Sta continuando a fare discutere l’incidente che ha caratterizzato il GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri pomeriggio sul circuito di Monza. A metà gara si sono scontrati i due grandi duellanti per il titolo iridato: Lewis Hamilton era in uscita dai box, è stato affiancato da Max Verstappen, il quale ha cercato il sorpasso all’esterno della prima chicane. L’olandese è finito sui dissuasori, la sua Red Bull si è impennata ed è finita sopra alla Mercedes del rivale, salvatosi da un incidente potenzialmente mortale grazie al dispositivo Halo che ha protetto la sua testa dall’impiatto con l’altra vettura.

Il botta e risposta tra i due contendenti dopo la gara è stato decisamente rovente, con accuse reciproche riguardo alla responsabilità dell’incidente. I commissari di gara hanno sanzionato Verstappen con una penalizzazione da scontare nel prossimo Gran Premio: scatterà tre posizioni indietro (rispetto a quella ottenuta in qualifica) sullo schieramento di partenza del GP di Russia, in programma domenica 26 settembre.

Abbiamo detto che Hamilton si è salvato grazie ad Halo, ma a finire sotto i riflettori è stato anche il comportamento di Verstappen, il quale è uscito dall’abitacolo dopo l’accaduto senza andare a sincerarsi delle condizioni del britannico. Il leader del Mondiale (5 punti di vantaggio sul sette volte Campione del Mondo) ne ha parlato ai microfoni di racingnews365.com: “Lewis stava bene, stava cercando ritornare in pista in retromarcia quando io ero fuori dall’abitacolo. Non fai una cosa del genere se sei infortunato”.

Foto: Lapresse