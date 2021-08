Ruggero Tita ha compiuto un’impresa strepitosa nella baia di Enoshima e, in coppia con la splendida Caterina Banti, si è laureato Campione Olimpico nei Nacra 17. L’Italia torna a festeggiare una medaglia d’oro nella vela ad addirittura 21 anni di distanza dal sigillo di Alessandra Sensini a Sydney 2000, tra l’altro è soltanto il quarto titolo per il Bel Paese nella storia dei Giochi in questo sport. Poco, per una Nazione con oltre 8000 km di coste, ma riprova della grande magia che i due azzurri sono riusciti a compiere a Tokyo 2021, dominando con questo tipo di imbarcazione che prevede la partecipazione di un uomo e una donna.

Ruggero Tita è un fuoriclasse autentico e lo ha ribadito per l’ennesima volta. Il 29enne trentino ha ricevuto una nomination per il prestigiossimo Sailor of the Year, ha vinto i Mondiali 2018 sempre con Banti, anno in cui difese il titolo europeo conquistato l’anno precedente a Kiel. Fanno coppia proprio dal 2017 e, su un campo di regata ideale per le loro caratteristiche, si sono confermati imbattibili, dominando le regate disputate con classe cristallina e tenendo sempre in controllo la situazione. L’azzurro collabora anche con Luna Rossa e avrebbe preso parte alla America’s Cup disputata durante l’ultimo inverno, ma aveva parlato con lo skipper Max Sirena e aveva deciso di non partecipare alla campagna di Auckland proprio per concentrarsi sui Giochi. Missione compiuta, ora il futuro è roseo e il sogno di disputare la Coppa America è concreto.

Ruggero Tita potrebbe difendere i colori del sodalizio del patron Patrizio Bertelli nel prossimo assalto alla Vecchia Brocca, con un ruolo chiaramente tutto da definire e da valutare. Potrebbe anche essere il timoniere? Negli ultimi mesi si era parlato del tentativo di confermare James Spithill e Francesco Bruni, le responsabilità che i vari fuoriclasse andranno a ricoprire sono ancora da stabilire e delineare. Anche perché si stanno aspettando le decisioni di Team New Zealand, chiamata ad annunciare luogo e data della prossima edizione di America’s Cup entro il prossimo 17 settembre.

Se ne riparlerà nel 2024? Proprio nell’anno delle Olimpiadi di Parigi 2024? E in quale specchio d’acqua? Dovremo aspettare poco più di un mese, Luna Rossa ci sarà e sfiderà Team New Zealand. Magari con un Campione Olimpico in più, quel Ruggero Tita capace di sfatare il tabù a cinque cerchi insieme a Caterina Banti.

Foto: Lapresse