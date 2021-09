LIVE Giro di Sicilia 2021 in DIRETTA: tappa e maglia per Valverde, Vincenzo Nibali 10° in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

15.23 La classifica generale del Giro di Sicilia:

1 55 ▲54 VALVERDE Alejandro Movistar Team 3 13:45:18

2 68 ▲66 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 0:07

3 25 ▲22 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 0:09

4 6 ▲2 GABBURO Davide Bardiani-CSF-Faizanè ,,

5 10 ▲5 BARDET Romain Team DSM 0:11

6 21 ▲15 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 0:13

7 23 ▲16 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec ,,

8 34 ▲26 MARTINELLI Alessio Team Colpack Ballan ,,

9 41 ▲32 SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo ,,

10 40 ▲30 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

15.21 Chiude decimo Vincenzo Nibali, autore comunque di una buona prestazione. Sulla salita finale ha provato a fare grande selezione, mettendo il fratello Antonio a fare il ritmo, ma non ha potuto evitare l’arrivo in volata. Ci riproverà di certo domani, in una tappa che sembra più adatta alle sue caratteristiche.

15.19 Finale molto tortuoso, che ha favorito la grande esperienza del campione del mondo del 2018, che su questo tipo di arrivi rimane uno dei migliori al mondo, nonostante i 41 anni.

15.17 Questo l’ordine d’arrivo al traguardo di Caronia:

1

VALVERDE Alejandro Movistar Team 14 20 4:42:29

2

COVI Alessandro UAE-Team Emirates 5 12 ,,

3

RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 3 7 ,,

4

VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 5 ,,

5

BARDET Romain Team DSM 4 ,,

6

SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo 3 ,,

7

FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 2 ,,

8

MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1 ,,

9

MARTINELLI Alessio Team Colpack Ballan ,,

10

EG Niklas Trek – Segafredo ,,

11

NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

12

BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec ,,

13

MURPHY Kyle Rally Cycling ,,

14

ARENSMAN Thymen Team DSM ,,

15

GABBURO Davide Bardiani-CSF-Faizanè ,,

16

GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation 0:10

17

CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,,

18

MARTÍN Sergio Roman Caja Rural – Seguros RGA ,,

19

VILLELLA Davide Movistar Team ,,

20

RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec ,,

15.14 Tappa e maglia per lo spagnolo, protagonista anche di una caduta dopo il traguardo, fortunatamente sembra senza grandi conseguenze.

15.13 Grande volata per ”Don Alejandro” che porta a termine un grande lavoro di Villella nel finale e di tutta la squadra lungo il corso della tappa.

15.11 VINCE ALEJANDRO VALVERDE!

15.10 Ripreso subito Brandon McNulty grazie all’azione di Davide Villella della Movistar.

15.09 Attacca McNulty mentre entriamo nell’ultimo chilometro!

15.08 Passata fortissima di Antonio Nibali che fa grande selezione.

15.08 Anche Bardet si trova nelle prime posizioni del gruppo.

15.07 Nibali si trova intorno alla sesta posizione, con Alejandro Valverde alla sua ruota.

15.06 Valverde continua a far lavorare i suoi sui primi tornanti di questa salita che presenta anche pendenze in doppia cifra.

15.04 Inizia la salita di Caronia!

15.03 Gruppo che si muove come se si stesse preparando una volata. Davanti a tutti, i treni della Movistar e della DSM.

15.02 Risale il gruppo la Eolo-Kometa per portare davanti Lorenzo Fortunato.

15.00 Andatura fortissima della Movistar quando manca pochissimo all’inizio della salita.

14.57 9 km all’arrivo. Ne mancano poco meno di 6 all’attacco dello strappo di Caronia.

14.56 Tutti i favoriti per la tappa di oggi sono davanti. Oltre Valverde e Nibali, anche Bardet, Froome e De la Cruz hanno messo le proprie squadre davanti.

14.53 Tira ancora la Movistar per Valverde, tenendo un’andatura molto alta in un tratto di leggera discesa.

14.50 Siamo entrati negli ultimi 15 km.

14.47 Tra poco più di 10 km inizierà lo strappo decisivo. Sempre Movistar e Trek davanti a tutti.

14.45 Con questa azione Valverde ha guadagnato 3” in classifica generale. In una corsa così breve potrebbero anche rivelarsi di vitale importanza.

