Vuelta a España 2021, Andrea Bagioli eccellente 7° a cronometro: può fare classifica?

A sorpresa c’è anche il tricolore a brillare nella classifica principale della Vuelta a España 2021 al termine dell’insidiosa tappa di apertura, la cronometro di 7,1 chilometri in quel di Burgos. Se la Slovenia può esultare con il suo Primoz Roglic, campione olimpico di specialità e già in Maglia Rossa, gli azzurri si esaltano grazie ad un super Andrea Bagioli.

Il corridore lombardo, classe 1999 (appena 22enne), ha tirato fuori una prova contro il tempo magica (non è assolutamente la sua disciplina più amata), chiusa addirittura in settima posizione a 12” dal trionfatore. Una gara inattesa e che dunque dà ancora più soddisfazione. Da sottolineare poi l’inizio di stagione da incubo per l’azzurro, caduto al Trofeo Laigueglia e fermo per oltre tre mesi, prima di rientrare alle gare in estate.

Per lui c’è la soddisfazione di vestire la maglia di migliore tra i giovani, un riconoscimento che sicuramente non si sarebbe aspettato alla vigilia. Un corridore da classiche Bagioli, che si difende bene anche sulle salite di media difficoltà, ma non su quelle lunghe e dure.

Ad ammetterlo è egli stesso in un’intervista a Tuttobiciweb dopo l’arrivo: “Sono venuto qui per cercare di conquistare una tappa, all’inizio proverò a stare con i primi, ma quando mi accorgerò di non farcela mollerò senza problemi per concentrarmi sul risultato di una tappa”.

