wanger: Alberto Mineo lo elimina.

Tre ball e due strike: conto pieno.

Due ball e due strike per Wanger.

Wanger subisce due strike da Palumbo.

Eliminato Pizzano al volo: all’Italia rimangono solo due attacchi. 11-4 e situazione difficilmente recuperabile.

Secondo strike con Pizzano che gira a vuoto.

Due ball e uno strike.

Gira a vuoto Ferrini: strike-out e anche lui viene estromesso. Adesso c’è in battuta Dario Pizzano.

Terzo ball: conteggio pieno.

Un ball e due strike.

Rossman elimina Gonzalez: prima eliminazione per l’Italia. Tocca a Leo Ferrini.

Uno strike e due ball incassati da Gonzalez.

Comincia il settimo inning! Sul monte per la squadra israeliana c’è Charles Rossman.

Finisce quindi il sesto inning con la situazione che precipita: l’Italia ormai non raccoglie nulla da tempo in attacco, mentre gli ospiti fanno breccia sulla nostra difesa di burro.

Bel contatto per Glasser: doppio e ben tre punti per Israele: 11-4. Italia sempre più sotto un treno.

Tre ball e due strike: conto pieno. Momento decisivo del match.

Due ball e due strike.

Palla che passa sotto le gambe di Mineo che recupera velocemente.

Due strike incassati da Glasser!

Altra base-ball: Kelly in prima base, Petrushka in seconda e Wagman in terza. Israele carica tutte le basi.

Terzo strike. strike-out! Seconda eliminazione per Israele nel sesto inning. Ricomincia il giro con Ty Kelly.

Secondo strike per Erel che non gira la palla.

Un ball e uno strike per Erel.

Eliminato Petrushka, intanto Wagman avanza in seconda base.

Gira a vuoto Petrushka che incassa lo strike.

Decimo base-ball e Israele usufruisce dell’ennesimo regalo italiano.

Tre ball incassati da Wagman.

TRE STRIKE DI FILA E STRIKE-OUT! Che inizio per Palumbo su Goldner!

Strike iniziale per Palumbo.

Nuovo cambio per l’Italia al lancio: c’è Angelo Palumbo.

Strike-out: termina anche il sesto attacco dell’Italia con un niente di fatto. Israele sempre avanti 8-4.

Un ball e uno strike.

E’ il turno di Mattia Mercuri in battuta.

Grande battuta di Erick Epifano!! Doppia per l’azzurro, l’Italia torna a sbloccarsi!

Eliminato Federico Celli: seconda eliminazione azzurra in questo sesto inning.

L’Italia ha chiamato il challenge: gli arbitri stanno vedendo il video.

Chiude l’eliminazione per un soffio Israele! L’Italia non riesce a riempire le basi.

Tocca a Federico Celli.

Liberatore sfiora il fuoricampo, ma viene ancora eliminato al volo da Petrushka.

Secondo foul e di conseguenza secondo strike.

Due ball e zero strike.

Ancora Lipetz sulla collina di lancio: in battuta Ernesto Liberatore.

Inizia il sesto inning!

Finisce quindi il quinto inning con Israele che ha ampliato il proprio vantaggio. La situazione è ancora aperta quando mancano quattro inning.

Secondo strike e Wanger batte in foul venendo eliminato dalla presa di Ferrini!

Arriva lo strike con Paller che non gira la palla.

Terzo ball: Israele vicino al nono punto.

Due ball e zero strike incassati da Paller.

Eliminato Lowengart al volo: seconda eliminazione dell’inning.

Palla che sfugge a Mineo e Israele si porta sull’8-4: lancio pazzo di Zotti. Sempre più disastrosa l’Italia al lancio.

Due ball e due strike.

Due strike sul conto di Wanger.

C’è Wanger in battuta opposto a Zotti.

Buon lavoro di Leo Ferrini: arriva l’eliminazione, ma ora Israele è in terza base.

Tocca a Glasser.

Base-ball numero nove e portiamo Israele in seconda base.

Tre ball e due strike: conto pieno.

Due ball e due strike.

Un ball e uno strike.

Valida per Erel: singolo e in battuta torna Ty Kelly.