14.43 Questo l’ordine d’arrivo al traguardo intermedio di Castel di Tusa:

1. Alejandro Valverde (Movistar) 3”

2. Marc Soler (Movistar) 2”

3. Romain Bardet (Team DSM) 1”

14.40 È Alejandro Valverde a passare davanti a tutti allo sprint di Castel di Tusa, grande lavoro della Movistar per portarlo nella miglior posizione per scattare.

14.39 Grandissima lotta al traguardo volante per aggiudicarsi i secondi in palio.

14.37 Il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Castel di Tusa.

14.36 Ancora la Movistar in testa al gruppo. Dietro di loro, la Trek di Vincenzo Nibali.

14.33 L’arrivo di Caronia prevede uno strappo di 3 km al 6% di pendenza media con punte oltre l’11%. Lo spettacolo è assicurato.

14.30 Il gruppo affronta ora l’unico tratto veramente in piano della giornata, in attesa dello strappo finale di Caronia.

14.29 Quasi terminata la discesa quando mancano poco più di 30 km.

14.26 Definitivamente staccato il gruppo del leader della corsa Molano e della maglia bianca Moschetti, crollato a quasi 8 minuti. Dato il profilo della tappa era prevedibile che non avrebbero tenuto le maglie.

14.24 Questo l’ordine del passaggio al GPM di Pollina con i relativi punti per la maglia Pistacchio:

1. Benjamin King (Rally Cycling) 25

2. Cristian Scaroni (Gazprom) 17

3. Antonio Nibali (Trek-Segafredo) 12

4. David de la Cruz (UAE) 10

5. Antonio Pedrero (Movistar) 7

14.21 Il gruppo ha ripreso King immediatamente dopo il traguardo di Pollina. Ora è la Movistar che si occupa di fare le traiettorie in discesa.

14.18 Ben King riesce a transitare per primo al GPM di Pollina, assicurandosi la maglia Verde-Pistacchio per la tappa di domani.

14.17 Paul Double ripreso dal gruppo mentre Ben King sta tentando un’ultima accelerazione per accaparrarsi i punti del GPM.

14.15 Movistar e Trek stanno tenendo il ritmo molto alto in testa al gruppo in favore dei loro leader Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali.

14.13 Mancano 2 km al traguardo del GPM di Pollina. Il gruppo può raggiungere i fuggitivi prima di scollinare.

14.10 Benjamin King (Rally Cycling) è rientrato su Paul Double (MGKvis) in testa alla corsa. I due hanno solo 30” di vantaggio sul gruppo che risale a fortissima velocità.

14.07 Gruppo trainato dagli uomini della Movistar, con la Trek-Segafredo immediatamente alle spalle.

14.05 Ripresi molti degli uomini in fuga dal gruppo, che con un’ulteriore accelerata si è portato a 1’14” dalla testa della corsa.

14.02 La corsa è entrata negli ultimi 50 km. Paul Double della MGKvis ha preso del vantaggio sugli altri uomini in fuga e ora è davanti da solo.

13.59 Juan Sebastian Molano perde le ruote della coda del gruppo: dopo la tappa di oggi svestirà dunque la maglia di leader della generale.

13.57 Sono crollati gli otto uomini in fuga, 1,30” il loro vantaggio residuo.

13.55 Ben King può ipotecare la Maglia Verde-Pistacchio se riuscirà a transitare per primo al GPM.

13.53 Inizia il GPM di Pollina, 11 km al 6% circa i numeri di questa ascesa.

13.52 Movistar e Trek-Segafredo stanno imponendo un ritmo forsennato in testa al gruppo.

13.51 Continua a scendere il vantaggio dei battistrada, sotto i tre minuti ora il loro vantaggio.

13.48 Foratura per Chris Froome!

13.45 Grande accelerata del gruppo, che ora insegue a 3’20”.

13.43 Francesco Zandri è rientrato sulla testa della corsa. Ricapitoliamo dunque la composizione della fuga: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior).

13.40 La Movistar prova ad alzare il ritmo del gruppo. Il finale di oggi è adattissimo per Alejandro Valverde, ma occhio anche al compagno di squadra Marc Soler.

13.37 Tra pochi km la testa della corsa approccerà il secondo e ultimo GPM di giornata. Vedremo se ci sarà intesa anche in salita o se qualcuno proverà a scappare da solo.

13.35 Sale leggermente il distacco del plotone, che viaggia a 4’07” dai battistrada.

13.32 Questa la situazione dopo tre ore esatte di corsa: 7 uomini al comando mantengono un bottino di 3’50” sul gruppo quando mancano 67 km all’arrivo. La media oraria si attesta a 37,2 km/h.

