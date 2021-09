DIRETTA MotoGP, GP San Marino 2021 LIVE: scatta il sabato di Misano, splende il sole, FP3 decisiva per la top10!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.25 Buongiorno e benvenuti a Misano! Tra 30 minuti prenderà il via la FP3 del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Misano si andranno a definire gli ultimi equilibri in pista prima delle qualifiche.

Si prospetta un turno all’insegna dell’incertezza dal momento che sarà necessario capire in quali condizioni si girerà: asciutto o bagnato. Se dovesse esserci il sole, la situazione sarà tutta da inquadrare perché più piloti hanno dimostrato di essere in grado di andare forte. Nella FP1, per fare un esempio, Maverick Vinales su Aprilia ha saputo fare la differenza e pertanto sarà da osservare con particolare attenzione.

Vero è che il confronto tra Ducati e Yamaha è quello che attira la curiosità di molti. La Rossa è nel proprio appuntamento di casa e vuol fare bene. La GP21 da questo punto di vista ha dimostrato di essere performante in tutte le condizioni e in particolare sul bagnato ha impressionato per il livello di confidenza che dà ai piloti. Di questo potrebbe approfittare Francesco “Pecco” Bagnaia. Per Fabio Quartaro, dunque, le cose potrebbero cambiare a seconda del meteo visto che per sua stessa ammissione la M1 con la pioggia fa decisamente fatica per i problemi di accelerazione di cui è afflitta.

Un turno interessante anche per quello che potranno fare Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che spingeranno per essere nella top-10, ma non sarà affatto semplice.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle 09.55, mentre la FP4 a precedere le qualifiche è prevista alle 13.30. Buon divertimento!

