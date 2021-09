CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL TRIONFO DI FILIPPO BARONCINI

FILIPPO BARONCINI: “IL SOGNO DI UNA VITA. ATTACCO STUDIATO ALLA VIGILIA”

17.40 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima!

17.39 Un pizzico di rammarico per Gazzoli, corridore molto veloce: è partito troppo lungo in volata, vedendo sfumare l’argento ed anche un posto sul podio.

17.38 Filippo Baroncini ha fatto un numero veramente incredibile. E’ partito ai -5, si è levato tutti di ruota ed è riuscito a resistere al ritorno del gruppo. Successo iridato meritatissimo.

17.35 La top-10 odierna:

01 [ITA] Filippo Baroncini Italy 3:37:36

02 [ERI] Biniam Girmay Eritrea + 02

03 [NED] Olav Kooij Netherlands + 02

04 [ITA] Michele Gazzoli Italy + 02

05 [GBR] Lewis Askey Great Britain + 02

06 [BEL] Thibau Nys Belgium + 02

07 [ITA] Luca Colnaghi Italy + 02

08 [FRA] Paul Penhoët France + 02

09 [BRA] Vinicius Rangel Brazil + 02

10 [USA] Luke Lamperti USA + 02

17.33 E’ grande Italia con Gazzoli quarto e Colnaghi settimo.

17.31 Secondo posto per Girmay, poi Olav Kooij.

17.30 FILIPPO BARONCINI E’ CAMPIONE DEL MONDO!

17.30 ULTIMO CHILOMETRO PER BARONCINI!

17.30 Un chilometro e mezzo per Baroncini.

17.30 2 chilometri alla meta per Baroncini. 9″ per lui sul gruppo.

17.29 Vermeersch fa il buco a un tedesco.

17.28 Arrivano il Belgio e la Fermania ora in testa al gruppo. Pippo ha 10″ di vantaggio a 3 chilometri dalla vetta.

17.27 Dietro c’è poco accordo, meno di quattro chilometri al traguardo per Baroncini.

17.26 Baroncini ha preso un bel margine, dietro si muove all’inseguimento il transalpino Louvel. 4,5 chilometri al traguardo, Pippo solo in testa.

17.25 Baroncini ha preso qualche metro sugli avversari.

17.25 PARTE BARONCINI IN SALITA!

17.24 6 chilometri al traguardo. Kluckers si sta riportando su Schmid, ma ora arriva in testa la Francia.

17.23 Il lussemburghese Kluckers attacca dal gruppo.

17.22 Il vantaggio di Schmid è risalito a 12″. L’elvetico va davvero fortissimo.

17.21 8 chilometri alla meta, siamo sul Decouxlaan.

17.19 12″ per Schmid a 9 chilometri dalla meta.

17.18 10 chilometri alla meta, Schmid non si arrende.

17.17 Costa e Kopecky hanno ripreso qualche metro sul gruppo, ma l’azione dei Paesi Bassi, ora, è davvero veemente.

17.16 Ripreso il gruppo di Colnaghi, resta solo Schmid in testa.

17.16 12 chilometri al traguardo. L’azione di Schmid si fa più pesante.

17.15 Il treno orange ora va fortissimo.

17.13 Ora lavorano i Paesi Bassi che vogliono portare Olav Kooij, o in alternativa Marijn van den Berg, in volata.

17.12 Il gruppo tirato dal Belgio si sta riavvicinando al plotoncino di Colnaghi. Schmid ha guadagnato 15″ sui suoi inseguitori.

17.11 Inizia l’ultimo giro per Schmid.

17.09 Mauro Schmid prova a staccare gli altri fuggitivi.

17.07 Siamo sul St. Antoniusberg.

17.06 Il britannico Askey prova a rientrare sui primi da solo.

17.06 17″ di vantaggio per il gruppo di testa. Davanti c’è un po’ più di accordo. 20 chilometri al traguardo.

17.05 Vermeersch e Mick van Dijke hanno ripreso Renard. Da dietro, però, chiudono.

17.04 Fisher-Black rimbalza in salita e lo saltano tutti gli alri fuggitivi.

17.03 Davanti, intanto, ci prova Fisher Black con Schmid.

17.02 C’è l’attacco in salita del francese Renard. Un plotoncino di tre atleti prova a inseguirlo.

17.00 Colnaghi pedala molto bene. L’azzurro è il più veloce nel gruppo di testa.

16.58 Non tutti collaborano nel gruppo di testa. Anche dietro, però, non sono particolarmente organizzati.

16.57 Lavorano anche i francesi, ora, in testa al gruppo.

16.56 Il gruppo è in rimonta, ora. Il plotone si trova a 34″ dai fuggitivi.

16.55 Undici al comando, dunque.

16.54 Fedorov e Vauquelin, rispettivamente kazako e francese, stanno rientrando sui nove di testa.

16.50 Inizia a lavorare anche la Danimarca in gruppo. 30 chilometri al traguardo.

16.49 Il gruppo è segnalato a 40″ dai primi.

16.48 32 chilometri al traguardo, sta per iniziare il primo dei due giri conclusivi del tracciato più semplice.