Due ball e due strike con la palla foul.

Un ball e uno strike.

Zotti affronta Erel: primo strike.

Mineo batte dritto per dritto e viene ancora eliminato: l’Italia non mette a segno punti neanche nel quinto inning.

Battuta valida per Frisci: singolo e Italia che va in base.

Un ball e zero strike per Vito Frisci.

Lancio altissimo di Dario Pizzano che viene subito eliminato: così si fa il gioco di Israele.

Buon lavoro difensivo di Israele che elimina Ferrini. Continua ad essere solidissimo al lancio Lepitz.

Due strike incassati da Leo Ferrini.

INIZIA IL QUINTO INNING!

Altra incognita per l’Italia: sul diamante di Avigliana si sta alzando un vento minaccioso che sembra fare da preludio ad un temporale. In caso di sospensione definitiva, avendo sorpassato il quinto inning, la partita viene omologata.

Eliminato anche Petrushka! L’Italia non subisce punti nel quarto inning che si conclude 7-4 per gli ospiti.

Un ball e uno strike incassati da Petrushka.

Lento ed alto il contatto di Wagman: eliminato al volo. Si tratta della seconda eliminazione di questo inning per Israele.

Buon contatto di Goldner che ottiene un singolo con un lancio esterno.

Matthias Zotti affronta ora Itai Goldner.

Mercuri si impappina con la palla, ma recupera e chiude la prima eliminazione.

Due ball e zero strike.

Comincia la parte bassa del quarto inning con in battuta Zotti contro Rob Paller.

E’ cresciuto notevolmente Lipetz rispetto all’inizio della partita: la palla adesso sembra viaggiare più veloce.

Strike-out per Noel Gonzalez: tre eliminazioni e occasione sprecata con le basi cariche.

Un ball e due strike.

Tocca nuovamente a Noel Gonzalez che apre con due strike.

Altro errore! Mineo in terza ed Epifano in seconda!

L’interbase di Israele commette un errore e permette ad Epifano di scappare in prima base e a Mineo in seconda.

Un ball e uno strike.

Primo lancio messo in foul da Erick Epifano.

Campanile anche di Celli in battuta: anche lui viene eliminato al volo.

Va in foul la battuta di Celli: primo strike. Italia che sembra perdere la pazienza in questa fase del match.

Incassa il primo ball Federico Celli.

La palla si impenna e Petrushka elimina Liberatore: prima eliminazione azzurra in questo inning.

Altro foul per Liberatore: due strike e un ball.

Parte con un foul Ernesto Liberatore.

Buon contatto per Alberto Mineo! Doppia e l’Italia torna a battere una valida.

Un ball e uno strike.

Comincia il quarto inning: Lipetz affronta Mineo.

Si completa l’eliminazione, è la terza! Finisce il terzo inning con la situazione totalmente ribaltata rispetto al primo: Israele in vantaggio 7-4 sull’Italia.

Secondo strike per Zotti su Lowengart.

Comincia con un bello strike in curva Zotti.

Mike Piazza cambia ancora il lanciatore: fuori Nicola Garbella, debutto per Matthias Zotti.

Un altro doppio per Israele che grazie a Glasser portano a casa il punto del 7-4. Si sta mettendo male per l’Italia.

Due ball e uno strike per Wanger.

Doppio di Glasser ed Erel fa segnare un altro punto: 6-4 e Italia che deve reagire.

Due ball e uno strike.

Primo strike incassato da Glasser.

Strike-out! Seconda eliminazione per Israele.

Due strike e un ball.

Primo strike ai danni di Kelly.

Eliminato al volo Erel, ma Wagman porta Israele in vantaggio: 5-4.

Secondo strike su Erel.

Eliminato al volo Petrushka, ma l’eliminazione non è stata completata per Wagman che è riuscito a correre in terza base.

Garbella affronta Petrushka: gli azzurri devono rientrare mentalmente in partita.

Wagman colpisce con il lungolinea con la palla che addirittura si è impennata sul cuscinetto della terza base: doppio per Israele.

Due ball e due strike.

Si comincia con uno strike.

Torna a lanciare Garbella: in battuta Wagman.

