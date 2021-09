Giro di Sicilia 2021: Alejandro Valverde spettacolare a Caronia, tappa e maglia. Battuto Covi, undicesimo Nibali

Dalla caduta alla Vuelta in tanti non si sarebbero rialzati, invece Alejandro Valverde nel giro di poco più di un mese è tornato alla vittoria. Il veterano spagnolo, all’età di 41 anni, sfrutta al meglio il lavoro della sua Movistar e timbra il cartellino nella terza frazione del Giro di Sicilia: volata eccellente in quel di Caronia, che gli vale anche la leadership in classifica generale.

Anche oggi la fuga è andata via nella prima fase di gara, senza particolari difficoltà. All’attacco: David González (Caja Rural – Seguros RGA), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Damiano Cima (Gazprom – RusVelo), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Paul Double (MGKvis), Francesco Zandri (Work Service Marchiol) e Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior). A tirare il gruppo la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, con il margine che è rimasto stabile sui 4′.

Lo scenario è cambiato sul GPM di Pollina: davanti l’unico a resistere è stato Ben King, che ha scollinato per primo, salvo poi essere raggiunto dal plotone, allungatissimo dopo l’accelerazione della Movistar in chiave traguardo volante (primo Valverde). Nel frattempo nel gruppo ha perso contatto il leader della classifica generale Juan Sebastian Molano.

La Movistar si è presa la responsabilità di tirare anche nel tratto finale: sull’ascesa conclusiva nessuno ha fatto la differenza (nonostante un gran frazionamento) e il tutto si è andato a giocare in uno sprint ristretto. Tutto apparecchiato per una volata perfetta di Alejandro Valverde che ha superato il nostro Alessandro Covi (UAE Emirates), mentre terzo è giunto Jhonatan Restrepo (Androni Sidermec). Quarta piazza per Simone Velasco davanti a Romain Bardet. Undicesima piazza per Nibali.

Foto: Lapresse