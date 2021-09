Ciclismo, dove correrà Filippo Baroncini nel 2022? Approdo alla Trek-Segafredo. Ha già assaggiato il professionismo

Filippo Baroncini si è laureato Campione del Mondo Under 23, trionfando nelle Fiandre grazie a una micidiale rasoiata solitaria sul penultimo muro di giornata. L’azzurro è scattato quando mancavano cinque chilometri al traguardo, ha lasciato tutti gli avversari sul posto e poi si è inventato un bello sforzo da autentico cronoman, giungendo tutto solo all’arrivo.

L’Italia ha scoperto definitivamente un nuovo talento, che potrebbe regalarsi grandissime soddisfazioni nel prossimo futuro: stiamo parlando di un ragazzo adatto alle Classiche e con eccellenti doti per le cronometro. Il 21enne, in forza al Team Colpack Ballan, è pronto per il salto tra i professionisti: il nativo di Massa Lombarda ha infatti firmato un contratto biennale con la Trek-Segafredo, con cui correrà nel 2022 e nel 2023.

Il romagnolo è pronto dunque per la grande avventura nel ciclismo che conta e lo farà in una squadra World Tour, dunque si tratterà di un debutto davvero di fuoco. Filippo Baroncini correrà con la maglia bianco-rossa della formazione statunitense già tra quattro giorni in occasione del Giro di Sicilia, accanto a Vincenzo Nibali (che però nel 2022 passerà alla Astana): si tratta di un’esperienza da stagista.

A dire il vero il classe 2000 ha già corso tra i pro’, ma lo ha fatto con maglia azzurra della Nazionale guidata dal CT Davide Cassani in occasione della Coppa Sabatini di otto giorni fa: eccellente quarto posto alle spalle di veterani come il danese Michael Valgren, il nostro Sonny Colbrelli e il francese Mathieu Burgaudeau. In questa stagione vanno segnalati il secondo posto nella prova in linea degli Europei (appena tredici giorni fa), le vittorie nella seconda tappa de L’Etoile d’Or e nella cronometro del Giro d’Italia Under 23.

Foto: Federciclismo