Eliminazione al volo per Friscia: si chiude velocissimamente la prima parte di terzo inning. Nessun punto messo a segno dagli azzurri.

Lipetz batte in bocca all’interbase: seconda eliminazione.

Uno strike e un ball.

Palla sporcata rimbalzata da Ferrini che viene eliminato. Tocca a Pizzano.

Comincia il terzo inning! Subito due ball per Lipetz su Ferrini.

STRIKE-OUT! Si chiude il secondo inning sul 4-4! Partita tesa e serrata, ci sarà da divertirsi!

Terzo ball e conto pieno.

Palla esterna e secondo ball.

Palla interna e arriva il primo ball.

Primo strike di Garbella su Goldner.

STRIKE-OUT PER GARBELLA! Seconda eliminazione!

Terzo ball con la palla che è molto al limite.

Due ball e due strike.

Un ball e uno strike su Paller.

Battuta che scavalca Epifano: doppio per Lowengart e arrivano i due punti del pareggio. 4-4 e tutto in equilibrio.

Garbella contro Lowengart: subito palla foul!

STRIKE-OUT PER GARBELLA! Prima eliminazione di questo inning.

Due strike di Garbella su Wanger!

Ancora base-ball: tutte le basi sono ora occupate.

Primo strike per Garbella a fronte di tre ball.

Garbella contro Glasser: arrivano due ball.

Esce Claudio Scotti ed entra Nicola Garbella: prova davvero pessima per il lanciatore della Fortitudo Bologna.

Tre ball e zero strike.

Lancio pazzo di Scotti che regala il punto ad Israele: 4-2 e ancora Glasser in battuta.

Fallo di pedana Scotti che è in totale conclusione: doppio avanzamento per Israele.

Ennesima base-ball: è già la sesta. Scotti non riesce proprio ad ingranare.

Tre ball e uno strike. Male Scotti fin qua: 42 lanci ed appena 16 strike.

Due ball e zero strike per Erel.

Base-ball concessa da Scotti e Israele comincia nuovamente a riempire le basi.

Due ball e due strike.

Un ball e uno strike con la palla foul.

Tocca ancora a Claudio Scotti al lancio: in battuta c’è Jordan Petrushka.

Gonzalez batte ancora troppo corto e viene eliminato al volo: finisce 4-1 la prima metà del secondo inning.

Wenger completa la seconda eliminazione del terzo attacco italiano.

Lipetz contro Mercuri: si parte con un ball.

Epifano viene eliminato: troppo docile la sua sporcatura.

Epifano batte in foul.

UN ALTRO FUORICAMPO!!! FEDERICO CELLI RISTABILISCE LE DISTANZE!! 4-1 ITALIA!!

Due ball e due strike.

Uno strike, un ball.

Comincia il secondo inning! Lipetz affronta Federico Celli!

STRIKE-OUT! L’Italia riesce a cavarsela subendo un solo punto! Usciamo da questo primo inning avanti 3-1.

Primo ball, ma ci sono due strike.

Scotti apre con uno strike su Wagman!

Quarto ball e quarta base ball per Israele: arriva il punto automatico. 3-1 Italia.

Strike di Scotti con la curva!

Palla bassa: due ball e uno strike.

Finalmente strike per Scotti contro Goldner!

Palla bassa e terza base-ball: Israele ha pazienza e carica le basi.

Due ball ancora per Scotti che non ha iniziato nel migliore dei modi.

Adesso è Paller a battere.

Ancora base-ball: anche Lowengart va in prima base.

Due ball e uno strike.

Scotti affronta Lowengart.

Quattro ball e Wanger approda in prima base.

Scotti contro Wanger: tre ball e uno strike.

GRANDE PRESA DI VITO FRISCIA! Doppio gioco e doppia eliminazione per Israele che ora non ha più basi occupate.

Due strike e zero ball per Mitch Glasser.

Prima valida per Ty Kelly che conquista un singolo centrale.

Foul per Kelly che colpisce male.

Due ball e zero strike.

Claudio Scotti lancia, il primo battitore israeliano è Ty Kelly.

Ernesto Liberatore eliminato al volo da Goldner: si chiude il primo attacco azzurro con un vantaggio di 3-0.