13.30 Francesco Zandri sta dando tutto per rientrare sulla testa, ma riesce a limare solo qualche secondo. 43” ora il suo distacco.

13.28 Il francese della DSM Romain Bardet è apparso in forma nelle prime due frazioni. Assieme a Brandon McNulty, vincitore della passata edizione, sono i principali favoriti per la tappa di oggi e per il successo finale.

13.26 Siamo in vista del cartello dei meno 70. Il gruppo non ha ancora preso in mano la situazione.

13.23 20 km alle rampe del GPM di Pollina (11 km al 6%). Dopo lo scollinamento i corridori affronteranno un breve tratto costiero che porta alla salita finale.

13.20 Ritmo sostenuto in testa alla corsa, Francesco Zandri ha accusato il colpo: fatica a rientrare e accumula 45” di ritardo.

13.17 Questa la composizione della fuga: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior).

13.14 Ricapitoliamo la situazione: 7 uomini in fuga e meno di 90 km dal traguardo, con Francesco Zandri che sta rientrando dopo il cambio ruota. Gruppo a 4′ dai battistrada.

13.12 Un plauso va fatto al giovane fuggitivo Alex Tolio, sfortunato nei primi km di gara in cui ha dovuto fare i conti anche lui con una foratura e poi con un problema meccanico. Bravo comunque a rientrare in entrambe le occasioni.

13.10 Francesco Zandri (Work Service Marchiol) ha forato. Era nel gruppo di testa.

13.08 92 km all’arrivo, torna a salire leggermente il margine della fuga che ora sfiora i 4 minuti.

13.05 Anche il gruppo ha scollinato. Si procede in discesa verso le rampe del GPM di Pollina (11 km al 6% circa).

13.02 I battistrada sono transitati al GPM di Portella di Barfuco in quest’ordine: 1. Ben King (Rally Cycling), 2.Paul Double (Mg.kVis) 3. David González (Caja Rural – Seguros RGA).

12.58 Vantaggio che si attesta sui 3′.

12.56 Mancano meno di 100 chilometri al traguardo.

12.54 Immagini dalla corsa:

12.51 I corridori sono quasi in cima al primo GPM di giornata.

12.48 In Maglia di leader ricordiamo che c’è Juan Sebastian Molano (UAE Emirates).

12.45 Ad inseguire sempre la Trek-Segafredo di Nibali.

12.42 Ricordiamo i nomi degli otto attaccanti: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior).

12.37 3’40” il vantaggio dei fuggitivi.

12.33 La media della seconda ora di corsa è di 34,7 km/h.

12.29 Guadagnano ulteriori secondi i fuggitivi sul plotone.

12.25 Uno strappo di 2,6 chilometri al 4,6%.

12.22 Ora si procede verso Portella di Bafuco.

12.19 Corridori che stanno salendo verso Monte Piombino.

12.16 Vantaggio dei fuggitivi di 3’55”.

12.13 A supportare l’inseguimento anche la Israel Start Up Nation.

12.09 A dettare l’andatura nel plotone è la Trek-Segafredo.

12.05 È andata già via la fuga di giornata. All’attacco: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior).

12.02 Da circa un’ora è scattata la frazione, prima ora di gara percorsa a 36,2 km/h di media.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro di Sicilia 2021: va in scena la Termini Imerese-Caronia di 180 chilometri.

IL PERCORSO DELLA TAPPA DI OGGI

Dopo due volate di gruppo, spazio a qualche ascesa (fino ad ora non si sono viste). Tante, tantissime curve ed una prima parte in costante salita fino a Forcella di Barfuco; lunga discesa fino al GPM di Pollina, 11 chilometri al 6% circa, per poi riscendere e arrivare agli ultimi tre chilometri di Caronia, sempre attorno al 6% di pendenza ma con punte superiori.

Juan Sebastian Molano, vincitore delle prime due frazioni e leder della graduatoria molto probabilmente dovrà cedere la sua maglia giallorossa. Spazio agli scalatori e l’attesa è tutta per il padrone di casa Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), che proverà ad infiammare il proprio pubblico. Occhio ai rivali: la coppia Movistar formata da Alejandro Valverde e Marc Soler fa paura, ma anche il francese Romain Bardet (Team DSM).

Appuntamento alle 12.00 per non perdervi davvero nulla di questa appassionante frazione.

Foto: Lapresse