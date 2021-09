LIVE Atletica, Diamond League Zurigo in DIRETTA: Gianmarco Tamberi sogna una nuova impresa nella finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport, e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata delle finali della Wanda Diamond League 2021. Al Letzigrund Stadion di Zurigo si assegneranno i restanti 25 titoli sui 32 in palio dopo i 7 di ieri nella Sechseläutenplatz.

Atto conclusivo della Diamond League, sarà una giornata corposa per il massimo circuito itinerante di atletica leggera dopo l’antipasto di ieri. Saranno cinque gli italiani in gara in Svizzera con i riflettori puntati su Gianmarco Tamberi. Il marchigiano, oro olimpico a Tokyo, sarà il favorito numero 1 nel salto in alto, dove sarà assente il qatariota Mutaz Essa Barshim con il quale il classe 1992 si era diviso il gradino più alto del podio in Giappone. “Gimbo” proverà a portarsi a casa il diamante oltre a chiudere al primo posto nel ranking mondiale, obiettivo dichiarato dell’altista delle Fiamme Oro.

Gli altri azzurri protagonisti saranno Davide Re nei 400 metri piani, Paolo Dal Molin nei 110 ostacoli, Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi e Tobia Bocchi nel salto triplo. Nei 100 metri, seppur qualificato, non ci sarà Lamont Marcell Jacobs, che ha deciso di chiudere la stagione dopo Tokyo, sarà però ai blocchi di partenza Yupun Abeykoon Mudiyansalage, sprinter sri-lankese che vive e si allena in Italia dal 2015. Tra i big in gara a Zurigo saranno presenti lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta e il norvegese Karsten Warholm, fresco di record del mondo nei 400 ostacoli alle Olimpiadi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima giornata delle finali della Wanda Diamond League 2021. Si assegneranno 25 titoli al Letzigrund Stadion di Zurigo con il programma che partirà dalle ore 17.50 con il salto con l’asta femminile, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Lapresse