Strike-out e Mineo eliminato: seconda eliminazione del primo inning per l’Italia.

Due strike e un ball per Mineo.

VITO FRISCIAAAAAAA!!!!!!!!!!!! BACK TO BACK!!!!!!! FUORICAMPO E 3-0 ITALIA!!! CHE INIZIO!! Evidentemente Lipetz sta pagando il fatto di essere arrivato dagli Stati Uniti solo ieri.

Due strike e zero ball per Vito Friscia.

CANNONATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DI DARIO PIZZANO!!!!!!! FUORICAMPOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! L’ITALIA E’ IN VANTAGGIO 2-0!!! COMINCIAMO BENE!

Un ball e uno strike per Dario Pizzano.

Ferrini guadagna la prima base! Grande pazienza per il numero due azzurro.

Tre ball e uno strike: Israele rischia di subire il singolo.

Un ball e uno strike.

Gonzalez eliminato al volo dalla presa dell’esterno destro israeliano: tocca a Leo Ferrini.

Un ball e uno strike.

Si comincia! Lipetz contro Gonzalez.

20.32 SI DISPONGONO LE SQUADRE IN CAMPO! Comincia l’Italia in attacco nel primo inning: lancia Lipetz, riceve Gonzalez.

20.30 E adesso tutto lo stadio di Avigliana canta il nostro inno, l’Inno di Mameli!!

20.29 Tempo di inni nazionali: si parte da quello israeliano.

20.28 Sarà Claudio Scotti il lanciatore di partenza che era stato presentato anche contro la Grecia. Per il resto Mike Scotti conferma lo stesso line-up delle ultime partite.

20.27 In finale è già approdata nel pomeriggio la nazionale dei Paesi Bassi che ha battuto per 9-8 la Spagna in un match molto sofferto, nel quale gli iberici stavano per tornare sotto nell’ultimo inning.

20.23 In caso di vittoria, l’Italia si assicurerebbe di concludere gli Europei in seconda posizione addirittura per la ventottesima volta nella sua storia e consacrarsi ancora come un’autentica superpotenza del baseball del Vecchio Continente.

20.20 Meno sicuro invece il percorso di Israele che è stato costretto ad un extra inning contro la Russia al debutto nella rassegna continentale e ieri contro la Repubblica Ceca con una rimonta nel finale che ha sbrogliato una situazione che si era fatta tutt’altro che banale.

20.17 L’Italia arriva a questo confronto avendo vinto tutte le partite in scioltezza: nel girone contro Belgio, Austria e Grecia e ieri ai quarti contro la Croazia in una sfida che la nostra nazionale ha gestito con grande sapienza.

20.13 I ragazzi di Mike Piazza ritrovano Israele dopo la partita che ci ha estromessi dalle Olimpiadi nel pre-olimpico. Gli azzurri devono riscattare la sconfitta di 8-2 di due anni fa contro una squadra che sembra certamente meno temibile.

20.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Israele, seconda semifinale degli Europei di baseball 2021 che si disputano in Piemonte.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Israele, semifinale degli Europei di baseball 2021. Gli azzurri ritrovano la nazionale che ci ha spinti fuori dai Giochi Olimpici di Tokyo.

Percorso netto fino a questo momento per l’Italia che ha surclassato Belgio, Austria e Grecia, andando a stravincere il Gruppo A. Ai quarti di finale i nostri ragazzi sono andati ad affrontare la Croazia, battendola con qualche difficoltà imprevista per 8-5. Decisivo l’ottavo inning in cui gli azzurri hanno piazzato ben quattro punti.

La squadra di Mike Piazza se la dovrà vedere contro Israele che ci ha battuto 8-2 due anni fa nel preolimpico, precludendo ogni possibilità di pass a cinque cerchi. La banda di Eric Holtz è passata ai quarti di finale superando Gran Bretagna, Russia e Francia. Nel primo confronto ad eliminazione diretta, a cadere è stata la Repubblica Ceca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele, confronto che vale la semifinale dei Campionati Europei di Baseball 2021. Si parte alle 20.30 ad Avigliana (Torino). Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Photo LiveMedia/Claudio Benedetto