16.48 Davanti, oltre a Colnaghi, ci sono Fisher-Black, Jarrad Drizzners, Kevin Vermaerke, Anders Halland Johannessen e Daan Hoole, Thomas Kopecky, Fabio Costa e Mauro Schmid.

16.45 Dietro non c’è grande accordo, al momento.

16.42 Il plotone è a 37″ dal gruppo di Colnaghi.

16.41 Una decina di atleti in testa, c’è anche Colnaghi.

16.39 Il Belgio prova a chiudere sugli attaccanti.

16.36 Il gruppo ora si sta spezzando. I corridori del Belgio si sono fatti sorprendere.

16.33 Continuano gli scatti, ci provano un po’ tutti.

16.31 Mauro Schmid tira il collo a tutti in discesa.

16.30 Ci sono continue accelerazioni, gruppo in fila indiana.

12.29 48 chilometri al traguardo.

16.28 C’è un’accelerazione in testa al gruppo, vediamo pimpante anche Filippo Zana.

16.27 Siamo sullo Smeysberg.

16.27 C’è Marco Frigo che lavora in testa al gruppo per gli altri azzurri.

16.26 Il gruppo ha ripreso Page, Askey e Colnaghi.

16.25 C’è stata un altra grossa caduta in testa al gruppo nella quale è stato coinvolto lo svedese Eriksson.

16.24 Il danese Blaume Levy accelera seguito da alcuni altri corridori tra cui l’eritreo dell’Androni Tesfazion.

16.23 sualmo sul Veeweidestraat.

16.21 Mancano 54 chilometri al traguardo.

16.20 Il britannico, invece, è il ciclocrossista Lewis Askey.

16.18 L’azzurro all’attacco dovrebbe essere Luca Colnaghi.

16.17 Con Van Eetvelt è caduto anche il norvegese Waerenskjold.

16.16 Alle spalle di Page si sono mossi un britannico e un azzurro.

16.15 Altra caduta, coinvolto Van Eetvelt.

16.14 Currie ha avuto un problema meccanico ed è stato ripreso e superato da Page.

16.12 Intanto ha attaccato il francese Hugo Page.

16.12 Mancano 60 chilometri al traguardo.

16.11 Altra caduta in gruppo. Coinvolti Baroncini e Quinn. Lo statunitense è a terra, Filippo è ripartito ora.

16.09 Ora si affronterà il Taymansstraat, un altro muro decisamente tosto.

16.08 Da dietro rientrano alcuni corridori nel primo plotone dei big.

16.06 Mondiale finito per De Lie, mentre il gruppo si è spaccato in tre tronconi. Tutti i fuggitivi, tolto Currie, sono stati ripresi.

16.05 Attenzione, brutta caduta per il leader del Belgio Arnaud De Lie. Il giovane della Lotto Soudal sembra assai dolorante e per lui la gara dovrebbe essere finita.

16.04 Il gruppo si spezza in più tronconi sul Moskesstraat.

16.01 I fuggitivi sono sul Moskesstraat, la salita più dura del tracciato. E Currie stacca Ward.

16.00 Il gruppo è parecchio allungato in questo momento.

15.57 Ennesimo rallentamento in coda al gruppo.

15.56 Karpenko perde contatto dagli altri due fuggitivi.

15.55 Tobias Halland Johannessen rientra in gruppo, nel frattempo.

15.54 Scende a 2’30” il vantaggio dei fuggitivi.

15.52 Ancora una caduta in gruppo nella quale è stato coinvolto il vincitore del Tour de l’Avenir Tobias Halland Johannessen.

15.51 Altri rallentamento in coda al gruppo dei big.

15.50 Mancano 74 chilometri all’arrivo.

15.48 Problema meccanico per uno dei favoriti, vale a dire Alexis Renard, il quale ha cambiato ruota.

15.46 Scende a tre minuti il vantaggio dei fuggitivi.

15.44 Gli azzurri sono tutti in testa al gruppo.

15.40 Mancano 80 chilometri al traguardo.

15.37 Accelerano i francesi ora.

15.34 3’12”, ora, il vantaggio dei fuggitivi. Arriva anche l’Eritrea di Girmay davanti.

