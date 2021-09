DIRETTA F1, GP Sochi 2021 in DIRETTA: FP3 cancellate per la pioggia! Qualifiche spostate a domani?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.00 La FP3, ripetiamo, è stata cancellata e non verrà recuperata. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

10.56 Torneremo in live più per le qualifiche e vedremo come si svilupperà la situazione. In caso che la pioggia prosegua in maniera battente oppure la visibilità non aiuti, tutto sarà rimandato a domattina. Nel caso ulteriore, poi, che anche domattina sarà così il meteo, le qualifiche non si disputeranno e varrà la FP2 di ieri

10.54 A questo punto cercheremo di capire nelle prossime ore cosa si deciderà per le qualifiche. Michael Masi ha spiegato che si proverà un tentativo alle ore 14.00 ma, tra pioggia e visibilità, sarà davvero complicato

10.52 Come si poteva immaginare non avrebbe avuto senso aprire la pitlane per una sessione che non si sarebbe mai potuta disputare, per cui FP3 CANCELLATE!

10.50 ATTENZIONE è UFFICIALE! CANCELLATA LA FP3!!!!!!!!!

FP3 has been cancelled. Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place



10.49 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI POMERIGGIO

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 4

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637

10.46 Ancora tanta pioggia e vento forte sul tracciato di Sochi, la situazione dovrebbe peggiorare ancora nelle prossime 2-3 ore. Alle 14.00, secondo quanto riportato da Michael Masi le condizioni potrebbero essere “accettabili”.

I would wager that FP3 will be red flagged. Although I'm very glad of my choice of shorts and rain jacket for today. #RussianGP



10.40 Arthur Leclerc ci rende partecipi della situazione nel paddock di Sochi…

This situation has now become embarrassing, It seems to me the high water of Venice which is however a lagoon🤦🏻‍♀️ #RussianGP

10.36 Sulla questione visibilità Michael Masi aggiunge: “Il fattore determinante questo pomeriggio [per le qualifiche] sarà la luce. Il tramonto locale è intorno al 18.15… ma con condizioni meteorologiche come queste, ovviamente la luce diminuisce molto prima, quindi questo sarà il nostro punto di interruzione. Se le qualifiche non possono svolgersi oggi, come abbiamo visto alcune volte in passato, rifaremo un programma e terremo le qualifiche domenica mattina”.

10.33 Appare ormai inevitabile che, come minimo, la FP3 vedrà la bandiera rossa e non ci sarà azione. Rimane da capire cosa succederà per le qualifiche. A questo punto si proverà un tentativo alle ore 14.00 italiane, ma oltre sarà complicato anche solo per una questione di visibilità…

10.30 La situazione attuale a Sochi…



10.27 Come si sapeva la situazione è davvero complicata. Vedremo cosa si deciderà nei prossimi minuti per la FP3…

10.25 Sulla FP3: “Al momento abbiamo due opzioni, fare partire il turno e mettere la bandiera rossa, oppure cancellarle direttamente”

10.22 Michael Masi, direttore di gara della F1, ha aggiunto: “La situazione potrebbe migliorare leggermente attorno alle 14.00, vedremo se si potrà fare qualcosa oggi”

10.20 Michael Masi ha appena rilasciato un comunicato nel quale spiega che la situazione è complicata e le qualifiche potrebbero slittare a domattina

10.15 In attesa di comunicazioni ufficiali, nel frattempo Gara-2 di F2 è stata cancellata (dove partire alle 9.35 italiane)

10.10 La situazione non migliora e, anzi, ora oltre alla forte pioggia si è aggiungo anche un vento sostenuto. Sembra davvero impossibile pensare ad una possibile FP3 al momento

10.05 Il circuito di Sochi avvolto da nubi cariche di pioggia.

Rain has arrived in Sochi as F1 braces for qualifying washout

10.03 Se le qualifiche di oggi non si disputassero, le alternative sono due:

1) Recupero domani mattina (pioggia permettendo).

2) Griglia di partenza stilata con i risultati delle FP2.

Di sicuro la FP3, in caso di cancellazione, non verrà recuperata.

10.01 Il meteo potrebbe migliorare nel tardo pomeriggio. La FIA potrebbe decidere di attendere.

I am not a meteorologist.

I’ve used Morecast to take the infos. In Sochi, rain should be abundant for the next hours, and then gradually decrease in the early afternoon. The destiny of the wind should be the same.

Sunset is expected in the first minutes of 18:00. pic.twitter.com/FEFI4BTwu3 — Davide Attanasio (@Davide_Atta04) September 25, 2021

9.59 Il ‘bello’ è che non sono previsti miglioramenti in giornata, ma anche domani è prevista pioggia, anche se meno intensa rispetto ad oggi.

9.58 Questa foto non promette nulla di buono…

Yeah no more Russian rain dance #RussianGP

9.56 Sarà una giornata lunga e difficile. A Sochi sta piovendo a dirotto, la pista è quasi allagata. E’ già stata spostata gara-1 di F2. Le FP3 di F1, previste per le 11.00, sono a forte rischio…

9.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Russia 2021.

Presentazione weekend Sochi – Bozza del calendario 2022 – Programma odierno in tv – La cronaca della FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Russia, quindicesimo ed attesissimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si entra ufficialmente nel vivo sul tracciato di Sochi (costruito nella zona del Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali 2014) con il mirino puntato sul piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche.. Dopo la FP3 che si disputerà alle ore 11.00 (orario italiano), si passerà alle qualifiche delle ore 14.00 che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, che scatterà a sua volta alle ore 14.00.

Cosa dovremo attenderci da questa giornata? Vedendo le previsioni del meteo, per prima cosa, tantissima pioggia. Si annuncia, infatti, un sabato molto complicato sulle sponde del Mar Nero. Già la FP3 vedrà pioggia costante, almeno sulla carta, mentre le qualifiche saranno in concomitanza con un vero e proprio diluvio. Per questo motivo, quindi, si riuscirà a svolgere tutta la giornata in maniera regolare? Dopo i fatti di Spa, ogni decisione sarà soppesata con grande attenzione.

Per quanto visto ieri, tuttavia, si annuncia un nuovo duello tra Mercedes e Red Bull, con le Frecce Nere che cercheranno di fare bottino pieno, sfruttando la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza di Max Verstappen dopo i fatti di Monza. Lewis Hamilton è pronto ad affilare le armi per tornare al successo, che gli manca da Silverstone. Sul fronte Ferrari tutto andrà rivisto in questa FP2, ricordando che Charles Leclerc, comunque vada, scatterà dal fondo del gruppo, dopo aver montano la quarta Power Unit della sua annata.

Il sabato del Gran Premio di Russia 2021 prenderà il via alle ore 11.00 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Sochi.

