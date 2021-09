Baseball, Europei 2021: tabellone dai quarti alla finale, calendario, programma, orari, tv

Stanno per cominciare le fasi decisive degli Europei di baseball 2021 in corso di svolgimento a Torino, Avigliana e Settimo Torinese. In otto andranno a cercare di giocarsi un titolo che, nella storia, è andato per 23 volte all’Olanda, per 10 all’Italia e per 1 a testa a Spagna e (in circostanze particolari) Belgio.

Gli azzurri disputeranno il loro quarto con la Croazia, formazione che nel 2019 fu in grado di rendere la vita molto difficile agli uomini allora guidati da Gilberto Gerali. Dovesse passare, la squadra oggi in mano a Mike Piazza avrà di fronte già domani, con buone probabilità, Israele (benché la Repubblica Ceca sappia di cosa si parla in fatto di baseball). All’orizzonte c’è l’avversaria di sempre, rappresentata da un muro che, più che olandese, si potrebbe quasi definire di Curaçao. Prima di arrivarci, però, ci sono due passaggi da mettere in atto. Dal 1991 l’Italia non vince il Campionato d’Europa in casa.

Da domani si entrerà nel vivo degli Europei di baseball. La programmazione di Sky Sport prevede la trasmissione di Italia-Croazia, delle due semifinali e della finale per il 1° posto su Sky Sport Action (canale 206); se l’Italia dovesse disputare la finale per il 3° posto, questa verrebbe trasmessa.

EUROPEI BASEBALL 2021: CALENDARIO

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 10:30 Relegazione W25-W26 (G29, Torino)

Ore 15:00 Italia-Croazia (G31, Settimo Torinese)

Ore 15:30 Spagna-Belgio (G33, Torino)

Ore 16:00 Relegazione W27-W28 (G30, Avigliana)

Ore 20:30 Repubblica Ceca-Israele (G32, Avigliana)

Ore 20:30 Olanda-Gran Bretagna (G34, Torino)

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 10:00 Relegazione L25-L26 (G35, Settimo Torinese)

Ore 10:30 Relegazione L27-L28 (G36, Torino)

Ore 15:00 Semifinale 5°-8° posto L33-L34 (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Semifinale 5°-8° posto L31-L32 (Torino)

Ore 16:00 Semifinale W33-W34 (Avigliana)

Ore 20:30 Semifinale W31-W32 (Avigliana)

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 10:00 Finale 15°-16° posto (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Finale 13°-14° posto (Torino)

Ore 11:00 Finale 11°-12° posto (Avigliana)

Ore 15:00 Finale 7°-8° posto (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Finale 9°-10° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 5°-6° posto (Avigliana)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 15:00 Finale 3°-4° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto (Torino)

EUROPEI BASEBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Action (Italia-Croazia, semifinali e finale)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it