15.28 Lavorano i Paesi Bassi in testa al gruppo.

15.25 Il plotone ha completato un giro del tracciato.

15.22 C’è selezione da dietro in gruppo.

15.20 Ora c’è la nazionale britannica in testa al gruppo.

15.18 Il gruppo si era spezzato, ma ora sono tornati tutti insieme.

15.15 E c’è un’altra caduta sul restringimento del Wijnpers.

15.14 In gruppo il ritmo aumenta in vista dell’entrata del circuito. Italia e Paesi Bassi le nazionali più attive.

15.12 Il vantaggio dei fuggitivi è di 4’40”.

15.05 Stiamo per entrare negli ultimi 100 chilometri.

15.02 Van Tricht si tiene la spalla, ma riesce a ripartire.

15.01 Altra caduta in coda al gruppo. A terra anche Van Tricht, una delle punte del Belgio.

15.00 Media pazzesca per la prima ora: siamo a 49 km/h.

14.58 110 chilometri all’arrivo.

14.56 Fase di corsa molto stabile, a breve si entrerà nel circuito.

14.52 4’30” di vantaggio per gli attaccanti.

14.49 Il terzetto davanti è formato sempre da Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda).

14.46 120 chilometri all’arrivo.

14.43 Aumenta oltre i 3’30” il margine.

14.41 A fare il lavoro sporco per l’Italia c’è sempre Marco Frigo.

14.38 Sale oltre i 3′ il vantaggio dei tre fuggitivi.

14.35 Altre cadute in gruppo, un percorso davvero molto insidioso.

14.33 Riassorbito lo slovacco all’inseguimento. Nel frattempo caduta per il belga Fabio Van den Bossche.

14.30 Italia già nella parte avanzata del gruppo, a tirare c’è Marco Frigo.

14.26 Al comando Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). Lo slovacco all’inseguimento è a 35”, gruppo che ha rallentato.

14.24 140 chilometri all’arrivo, va a stabilizzarsi la situazione.

14.21 Prova a muoversi all’inseguimento lo slovacco Tobias Vanco.

14.18 Per il terzetto al comando 15” di vantaggio sul gruppo.

14.15 Italia già molto attenta in testa al gruppo.

14.12 Prosegue l’azione dei tre che però non guadagnano troppo spazio.

14.09 Sono rimasti davanti Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). Da dietro però continuano gli scatti.

14.07 Quattro corridori in avanscoperta, all’inseguimento in due.

14.05 150 chilometri all’arrivo.

14.03 All’attacco troviamo anche il figlio di Alexandre Vinokourov, Nicolas.

14.01 Ritmo alto, proseguono gli scatti: non è ancora andata via la fuga.

13.59 Subito diversi scatti, di corridori di seconda fascia.

13.57 Prova ad andare in fuga un corridore delle Bermuda.

13.55 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA!

13.51 Il gruppo si è fermato in attesa del ricompattamento generale.

13.48 Clamoroso, altra caduta prima del via: coinvolto anche Filippo Zana che però non è caduto, è rimasto solo fermo.

13.45 Ritardo importante per il via di questa gara a causa della caduta che c’è stata nella zona di trasferimento.

13.41 Altri problemi: un corridore lituano va alla macchina del medico, cambio bici per un belga.

13.38 Problemi ad una bicicletta per un corridore ungherese, si posticipa ancora il via.

13.35 Il gruppo si sta ricompattando a seguito della caduta, a breve ci sarà la partenza.

13.31 Una caduta prima ancora della partenza ufficiale.

13.28 Partita la gara, tratto di trasferimento.

13.26 L’Italia è una delle squadre da tenere d’occhio. La punta dovrebbe essere Filippo Baroncini, fresco di medaglia d’argento agli Europei. Ad ogni modo, in caso di gara piuttosto blanda, il Bel Paese ha diversi altri corridori veloci che potrebbero fare molto bene quali Luca Colnaghi, Luca Coati e Michele Gazzoli. Se, invece, la corsa dovesse risultare più dura del previsto, allora Filippo Zana potrebbe dire la sua con un’azione da finisseur.

13.23 Corridori che si stanno dirigendo verso il tratto di trasferimento.

13.19 Si tratta di una gara dal pronostico molto aperto, con diversi atleti che possono puntare al successo. Le nazionali di riferimento saranno l’Eritrea di Biniam Girmay, fresco vincitore della Classic Grand Besançon Doubs, i Paesi Bassi di Olav Kooij e Marijn van den Berg, la Francia di Alexis Renard e Matis Louvel e i padroni di casa del Belgio che schierano giovani del calibro del campione d’Europa Thibau Nys e di Arnaud De Lie.

13.16 Primo tratto in linea completamente pianeggiante, poi due tornate dei due circuiti con gli strappi per i ragazzi under 23.

13.13 Percorso diverso quello degli under 23: 161,1 chilometri da Anversa a Lovanio.

13.10 La partenza della gara under 23 è prevista alle 13.25.

13.07 Un percorso quello belga che non lascia un attimo di fiato ed è ricco di incertezza a livello tattico.

13.05 Stamattina abbiamo assistito in terra belga alla bellissima gara dedicata agli uomini junior, con il trionfo del norvegese Per Strand Hagenes in solitaria.

13.03 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea dei Mondiali U23 di ciclismo su strada.

Foto: Valerio Origo