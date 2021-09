Filippo Baroncini ha vinto la prova in linea under 23 ai Mondiali 2021 di ciclismo. L’azzurro si è inventato una strepitosa magia nelle Fiandre, è scattato in solitaria sulla penultima asperità di giornata e poi ha tirato dritto per cinque chilometri, involandosi meravigliosamente verso il traguardo. Il nostro portacolori ha fatto saltare il banco con una micidiale rasoiata da autentico fuoriclasse, poi ha sciorinato tutta la sua classe in un finale da autentico cronoman e ha meritatamente messo le mani sulla prestigiosa maglia arcobaleno di categoria.

L’Italia ha lavorato splendidamente per tutto il giorno e poi il 21enne è stato bravo a finalizzare. Filippo Baroncini ha manifestato tutta la sua soddisfazione al termine della gara, nella consueta intervista internazionale in lingua inglese: “Per me è un sogno. Tutto il giorno è stato stressante, questa vittoria era il sogno della mia vita. Oggi tutto è stato perfetto, abbiamo attaccato con la squadra nel finale e il mio attacco era già stato studiato prima della gara. Nel finale ho pensato vai, vai, vai fino al traguardo e vinci questa gara. Per me è un sogno, non so cosa dire“.

Foto: Federciclismo